Esto es Habacilar quiso primero a Raúl Romero en la conducción: “Hablamos 10 minutos y dije que no”

Raúl Romero contó que la producción lo llamó para regresar a conducir. (Foto: Instagram/ América TV)

Desde que se empezó a especular su nombre para el regreso de Habacilar, Raúl Romero no dudó en usar su cuenta de Instagram para aclarar que no sería parte de este proyecto, pues estaba enfocado en su carrera. Sin embargo, lo que no contó en esa ocasión es que sí llegaron a contactarse con él y hacerle la propuesta para que conduzca el espacio.

A través de una entrevista para los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, el cantante remarcó una vez más que no sería parte de este regreso. Pero, además, contó que sí lo convocaron y no dudó en decir que no.

“Hubo una llamada de la gente que hace el programa. Hubo una llamada y en esa llamada, que duró 10 minutos, le dije que no iba a hacer televisión”, contó Raúl Romero, quien acotó que no sabía detalles de esta producción.

“No sé lo que están preparando en es programa, la gente va a ver ese programa y va a ver que no estoy yo”, puntualizó el recordado conductor de TV, quien se mostró sorprendido que la gente no crea en sus palabras y haya pensado hasta el final que era una especie de estrategia para que estén pendientes del espacio.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, indicó antes del estreno de Esto es Habacilar.

Como se recuerda, el espacio se estrenó con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel, generando tendencia en Twitter. Muchos de los fans recordaron con nostalgia el programa Habacilar, y aunque unos celebraron el regreso de animador, otros lo compararon con Raúl Romero.

“Agradecer a América Televisión, Pro TV y a todo el público maravilloso que nos acompaña desde sus casas hoy. Mariana Ramírez del Villar me llamó por teléfono cuando estaba en la montaña y me dijo para hacer Habacilar”, dijo Roger tras aparecer en televisión.

Raúl Romero brinda entrevista al programa Hablando Huevadas. (Video: Radio Huevadas/ Hablando Huevadas/ Tiktok)

EL RETO DE ROGER DEL ÁGUILA

Tras su regreso a la TV con la nueva versión de Habacilar, Roger del Águila se enfrenta a un gran reto, el ganarse el cariño del público como conductor sin ser comparado con Raúl Romero. Como se recuerda, el también actor fue parte del fenecido programa por muchos años, siguiendo muchas veces a las ocurrencias del animador principal y haciendo reír con el popular Baile del Chivito.

Como se recuerda, Roger se retiró de Habacilar en el 2006 en buenos términos, indicando que ya estaba cansado de hacer lo mismo y deseaba dedicarse a otros proyectos.

Hoy en día regresa con una nueva versión del programa como conductor, donde se integraron los concursantes de Esto es Guerra, con el fin de entregar algo novedoso sin perder su esencia. La tarea de Roger del Águila será ponerle su sello a este nuevo proyecto y ganarse el lugar en el corazón de los fans que aún tienen muy arraigado a Raúl Romero. Difícil tarea pero no imposible.

Roger del Águila es conductor de la nueva temporada de Esto es Habacilar.

SEGUIR LEYENDO