Avelino Guillén emplaza a Pedro Castillo: “lo claro es que el presidente no me quería en el sector Interior”

Luego que el presidente Pedro Castillo indicara que Avelino Guillén no denunció en ningún momento en el Consejo de Ministros los conflictos que tenía con Jorge Gallardo y que no se deja llevar por los “chismes y habladurías”, el ahora exministro del Interior salió al frente y manifestó que no lo “quería” en dicho sector debido a que había logrado una “relación muy consistente y fluida” con los más importantes mandos de la Policía Nacional (PNP).

Guillén declaró a Ideeleradio que “lo claro es que el presidente Pedro Castillo no me quería en el sector Interior. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos logrado una relación muy consistente y fluida con los más importantes mandos de la Policía. Íbamos a desarrollar unos planes operativos para un enfrentamiento directo y frontal contra la delincuencia, pero básicamente contra el crimen organizado, el sicariato”, expresó.

“Íbamos a trabajar muy fuerte tratando de recuperar a la Diviac, que había sido intencionalmente debilitada tanto presupuestalmente, como con traslado torpe de decenas de oficiales subalternos con la finalidad de hacerla ineficiente e ineficaz”, agregó el también exfiscal.

Indicó además que cuando iba a acometer “contra los bolsones de corrupción” del alto mando de la Policía Nacional, hubo “toma de posiciones” que terminaron en desencadenar su renuncia al puesto de Ministro del Interior.

“Estábamos pasando a otro nivel de trabajo, íbamos a empezar a trabajar en acometer contra los bolsones de corrupción del alto mando de la Policía Nacional, que pasando siempre las evaluaciones no se les toca. Contra eso íbamos a ir. Se han dado cuenta y allí hubo toma de posiciones”, subrayó.

Alrededor de la medianoche, Pedro Castillo mantuvo una reunión con Avelino Guillén con Mirtha Vásquez con la intención de convencerlo de no renunciar, pero el exministro al plantear una serie de cambios, estos no tuvieron eco en el mandatario por lo que confirmó su renuncia y también la salida de Jorge Gallardo, con quien mantuvo una lucha de poderes dentro del Mininter y cuya designación no era del agrado de otros altos mandos de la PNP

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones.

ESPERABA APOYO

En una entrevista con el diario La República, Guillén aseguró que estaba a la espera de que el jefe de Estado respaldara su posición con respecto a los desacuerdos con el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo Mendoza.

“Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho. Ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”, mencionó Guillén.

Guillén sostuvo que sí existían discrepancias con el actual comandante general PNP y que para él no era concebible darle de baja a grandes efectivos y que el Perú se dé el lujo de perder a buenos agentes.

“En el caso de los pases a retiro, estaba disponiendo la salida de oficiales que, a mi criterio, eran valiosos. La Policía no se puede dar el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros, que se han formado a lo largo de los años. Es como una selección de fútbol, no puede desprenderse de un futbolista de primer nivel por un capricho, guerra de códigos, argollas u otras situaciones extrañas”, manifestó.

