Perú vs. Colombia: Jefferson Lerma desconvocado por COVID-19 para los duelos de Eliminatorias

Jefferson Lerma estuvo presente en la jornada doble pasada.

Colombia no deja de presentar bajas a días del partido ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas. Esta vez, Jefferson Lerma fue desconvocado por dar positivo en la prueba de COVID-19. Reinaldo Rueda afrontará el duelo en Barranquilla con muchas ausencias.

“La Federación Colombia de Fútbol informa que el jugador Jéfferson Lerma ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, debido a que el mediocampista dio positivo para covid-19, según nos lo informó su club”, escribió en el comunicado.

Hasta el momento no se ha convocado un nuevo futbolista en su posición, pero Colombia anunció la convocatoria del delantero del Granada y excompañero de Luis Abram, Luis Suárez. Previamente, Rueda llamó al mediocampista del Corinthians de Brasil, Víctor Cantillo en reemplazo de Luis Muriel y recibió críticas de la prensa ‘cafetera’.

Lerma se suma a Muriel, quien fue desafectado porque no se encontraba en condiciones óptimas de salud para viajar a su país. El delantero del Atalanta se quedó en Italia y no será opción en el ataque de la selección colombiana. Con anterioridad, su compañero de equipo, Duván Zapata no fue incluido en la lista porque también está recuperándose de una lesión.

LISTA DE CONVOCADOS DE COLOMBIA

Arqueros:

- David Ospina – S.C. – Napoli (ITA)

- Camilo Vargas – Atlas (MEX)

- Andrés Mosquera – Independiente Medellín (COL)

Defensas:

- Dávinson Sánchez – Tottenham Hotspur (ING)

- Yerry Mina – Everton (ING)

- Óscar Murillo – C.F. Pachuca (MEX)

- Daniel Muñoz – K.R.C. Genk (BEL)

- Freddy Hinestroza – Junior (COL)

- Johan Mojica – Elche CF (ESP)

- Stefan Medina – C.F. Monterrey (MEX)

- William Tesillo – Club León (MEX)

Volantes:

- Diego Valoyes – Talleres (ARG)

- Gustavo Cuéllar – Al-Hilal (KSA)

- Víctor Cantillo- Corinthians (BRA)

- James Rodríguez – Al-Rayyan (QAT)

- Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

- Matheus Uribe – FC Porto (POR)

- Stiven Alzate – Brighton & Hove Albion F. C. (ING)

- Wílmar Barrios – Zenit de San Petersburgo (RUS)

Delanteros

- Alfredo Morelos – Rangers (ESC)

- Harold Preciado – Deportivo Cali (COL)

- Luis Díaz – FC Porto (POR)

- Luis Suárez - Granada (ESP)

- Miguel Ángel Borja – Junior (COL)

- Radamel Falcao García – Rayo Vallecano (ESP)

- Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (ALE)

- Yáser Asprilla – Envigado (COL)

- Yimmi Chará – Portland Timbers (USA)

PERÚ VS. COLOMBIA

El partido se llevará a cabo este viernes 28 de enero a las 16:00 (hora peruana) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este complejo deportivo contará con la presencia de toda la hinchada colombiana, debido a que el gobierno aprobó que se juegue con aforo al 100%.

La selección peruana sigue sus entrenamientos en las instalaciones de la Videna con miras a su viaje a Barranquilla. Vienen trabajando con los futbolistas de la Major League Soccer, los del torneo local y algunas de otras ligas que se han sumado en los últimos días. En el transcurso de la semana, se completará el grupo.

La ‘bicolor’ buscará un resultado positivo que les permita seguir en zona de clasificación a la siguiente cita mundialista. Actualmente, está en posición de repechaje con el mismo puntaje (17 unidades) que Colombia. Por ello, este partido significará una final para el grupo de Gareca.

