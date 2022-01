Productor Peter Fajardo asegura que Esto es Habacilar es un homenaje a Raúl Romero y quiere tenerlo como invitado

Esto es Habacilar se estrenó este 24 de enero. (Foto: América TV)

Tras el estreno de Esto es Habacilar, el productor Peter Fajardo se mostró emocionado y satisfecho de los resultados. Como se recuerda, el espacio arrancó su emisión este lunes 24 de enero a las 7 p.m. por América TV, y cuenta con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel.

El hombre de Televisión señaló que la idea de este proyecto es rendir homenaje a Raúl Romero, primer conductor de Habacilar. Cabe señalar, el popular Cara de Haba se negó a regresar a la pantalla a través de este proyecto por estar enfocado en su carrera musical.

“Este programa es un homenaje a Raúl Romero, queremos mantener ese ADN, justamente por eso tenemos a Roger del Águila, Thalía Estabriris, Tracy Freundt, Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza, quienes son parte de la historia de Habacilar”, declaró el productor.

Respecto al regreso de Roger del Águila como conductor, Fajardo no dudó en felicitarlo. Sin embargo, sabe que poco a poco el programa irá evolucionando para lograr una mejoría.

“Roger sigue siendo divertido como era antes. Eso sí, mucho más maduro. Yo creo que poco a poco vamos a ir ajustando algunas tuercas que faltan para que el programa funcione. La idea de hacer Esto es Habacilar, es divertir a la familia, eso es lo que nos pedían mucho, un programa donde la gente se divierta y gane dinero viniendo al programa o por llamadas telefónicas”, advirtió.

Roger del Águila es conductor de la nueva temporada de Esto es Habacilar.

El recordado productor de Esto es Guerra señaló también que le gustaría tener a Raúl Romero como invitado en Esto es Habacilar, pero todo defenderá de su agenda. Sin embargo, lo que sí pudo asegurar es que tendrá la visita de Carlos Barraza, Laura Huarcaya, Cati Caballero, entre otras recordadas figuras de Habacilar.

CONVOCATORIA PARA NUEVOS COMPETIDORES

También contó que en programa se realizará una convocatoria nacional para buscar a los nuevos competidores de EEG. Asimismo, señaló que la función de los guerreros que están en Esto es Habacilar es muy distinta a la que estamos acostumbrados.

“Ellos van a formar equipos con el público, donde habrá juegos y podrán hacer ganar dinero con desafíos físicos. Por eso, se llama. ‘Esto es Habacilar’. Una mezcla sin perder el ADN de Habacilar, en que él público será el protagonista”, aseguró Peter, quien señaló que Esto es Guerra celebrará sus 10 años en el aire por todo lo alto cuando regrese a la TV.

RAÚL ROMERO DIJO NO A ESTO ES HABACILAR

A través de una entrevista para los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, Raúl Romero remarcó una vez más que no sería parte de este regreso. Pero, además, contó que sí lo convocaron y no dudó en decir que no.

“Hubo una llamada de la gente que hace el programa. Hubo una llamada y en esa llamada, que duró 10 minutos, le dije que no iba a hacer televisión”, contó Raúl Romero, quien acotó que no sabía detalles de esta producción.

Raúl Romero brinda entrevista al programa Hablando Huevadas. (Video: Radio Huevadas/ Hablando Huevadas/ Tiktok)

