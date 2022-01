Perú vs. Colombia: Abel Aguilar destacó el colectivo de la ‘bicolor’ y la urgencia de triunfo de los ‘cafeteros’

Abel Aguilar jugó en la selección de Colombia ante Perú en varias ocasiones y se retiró el 2020 con 35 años.

Las selecciones de Perú y Colombia se medirán este viernes 28 en Barranquilla en un partido crucial para los intereses de ambas selecciones de cara al Mundial de Qatar 2022. Probablemente, el que pierda vea reducidas considerablemente sus opciones de seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, Abel Aguilar, destacó que solo el triunfo le sirve a los ‘cafeteros’, además de resaltar el trabajo colectivo de la ‘bicolor’.

“El partido contra Perú es crucial por todo lo que viene siendo las Eliminatorias. Es un partido fundamental. Lo que sirve es ganar. Colombia sabe que Perú tiene mucho potencial, nosotros estamos viviendo un recambio generacional y pensamos que debemos sacar tres puntos. Aquí solo se habla de tres puntos ”, comentó el exjugador en una entrevista realizada al programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

La falta de gol y de victorias es un tema que ronda mucho en el ambiente de los colombianos. Y es que hace cinco partidos que no logran anotar ni mucho menos ganar, por tal motivo, este duelo en Barranquilla será crucial para salir de esa mala racha. Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Radamel Falcao, entre otros, deberán estar afinados. “Considero que l a falta de gol en Colombia no es solo de los delanteros, porque para que ellos tengan opciones y posibilidades se necesita el engranaje de todo el equipo ”, añadió Aguilar.

BAJAS EN COLOMBIA

Ahora, también hay que tomar en cuenta que los dirigidos por Reinaldo Rueda no llegan en su totalidad para este encuentro. Cuentan con cinco ausencias: Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Luis Fernando Muriel, Duvan Zapata y Juan Fernando Quintero. Justamente, sobre este último se refirió Abel, de quien lamentó mucho que no pueda jugar. “Por lo que se ha visto en el equipo, creo que la ausencia de Juanfer Quintero es importante. Es un jugador que marca diferencia y aquí se pensaba que podía tener posibilidad de jugar junto a James, eso le daba fútbol . Pero no va a poder estar”, declaró.

ELOGIO AL JUEGO DE PERÚ

Abel Aguilar ha disputado con los ‘cafeteros’ en varios partidos ante Perú. Sin embargo, desde que Ricardo Gareca tomó el buzo de la ‘bicolor’, el exfutbolista ha visto una mejor en su juego, en el que prima el colectivo sobre las individualidades. “ La figura de Perú es el colectivo y el entrenador Ricardo Gareca porque entiende los momentos de las Eliminatorias y los de los jugadores. Él lo hace y lo ha demostrado. Creo que Perú se ha ido consolidando en estos últimos años por su trabajo colectivo más que por individualidades. El entrenador ha sabido escoger y adaptarlo a una idea”, sostuvo el mundialista con su selección en Brasil 2014 y Rusia 2018.

La selección peruana ha demostrado destacar como equipo, llevándolo a conseguir los objetivos. | Foto: ANDINA

FACTOR CLIMA

Finalmente, tocó el tema del clima, que en estas épocas del año llega entre los 23° hasta los 40°. Mezcla la humedad con el calor. Además, si tomamos en cuenta que el duelo está pactado para las 4:00 p.m., el Estadio Metropolitano de Barranquilla podría ser un horno. No obstante, cree que al final debe resaltar el trabajo futbolístico ante cualquier otra circunstancia externa. “Así estemos jugando en Europa por muchos años, en Colombia tenemos esa huella de poder jugar con un calor tan alto. Pero más allá del clima creo que va a primar la capacidad futbolística . No podemos pensar que por el clima vamos a ganar un partido. Somos una selección que tiene que ser protagonista y eso debe estar por encima de cualquier factor”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO