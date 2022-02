Magaly Medina sobre el fin de Mujeres al Mando: “No es que me alegre, pero tampoco van a hacer falta”

Magaly Medina habla del fin de Mujeres al Mando. (Foto: Instagram/ Latina)

Magaly Medina regresó este 31 de enero con su programa Maga TV, La Firme, más recargada que nunca. Esta vez, se refirió a Mujeres al Mando, espacio que llegará a su final este 25 de febrero. Como se recuerda, las conductoras Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino confirmaron esta noticia el pasado 25 de enero.

Ante ello, la conductora de ATV señaló que no le alegra este anuncio, pero tampoco es que sienta que vaya a hacer falta. Asimismo, señaló que el espacio de Latina es un programa “que nació muerto”, y que le causa sorpresa que haya durado tanto tiempo. Mujeres al Mando ha estado al aire desde hace 3 años y ha pasado por varias conductoras. Inició con Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz.

Todo empezó cuando Magaly Medina estaba hablado de Melissa Paredes y la vitrina que le dieron en Mujeres al Mando para hablar de su romance con Anthony Aranda. “ Se va a Mujeres al Mando, un programa que nació muerto, que por cierto, pudieron mantener un cadáver en la refrigeradora durmiendo tanto tiempo, hasta que por fin ya decidieron darle los santos óleos y mandarlo a su casa , pero lo que terminó de matar ese programa que dice Mujeres al Mando, nunca peor dicho un nombre para un programa, porque ellas nunca estuvieron al mando de nada”, señaló Magaly Medina.

“Nada, nada de empoderadas. Sentaron a la Melissa Paredes e hicieron el único rating respetable que les conozco, desde que este programa salió al aire ya muerto, porque ese programa salió muerto. En ese programa, las Mujeres al Mando nunca lo fueron”, acotó la periodista.

Asimismo, señaló que el tiempo que estuvo Melissa Paredes como conductora, el espacio de Latina logró el único “rating respetable” que ha tenido desde que salió al aire.

“En ese programa, a cualquier desconocida le dieron el título de conductora, cualquier improvisada fue conductora, nada les funcionó hasta que por fin tiraron la toalla y dijeron hasta aquí nomás. ¿Y quién les vino a salvar el programa por un par de días? Melissa Paredes. (..) Le dio creo, 3 puntos, 4 puntos tuvieron con ella, eso marcó el inicio del final de Mujeres al Mando”, acotó la conductora de TV.

LE APENA PERO NO

La periodista aclaró que no es que le alegre, pero reiteró que nadie va extrañar el programa. En medio de risas, Magaly Medina explicó sus razones.

“Yo no estarán en la tele, y debo decir, que no es que me alegre, pero tampoco me van a hacer falta” , dijo entre risas. “Es cierto, nadie las va extrañar, eso es lo único malo. Porque qué pena por la gente que está detrás, pero qué mal por los cerebros que nunca supieron hacer de este programa algo que empatara con la gente y con lo que la gente quería de ellas. Demasiadas mujeres y ninguna al mando, ese fue el programa”, concluyó la conductora de TV.

Magaly Medina sobre el fin de Mujeres al Mando: “No es que me alegre, pero tampoco van hacer falta”. (Video: Magaly TV, La Firme/ ATV)

