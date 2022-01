Esto es Habacilar: Jota Benz cela a Angie Arizaga, se resbala y ambos terminan en el suelo

Angie Arizaga y Jota Benz protagonizaron una divertida caída en vivo. (Foto: América TV)

Este martes 25 de enero, Jota Benz y Angie Arizaga fueron protagonistas de una tremenda caída en plena transmisión en vivo de Esto es Habacilar. La pareja terminó en el suelo y la chica reality casi dejó ver más de la cuenta. ¿Qué pasó?

Todo sucedió cuando uno de los ‘académicos’ sacó a bailar a la popular ‘Negrita’ en la segunda edición del programa, pese a que su novio Jota Benz se encontraba mirándolos desde lejos como parte de los ‘pitucos del balcón’.

En medio del juego, el modelo uruguayo Ignacio Baladán le pidió a la orquesta que tocara la canción “Fantasy”, la cual ha sido característica de su relación amorosa. Una vez concedido el pedido, Angie Arizaga y el joven concursante bailaron la romántica balada frente a cámaras.

Fue en ese preciso instante que un iracundo Jota Benz se acercó raudamente para separarlos, pero terminó resbalándose en el camino. Mientras caía, su pierna empujó a la ‘Negrita’, quien intentó reponerse rápidamente para no dejar ver más de la cuenta debido a su corto enterizo.

Facundo González, Ignacio Baladán y los conductores del programa, Johanna San Miguel y Roger del Águila, no aguantaron la risa y le pidieron a la producción que repitiera la caída hasta en tres oportunidades para ver con lujo de detalles la aparatosa caída.

“¿Saben lo que me da más risa? Que en el bolsillo de atrás, en el cual me he caído, está el celular de Ignacio Baladán”, comentó el hermano de Gino Assereto mientras se sobaba la espalda debido al fuerte impacto que tuvo contra el suelo.

ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ EN ESTO ES HABACILAR

El amor que se profesan hoy en día Angie Arizaga y Jota Benz nació en la secuencia “Dale Play” de Esto es Guerra. Ahora que el reality de competencia ha cambiado de formato y se ha unido a Habacilar, la pareja continúa vigente en la televisión peruana.

En Esto es Habacilar, Angie Arizaga forma parte de las modelos junto a Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira, Luciana Fuster, Tracy Freundt, Thalía Estabridis y Solana Costa. En tanto, Jota Benz se encuentra en los ‘pitucos del balcón’ en compañía de Patricio Parodi, Ignacio Baladán, Facundo González y Christian Wengle.

2500 SOLES POR VIDEO DE ANGIE ARIZAGA

Antes de que se convirtiera en una de las chicas reality más queridas de Esto es Guerra, una joven Angie Arizaga se presentó en Habacilar pero no como modelo, sino como parte de los ‘académicos’. Tenía tan solo 16 años en aquel entonces.

Esta revelación se hizo en el gran estreno de Esto es Habacilar. Fue Roger del Águila quien le preguntó a la popular ‘Negrita’ si era cierto que pisó los estudios de América Televisión para ver el recordado programa de Raúl Romero desde la tribuna.

“La verdad que sí, cuando tenía 16 me sentaba aquí junto al público. Fueron los últimos años de Habacilar más o menos”, contestó la exguerrera, quien en aquel entonces tenía el apodo ‘la sarita Manrique’ debido a su gran parecido con la exvedette y actriz cómica del extinto programa Risas y Salsas.

Tras ello, Thalía Estabridis explicó que, lamentablemente, nadie podía ser testigo de ello, ya que Angie se había encargado de quemar y borrar toda evidencia de su pasado. Fue así que Johanna San Miguel prometió entregar 2500 soles a la persona que encuentre una imagen de Angie Arizaga en Habacilar.

“No hay ese video, no hay. Pero aquí está la original”, expresó Angie en un intento de detener la convocatoria pública por una imagen de su pasado; sin embargo, la apuesta ya estaba sobre la mesa.

Angie Arizaga confiesa que formó parte de los 'académicos' en el pasado, pero asegura que no existe imagen de ella.

