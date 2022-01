Pedro Castillo suspende su agenda y se reúne con Mirtha Vásquez tras nueva crisis ministerial

Casi a media noche del pasado domingo, el presidente de la República, Pedro Castillo, aceptó la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén a través de su cuenta oficial de Twitter, dejando así al Gabinete Ministerial sin un titular de ese sector.

Ante esta crisis, el mandatario suspendió su agenda parlamentaria de hoy para reunirse con la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez y buscar una solución ante la renuncia de Guillén.

Aún no se vocea a algún candidato que ocupe el lugar del exministro, pero el mandatario y la la titular del PCM, ya se encuentran en el Palacio de Gobierno para conversar acerca de esta acontecimiento.

Cabe resaltar que son seis meses en los que Castillo tomó las riendas del Perú y hasta el momento han sido 4 ministros del Interior que han pasado por el Gabinete liderado por Vásquez.

CASTILLO SE PRONUNCIA SOBRE CONFLICTOS ENTRE GUILLÉN Y GALLARDO

Pedro Castillo, brindó una entrevista donde opinó sobre la crisis evidenciada en el Ministerio del Interior, tras la renuncia de Avelino Guillén debido a los conflictos que ocurrían con el general de la Policía, Javier Gallardo.

“ No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Nuevamente le digo: los ministros están en evaluación permanente y es momento de dar resultados de trabajo en beneficio del pueblo. Y creo que el ministro Guillén debió denunciar en Consejo de Ministros con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice ”, dijo en conversación con el diario La Noticia.

Castillo Terrones se pronunció además sobre el supuesto “gabinete en la sombra” que mencionó el ahora extitular del Mininter. De acuerdo con el jefe de Estado, dichas declaraciones no son ciertas y no se le preguntó al respecto.

“Nunca escuché eso en un Consejo de Ministros. Quisiera aprovechar para alertar que nadie puede utilizar mi nombre para hacer gestiones. Lamento que nunca me lo haya dicho y tampoco en los consejos de ministros haya expresado lo que usted me comenta”, señaló.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ AVELINO GUILLÉN?

Guillén se pronunció una entrevista con el diario La República, y comentó las razones que lo llevaron a dar un paso al costado y dejar de ser parte del Gabinete.

“Él (presidente Pedro Castillo) lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo. Me voy tranquilo con mi conciencia, viendo la manera de aportar a mi país sin necesidad de un cargo público”, indicó.

Ante esto, Guillén destacó que su decisión se dio, ya que Pedro Castillo no resolvió los temas planteados por su despacho y que el día que iba a resolver estos entredichos, viajó a la ciudad de Áncash dejando ese pendiente en el aire.

“Gatilló mi decisión el hecho de que la crisis en la Policía Nacional se estaba acentuando: la parálisis en la Diviac con el recorte de personal calificado, de presupuesto; el problema con la Región Policial Lima, con los cambios y traslados por centenares, desabasteciendo a las comisarías”, expresó.

Por otro lado, confiesa que Mirtha Vásquez lo respaldó en todo momento, incluso cuando sabía de las discrepancias que existía con el comandante general PNP, Javier Gallardo.

“Yo tengo un deber con la presidenta del Consejo de Ministros (Mirtha Vásquez) y tengo que darle cuenta. Le hice ver la situación de crisis. Siempre me ha expresado su respaldo. Entiendo que en diversas oportunidades ha tocado el tema con el señor presidente, pero no hubo medidas”, manifestó.





