Shirley Arica rompe en llanto al intentar defenderse. (Foto: captura de TV)

Shirley Arica fue invitada al programa ecuatoriano ‘En Contacto’, donde no pudo contener el llanto tras ser vinculada por la red criminal ‘Los Incorregibles’. La joven señaló que ya estaba en un punto de quiebre y no podía más.

Asimismo, indicó que tenía derecho a cambiar, pues era consciente que había protagonizado varias polémicas en el pasado. La joven aclaró que era inocente de lo que se le acusaba.

Como se recuerda, a la modelo se le vincula con esta mafia tras adquirir un vehículo, cuyo propietario es el presunto cabecilla de la organización criminal.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, señaló la modelo.

Arica indicó que era una mujer fuerte, pero tampoco va a permitir ser juzgada por los errores que ha cometido en el pasado.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, remarcó.

Es ahí donde señaló que se encuentra en un “punto de quiebre”, pues viene tolerando muchos ataques.

Shirley Arica rompe en llanto tras ser vinculada con red criminal e intentar defenderse en programa de Ecuador. (Video: En Contacto/ Ecuador)

Cabe indicar que no es la primera vez que habla del tema. A través de una entrevista para Domingo al Día, Arica aclaró que no tienen nada que ver con la mafia ‘Los Incorregibles’ y que se investigue lo que se tenga que investigar.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compre ahí y ya. No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario más no con el dueño del vehículo”, indicó exintegrante de El Poder del Amor en aquella ocasión.

“Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acabar de mencionar”, concluyó.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SHIRLEY ARICA?

A través de un informe emitido en Domingo al Día este 30 de enero, las autoridades señalaron que la modelo Shirley Arica fue involucrada con la red criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado peruano vulnerando el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto tras adquirir el Mercedes-Benz que trasladaba a Miguel Ángel Salinas, presunto cabecilla de la organización. Asimismo, señalaron que las investigaciones continúan, y de confirmarse el supuesto, la modelo sería intervenida.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el chofer y testaferro de Miguel Ángel Salinas, Jorge Luis Urilla Uchua, adquirió este vehículo color rojo en mayo del 2020 de la empresa J.C. Ugarte Import S.A.C., pagando en efectivo. Meses después, el hombre vendió este auto a la misma concesionaria.

En agosto del 2020, la madre de la modelo compró este carro, siendo cancelado a través de dos transferencias y un depósito en efectivo. Sin embargo, para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS este registro no figura. Domingo al Día se comunicó con la modelo, quien no dudó en responder y asegurar que no conoce al mencionado hombre.

Shirley Arica se defiende tras ser involucrada con red criminal ‘Los Incorregibles’. (Domingo al Día/ Latina)

