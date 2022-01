Kelly Portalatino dijo que fiesta de hija de Castillo fue gestionada por mozos y policía de Palacio de Gobierno

El vínculo entre el presidente y la empresaria Karelim López llamó la atención luego de que una empresa vinculada a esta ganara una licitación para un proyecto de construcción. Según las investigaciones periodísticas, esto habría sucedido luego de una visita de López a Palacio y tras la organización de la fiesta de cumpleaños de la hija del mandatario. Al respecto, la congresista de Perú Libre , Kimberly Portalatino , señaló que no existen pruebas de que eso haya sucedido así.

Según la congresista integrante de la bancada del partido de gobierno, el evento realizado en la casa de gobierno habría sido realizado por personal que trabaja dentro de dicha sede. “Yo tengo información oficial de que los mozos han hecho una colecta colectiva también de algunos miembros de la Policía Nacional que están dentro de la residencia del presidente y han gestionado una fiesta infantil”, dijo en Canal N.

La parlamentaria se refirió a la supuesta participación de la investigada empresaria y negó que esto pueda aseverarse hasta que no se presenten pruebas sobre ello. “Estamos aseverando los medios de comunicación que la señora Karelim López ha organizado toda la fiesta y ha generado un pago con su propio peculio. ¿Dónde están las evidencias? No podemos aseverar algo que no tenemos las evidencias”, expresó.

Sin embargo, recientemente la animadora Brenda Carvalho, quien también asistió a la celebración, señaló ante la Fiscalía que su aparición en el evento surgió tras realizar coordinaciones con Karelim López. Según un informe publicado por América Noticias, Carvalho reiteró ante la Fiscalía que fue la misma empresaria quien se contactó con su grupo de trabajo. Esta habría contado que la hija del mandatario había atravesado una infancia muy triste y que durante este tiempo se había vuelto seguidora de la animadora. Este dato habría sido el que animó a Carvalho a presentarse en las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero indicó que no lo hizo con la intención de realizar un show como el que acostumbra, sino solo para sorprender a la menor.

“A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo ante las autoridades para luego señalar que cuando se presentan este tipo de casos en los que se siente conmovida por la historia de una seguidora, no realiza ningún tipo de cobro por su participación o aparición.

ENCUENTRO CONFIRMADO

El presidente Pedro Castillo ha negado en repetidas ocasiones que conozca a la empresaria Karelim López quien ahora viene siendo investigada por el delito contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado. “La señora Karelim López no es mi amiga… Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral… ”, dijo el mandatario en conversación con el periodista César Hildebrandt.

Sin embargo, ante el periodista Nicolás Lúcar dio una versión diferente. “ Yo la recibí (en Palacio), conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios […] pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona interesada”, indicó. Además, durante la primera parte de su encuentro con CNN en español, repitió que no guarda ningún vínculo con la cuestionada empresaria, pero minutos después, en el mismo encuentro, volvió a asegurar que sí mantuvo una conversación con ella.

SEGUIR LEYENDO