Pietro Sibille se burla de su nuevo personaje y recuerda situación con Andrea Luna: “Se acaba de separar de su novia”

Pietro Sibille se burla del personaje que le tocó interpretar en ¿No sacamos? Sí, mi amor. (Foto: La Batería del Chino/ Instagram)

Este 3 de febrero se estrena en todos los cines de Perú la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, cinta donde actúan Andrés Salas, Pietro Sibille, Saskia Bernaola, Mayra Olivera, Monique Pardo, Santiago Suárez, Eric Varias y la pareja conformada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi, productores de la cinta.

Durante la conferencia de prensa, Junior Silva de La Batería del Chino, entrevistó a Pietro Sibille, quien le contó detalles de su personaje. “Bueno, Alejandro es un tipo muy conservador”, indicó Petro. “Y en esta película se acaba de separar de su novia. Y entonces está devastado, en un momento crítico”, acotó el actor, quien no pudo ocultar la risa.

Como se recuerda, el actor pasó una situación similar con la actriz Andrea Luna, quienes se separaron después varios años de relación. Incluso, el actor la acusó de infidelidad con el actor Andrés Wiese.

“Muy difícil de construir, cada personaje es una experiencia nueva”, le respondió Junior Silva entre risas, desatando la carcajada de Pietro Sibille: “Sí, nunca he pasado por algo parecido, así que no sabía cómo (interpretarlo)”.

“Sí, imagino que te habrá costado averiguar, ver muchas películas”, le siguió Silva, que no dejaba de reír. “Sí, he tenido que investigar de muchas películas”, acotó el actor de La Gran Sangre, fiel a su estilo.

Como se recuerda, el pasado 2 de diciembre, Pietro Sibille generó revuelo en las redes sociales tras publicar que en efecto Andrea Luna le había sido infiel con Andrés Wiese. Cabe resaltar que en agosto habían salido a la luz unas imágenes donde se veía a la actriz besándose con el actor de Al Fondo hay Sitio.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, escribió Pietro, dedicándole líneas arriba la canción “Embustera”, de Joaquín Sabina.

Pietro Sibille se burla de su nuevo personaje y recuerda situación con Andrea Luna. (La Batería del Chino/ América TV)

Estas palabras no cayeron en saco roto, pues Andrea Luna respondió muy enérgica y lo tachó de drogadicto y maltratador. “Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’. Esto es completamente FALSO”, sostuvo.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde esté señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, confesó Luna. “Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te he cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratados, pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años”, agregó la actriz.

Por su parte, Pietro decidió no referirse más al tema, e incluso, decidió borrar su publicación en contra de ella.

El actor reapareció en esta conferencia para dar detalles de su personaje en la cinta de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, donde también aparece Andrea Luna. Cabe resaltar que las grabaciones se dieron cuando la pareja aún se encontraba en buenos términos.

