Roger del Águila: ¿A qué se dedicaba antes de ser conductor de Esto es Habacilar?

Roger del Águila y su vida antes de volver a Habacilar como conductor. (Foto: Instagram)

América Televisión estrenó Esto es Habacilar bajo la conducción de Roger del Águila. Aunque en las redes sociales se desató una verdadera polémica por su presencia, pues muchos esperaban volver a ver a Raúl Romero, esto no le afectaría en nada gracias al trabajo que ejercía antes de volver a la televisión.

En una entrevista con América Espectáculos, el popular ‘Chivito’ restó importancia a las críticas que han recibido junto a Johanna San Miguel por no haber cumplido las expectativas del público que veía en el pasado Habacilar.

Roger del Águila precisó que luego de dejar la televisión se dedicó a llevar y realizar terapias de sanación, al punto, que la misma ejecutiva de ProTV, Mariana Ramírez del Villar, le preguntó si se encontraba bien.

“ Estuve viajando, me fui a Colombia estando ahí. Hago terapias de sanación, equilibrio de chacras, limpiezas, esas cosas . Tienen una parte de la comunicación. Mariana incluso me llamó y me dijo: ‘¿Roger, estás bien?’, y yo le dije: ‘Siempre estoy bien’. La gente está en sus casas, estresada, y por ahí me agarró”, dijo.

De otro lado, el conductor se mostró bastante agradecido con el público de Esto es Habacilar y prometió diversos premios para los televidentes, pues ese es el objetivo que tiene el nuevo magazine.

“Vamos a regalar dinero, vamos embargar las cuentas de los guerreros. La gente siempre me ha tratado bien, me dice Chivito, en la iglesia. Gracias por la oportunidad a todos ustedes”, finalizó.

¿QUÉ HIZO TRAS SALIR DE HABACILAR?

Roger del Águila abandonó Habacilar en el 2006 tras haber estado durante 3 años como coanimador junto al popular ‘Cara de haba’. Luego de su experiencia en televisión, decidió enfocarse en su carrera actoral y en su productora musical.

Talk Show (2006), El Buen Pedro (2012), Quizás Mañana (2013), Japy Ending (2014), Poseídas (2015), Hasta que la suegra nos separe (2016), entre otros, son algunas de sus producciones.

Asimismo, el conductor de Esto es Habacilar tomó la decisión de ejercer como médium sanador, esto con el fin de curar el espíritu de la gente, quienes ultimamente tiene problemas de salud provocados por el estrés y la ansiedad.

“ Yo soy un médium transmental, hago canalizaciones, pregunto por los familiares muertos también. Hay personas que buscan respuesta (...) y los ángeles hablan a través mío ”, señaló hace unos meses Del Águila durante una entrevista a Crónicas del Impacto.

“Yo tuve un proceso en la cual yo me estoy sanando, el sanador debe ser el primero en sanarse, y en ese proceso voy sanando a otras personas. Lo que sí he limado son cosas que no me gustaban antes, que era muy estresado, muy preocupado a veces por las cosas. Estaba de aquí para allá, inquieto constantemente”, añadió.

Roger del Águila fue presentado como el nuevo conductor de Esto es Habacilar, el nuevo programa concurso de América Televisión.

DUPLA CON JOHANNA SAN MIGUEL

Pese a que él había señalado que sería el conductor de Esto es Habacilar, muchos pensaban que no iba a regresar con la esperanza de ver nuevamente a Raúl Romero frente al programa.

Finalmente fue anunciado casi al inicio del estreno, además, un suspenso invadió el magazine al revelarse que habría un segundo conductor. Finalmente Johanna San Miguel fue la elegida, causando la indignación de todos los que esperaban ver al popular ‘Cara de Haba’.

