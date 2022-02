Magaly TV La Firme: ¿Cuánto rating hizo el programa de Magaly Medina en su regreso a la televisión peruana?

El programa de espectáculos estrenó su nueva temporada este lunes 31 de enero.

Magaly Medina estrenó la nueva temporada 2022 de Magaly TV La Firme este lunes 31 de enero, luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su esposo Alfredo Zambrano. Durante el programa, la conductora de ATV habló sobre los temas que sacudieron el mundo del espectáculo en la última semana.

Como se sabe, el regreso de la ‘Urraca’ era muy esperado por sus fieles seguidores. Y es que durante el tiempo que se mantuvo fuera del aire, quedaron varios temas pendientes que desarrollar, como la cancelación de Mujeres al Mando, los nuevos romances de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el estreno de Esto es Habacilar, entre otros.

En su primera edición del año, la periodista presentó un ampay de Isabel Acevedo con su nuevo galán e imágenes comprometedoras de Michelle Soifer con su bailarín. Además, habló sobre el ingreso de Brunella Horna a Mujeres al Mando, el fin del romance de Sheyla Rojas con Sir Winston y, por supuesto, afiló su lengua contra Melissa Paredes y Anthony Aranda.

¿CUÁNTO RATING HIZO MAGALY TV LA FIRME?

En su regreso a la pantalla chica, el programa de espectáculos de Magaly Medina alcanzó los 8.9 puntos en Hogares Lima y 8.6 puntos en Lima + 6 ciudades. De esta manera, Magaly TV La Firme se posicionó en el onceavo lugar de los espacios más vistos de la televisión peruana.

Otros programas

Por otro lado, el programa de Andrea Llosa, que se transmite también por ATV, logró 9.3 puntos de rating en Hogares Lima y 8.7 en Lima +6 ciudades. Andrea se encuentra en el puesto nueve de la lista de programas más vistos del lunes 31 de enero.

Además, Esto es Habacilar, la nueva propuesta de América TV que fusionó Habacilar con Esto es Guerra, consiguió 11 puntos de rating en Lima, mientras que 10.8 puntos en Lima +6 ciudades. El programa concurso conducido por Johanna San Miguel y Roger del Águila se posicionó en el cuarto lugar.

Maricucha, telenovela de América Televisión, se convirtió en el preferido de los televidentes la noche del lunes, con 18.3 puntos de rating en Hogares Lima y 17.0 en Lima +6 ciudades. La serie protagonizada por Patricio Barreto se llevó el primer lugar.

LISTA COMPLETA

1. Maricucha (17.0 puntos)

2. América Noticias Edición noche (13.5 puntos)

3. Junta de Vecinos (13.0 puntos)

4. Esto es Habacilar (10.8 puntos)

5. Los Milagros de la Rosa parte 2 (10.4 puntos)

6. Dr. Milagro (9.4 puntos)

7. Yo Soy (9.2 puntos)

8. Los Milagros de la Rosa parte 1 (8.8 puntos)

9. Andrea (8.7 puntos)

10. La Banda del Chino (8.7 puntos)

11. Magaly TV La Firme (8.6 puntos)

MAGALY MEDINA DEFIENDE SU PROGRAMA

El domingo 30 de enero, Magaly Medina brindó una entrevista a Día D, espacio conducido por Pamela Vértiz. En el set, la ‘Urraca’ aseguró que su programa era “mucho más” que grabar contenido con celular y luego subirlo a redes.

“Creo que lo de nosotros va más allá (se refiere a grabar con un celular y subirlo a redes), atiende más a la diversión. No solo me río de mi misma, me río del resto también. No soy un ser superior ni la reina de las buenas costumbres para decirle a la gente como se debe comportar, muestro mis imágenes me río de mí y me río del resto. Nos reímos todos junto. La gente se sienta a mirarme para disipar de sus problemas personales y problemas del país”, dijo la conductora.

SEGUIR LEYENDO: