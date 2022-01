Castillo acepta salida de Guillén luego de dos días de presentada la renuncia

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció a través de su cuenta de Twitter que daba por concluida la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo Mendoza. “Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió el mandatario quien se pronunció más de 60 horas después de haberse confirmado que Guillén le había presentado su renuncia irrevocable.

Durante la noche del 30 de enero, el jefe de Estado y el renunciante ministro del Interior se reunieron en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas de la casa de gobierno. Hasta ese momento, Castillo no había confirmado si aceptaba o no la decisión de su ministro. El ingreso fue registrado a las 07:52 p.m., mientras que su salida fue reportada a las 8:40 p.m.

Un día antes, Avelino Guillén brindó una entrevista a Epicentro TV donde reveló los motivos de su salida y criticó al gobierno por la manera en que ha venido manejando las diversas crisis que se han presentado en estos primeros seis meses. “Le dijo que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más, pero han pasado más de dos semanas y al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, señaló Guillén.

Tras dos semanas de silencio, el ministro del Interior comprendió que el mandatario había optado por apoyar la propuesta del comandante general de la PNP, Javier Gallardo, respecto de la lista de cambios de mandos que deseaba realizar dentro de la institución. Según el propio Guillén, su renuncia tenía carácter de irrevocable por su actitud frente al tema de bajas dentro de la Policía.

LA SALIDA DE GALLARDO

El presidente Castillo confirmó que Javier Gallardo Mendoza no será más comandante general de la PNP. Su salida se concreta tras los enfrentamientos internos que habría protagonizado con el ministro del Interior Avelino Guillén. Ambos mostraron discrepancias respecto a la lista de bajas que se llevarían a cabo dentro de la institución. Por su parte, Guillén declaró que habían figuras importantes para la Policía que no merecían salir.

Avelino Guillén a Pedro Castillo: “El Perú no se puede manejar como un sindicato”

“Yo no podía permitir que se invite al retiro a generales de la Policía de reconocida trayectoria. La Policía no puede darse el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros”, manifestó. “Un segundo momento es ahora, donde nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo frente a la asignación de cargos que ha elaborado el señor comandante general de la Policía. Son dos momentos, en diciembre y enero, donde se acentúa la discrepancia en relación a esos puntos específicos”, agregó.

Durante su aparición en Epicentro TV, Guillén reveló que funcionarios del Ministerio del Interior contaron que “los comandantes están acostumbrados a llevar su propuesta en un sobre cerrado ante el ministro”. Estos últimos acostumbrarían a llevar la lista al presidente, quien tampoco cuestionaba la propuestas y procedía a firmar junto al ministro para volver oficial lo presentado. Eso tiene que acabar. El ministro del Interior no es una mesa de partes del comandante general de la Policía”, dijo Guillén con relación a la responsabilidad de su cargo a participar en las decisiones que se toman dentro de la institución .

El exministro del Interior presentó la propuesta para retirar a Gallardo del cargo que ostentaba, pero no recibió respuesta o señal alguna por parte del mandatario por varios días. Esto lo motivó a dar un paso al costado del gobierno de Pedro Castillo.

