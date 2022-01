Roger del Águila se incómoda cuando Tula Rodríguez le recuerda romance con Saskia Bernaola.

Roger del Águila se incomodó cuando le mencionaron a Saskia Bernaola. (Foto: Captura TV / Instagram)

Luego de que Roger del Águila fuera presentado como el nuevo conductor de Esto es Habacilar, la producción de En boca de todos no dudó en invitarlo al set para que cuente algunos detalles que pudo apreciar antes de dar inicio con el programa.

Durante la conversación con los conductores, Ricardo Rondón le preguntó si había visto a Patricio Parodi y Luciana Fuster darse algún beso. El productor aclaró que los vio por separado y respetándose el uno al otro mientras estaban en los camerinos.

Tras su respuesta, Tula Rodríguez le indicó que debería desarrollar “un tercer ojo” ahora que ha vuelto a la televisión para que no se pierda ningún “chisme”. Ante ello, Roger señaló que posiblemente la influencer quiere ser oficializada pero está a la espera de que el modelo lo haga.

“Yo siento que ella quiere que sea oficializada pero le da vergüenza porque es mujer y normalmente el hombre es quien lo hace. Yo le recomiendo a las chicas siempre oficializar. Ahora que tengo 47, ya pasé los 27, oficialicen, oficialicen”, dijo el artista y a lo que Tula no pudo evitar mencionar el romance que tuvo con la actriz Saskia Bernaola.

“¡Ah! Ahora tú recomiendas hacer lo que tú no hiciste en tu época con Saskia Bernaola. Ella está casada, tiene un matrimonio maravilloso. una hija hermosa, pero al César lo que es del César”, expresó la conductora.

El actor evitó responder al comentario y solo le pidió que “no lo desequilibre” de esa forma. “No me desequilibren. He meditado un rato y con lo que dices se me mueve todo. Yo lo que siento es que ahora las mujeres necesitan ser respetadas y bien respetadas, entonces si quieres algo, sé claro y no confundas a la gente”.

Asimismo, Tula continuó comentando sobre otras parejas que tuvo Roger del Águila y también nombró a la actriz Melania Urbina.

“No te preocupes Roger, vamos a decirle al público que ahora que estás de consejero, él dice que no hagan lo que no hizo con Melania Urbina”, dijo la conductora causando asombro entre sus demás compañeros en el set.

Roger del Águila se incómoda cuando Tula Rodríguez le recuerda romance con Saskia Bernaola.

ROGER DEL ÁGUILA Y SASKIA BERNAOLA

Durante una entrevista el pasado 2019 en el programa Andrea al Mediodía, Roger del Águila reveló detalles del romance que mantuvo con Saskia Bernaola, quien también se encontraba en la conversación vía telefónica.

“Hemos sido de todo, amigos, colegas, pareja...“, dijo la actriz y a lo que la conductora les preguntó si de verdad han sido enamorados. “Habremos estado dos años y vivimos juntos. Lo que más recuerdo de haber estado con Roger es que me mataba de la risa”, respondió la comediante.

Esto sorprendió a Andrea, puesto que en ningún momento los actores hicieron público su relación sentimental.

ROGER DEL ÁGUILA Y MELANIA URBINA

Roger del Águila confesó en el años 2011 que la guapa actriz Melania Urbina fue su enamorada a los 21 años. “Melania fue mi ex enamorada, pero noto que ha mejorado sus gustos”, dijo en aquel entonces para Peru.com., cuando ella se encontraba en una relación sentimental con Andrés Wiese.

