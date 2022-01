Mujeres al Mando: Karen Schwarz, Jazmín Pinedo, Magdyel Ugaz y más conductoras que tuvo el programa de Latina

Todas las conductoras de Mujeres al Mando desde su estreno. (Foto: Instagram)

Mujeres al Mando llegará a su fin este 25 de febrero. Así lo anunciaron las actuales conductoras Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel. Como se recuerda, Maricarmen Marín se encuentra de licencia tras haber dado a luz. Con la voz entrecortada, la periodista Thaís Casalino hizo el ya voceado anunció, el espacio solo estaría al aire hasta el 25 de febrero.

“El programa ha tenido tres años maravillosos, los míos han sido dos años de aprendizaje, cumpliendo sueños, cumpliendo objetivos. Lo más valioso es haber conocido a través de la pantalla centenares de familias (...) Hemos estado siempre a pie del cañón y estamos seguros que en el camino nos volveremos a encontrar en una nueva aventura, así es que muchas gracias”, expresó la conductora.

Por su parte, Giovanna Valcárcel agradeció a la producción por darle la oportunidad de ser conductora y anunció que el programa seguirá hasta el 25 de febrero. “Tenemos un compromiso hasta fin de febrero, lo vamos acompañar con el mismo profesionalismo, con una gran sonrisa y agradeciéndole a Dios y al universo por darnos esta oportunidad”, sostuvo.

Como se sabe, Mujeres al Mando se estrenó hace tres años, y ha pasado por varios cambios en lo que a conducción se refiere. El espacio empezó en marzo del 2019 con Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, conductoras que hoy en día han seguido otro camino.

Aquí un repaso de las conductoras que pasaron por Mujeres al Mando.

KAREN SCHWARZ

La conductora inició el programa con Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, quienes prometían una propuesta fresca y dinámica en el horario de la mañana. Sin embargo, la reina de belleza se retiró de la conducción en marco del 2020 por encontrarse en la última etapa de gestación de su segundo embarazo.

En el 2021 regresó para reemplazar por unos días a Maricarmen Marín, quien se alejaba del segmento de Latina para evitar complicaciones en su embarazo. En este tiempo, la cantante llevaba 24 semanas de gestación. Cumplido el plazo, Marín regresó al programa.

Foto: Instagram

JAZMÍN PINEDO

Jazmín Pinedo inició el programa junto a Karen Schwarz y Magdyel Ugaz. La salida de la joven fue bastante polémica, pues fue de forma inesperada según Latina, llegando incluso a demandarla por casi medio millón de soles por incumplimiento de contrato.

Cabe señalar que la popular chinita se retiró de Mujeres al Mando tras aceptar la conducción de Esto es Guerra.

Por su parte, la modelo rechazó esta acusación, y destacó que cuando decidió retirarse de Latina, su contrato ya había terminado.

“Qué pena. Me sorprende, pero eso tendrá que manejarse en el ámbito legal. Mi contrato ya se terminó hace una semana”, dijo en su momento.

Jazmín Pinedo decidió abrir su corazón y contar el duro momento que tuvo que atravesar tras perder dos embarazos. (Foto: Instagram)

MAGDYEL UGAZ

Magdyel Ugaz inició el equipo junto a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. Sin embargo, fue una de las primeras que se retiró para aprovechar una oportunidad que enriquecería su carrera actoral.

En medio de lágrimas, la joven se despidió de sus compañeras a finales de junio del 2019. De esta manera, la actriz confirmaría el rumor que ya se estaba tejiendo ante las constantes faltas que tenía Magdyel Ugaz en el programa.

MIRELLA PAZ

Tras la salida de Magdyel Ugaz, la cantante de salsa Mirella Paz fue recibida en medio de bombos y platillos como la nueva conductora de Mujeres al Mando, junto a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en ese entonces, julio del 2019.

Cuatro meses después, noviembre del 2019, Mirella decidió despedirse para enfocarse en su carrera musical. En medio de lágrimas, agradeció a la producción y a sus compañeras. En ese entonces conducían Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“Los voy a extrañar mucho, gracias a todo el equipo de producción. Esto de ser conductora no es fácil para mí. Gracias por haberme dado la oportunidad, nunca jamás pensé que Dios me iba a dar esta oportunidad. Quiero darme un espacio para la música que es lo que me gusta. Las voy a extrañar muchísimo”, dijo Mirella Paz entre lágrimas.

CATHY SÁEZ

En septiembre del 2019 se integró a Mujeres al Mando la exproductora de Esto es Guerra, Cathy Sáenz. El espacio era conducido en ese entonces por Jazmín Pinedo, Karen Schwarz, Mirella Paz y ahora Cathy Sáenz.

Sin embargo, al parecer la animadora no terminó de cuajar en el programa, pues era presa críticas en las redes sociales de forma constante. Esto sumado a algunos bochornosos impasses que protagonizaban cuando tocaban el tema de la pandemia. Las personas se encontraban bastante sensibles y no dudaban en fiscalizar cualquier falla cometida a la hora de brindar alguna información al respecto.

La conductora ya no aparecía en el espacio, hasta que finalmente se confirmó su salida en marzo del 2020.

THAÍS CASALINO

La periodista entró a la conducción de Mujeres al Mando en marzo del 2020 hasta la actualidad. Su presencia dio bastante estabilidad al programa, y disminuyeron notoriamente las críticas cuando abarcaban el tema de la pandemia.

GIOVANNA VALCÁRCEL

La actriz y comediante Giovanna Valcárcel se incorporó a la conducción el mismo mes que Thaís Casalino, en marzo del 2020. La joven se encargó de poner la cuota de humor en el espacio. Sin embargo, generó gran polémica cuando preguntó a una especialista sobre temas de coronavirus, si un caramelo de limón sustituía a un limón.

Esta interrogante dejó perpleja a la especialista, pero terminó por aconsejar que mejor consuman la fruta y no la golosina. Ante ello, Karen Schwarz se pronunció y señaló que esta inquietud fue de una mamá que escribieron al programa, y ella solo cumplió con transmitir la pregunta.

Valcárcel sigue en la conducción del programa de Latina hasta la actualidad.

MARICARMEN MARÍN

Maricarmen Marín fue una de las últimas integrantes que incorporó a Mujeres al Mando, en abril del 2020.

La joven fue presentada como conductora tras la salida de Cathy Sáenz. Cabe indicar que Karen Schwarz se retiró del programa al estar en la última etapa de gestación de su segundo embarazo. En anteriores oportunidad se vio en la necesidad de faltar por sufrir algunos inconvenientes, pero en marzo del 2020 decidió alejarse totalmente. Hasta este 2021, que solo apareció unos días para reemplazar a Maricarmen Marín, pues estaba a puertas de dar a luz.

Maricarmen se ganó el cariño del público, y finalmente quedaron como conductoras principales Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y ella, hasta la actualidad. Sin embargo, la cantante se encuentra de licencia tras haber dado a luz en diciembre.

Mientras tanto, Thaís y Giovanna tuvieron como conductoras invitadas a diferentes figuras femeninas de la farándula.

MELISSA PAREDES (conductora invitada)

Melissa Paredes también se encuentra en esta lista por haber sido una de las conductora invitadas que más polémica generó. La animadora estuvo en la conducción por dos semanas, desde el pasado 11 de enero, donde dio detalles de su relación con Anthony Aranda.

Incluso, brindó una entrevista exclusiva que fue emitida el 10 de enero, donde confirmó su relación con el bailarín. Si embargo, la joven no apareció en la tercera semana. El lunes 24 de enero, las animadoras iniciaron el programa sin ella, y el 25, Giovanna y Thaís confirmaron el fin de Mujeres al Mando.

SEGUIR LEYENDO:

‘Yo Soy: Grandes Batallas’: Resumen de la gala final con ‘José Feliciano’ como gran ganador