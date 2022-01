Pancho Rodríguez: “Cometí un error, me arrepentí, pedí disculpas y ahora me tratan como un delincuente”

Pancho Rodríguez rompe su silencio y hablar sobre su actual situación migratoria. (Foto: Captura TV)

Este 31 de enero, Pancho Rodríguez se enlazó en una videollamada desde chile con el programa En boca de Todos para hablar de su situación migratoria.

Recordemos que el chicos reality decidió regresar al Perú junto a una de sus hijas luego de pasar Año Nuevo en Chile. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando no lo dejaron salir del aeropuerto y lo enviaron de regreso a su país natal, prohibiéndole la entrada por 5 años.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez le pidió que explique el por qué no pudo ingresar al territorio peruano. “Todos saben que en abril yo fui junto a un par de compañeros al cumpleaños de una amiga (Yahaira Plasencia), la cual llegó la policía y se hizo todo un tema mediático por haber estado en toque de queda”, comenzó diciendo el chileno.

“A raíz de eso, me llega una notificación a mi casa expulsándome del país dándome una prohibición de ingreso de cinco años, frente a esto presente una apelación. Se me está juzgando como si fuese un delincuente, y lo único que yo hice fue cometer una falta de la cual me siento arrepentido y siempre me voy a sentir arrepentido. En 7 años que llevó en Perú nunca he cometido ningún problema con ninguna autoridad”, agregó.

En otro momento, el chico reality aclaró que durante su estadía en el país ha mantenido todos sus papeles en regla y no ha cometido ninguna infracción.

“No me acuerdo si todo sucedió un día viernes o sábado pero seguí todos los conductos regulares. En ningún momento me escondí, me dieron una papeleta y el día lunes la pagué (...) Yo tengo todo al día, mi residencia indefinida y como cualquier ciudadano pago mis impuestos, tengo todo al pie de la letra”, señaló.

“ME ARREPIENTO”

El conductor Ricardo Rondón le consultó si se arrepentía de haber ido a la fiesta de Yahaira Plasencia. “Claro y lo dije en su momento, me dolió mucho haber cometido una falta porque nosotros somos un ejemplo para muchas personas. Cometí un error y lo lamento mucho. Estuve muy arrepentido y triste por sentir que me había fallado a mi mismo“, contestó.

“ME ESTÁN DANDO LA PENA MÁXIMA”

Durante la entrevista, Tula Rodríguez señaló que no comprendía el por qué le estaban impidiendo la entrada al modelo, puesto que en un principio ya se le había sancionado con una multa y ahora tendría una segunda sanción.

“Hay un principio legal que dice que no se puede sancionar dos veces por una misma falta. En este caso mi primera sanción, fue la multa y ahora ha llegado esta expulsión del país. Me están dando la pena máxima como si fuera un delincuente”, contestó Pancho Rodríguez.

“Yo tengo mi vida, mi núcleo laboral está allá. Amo Perú y fue una decisión que tomé con mi familia el no regresar a Chile y seguir trabajando en Perú“, añadió.

Por otro lado, Pancho Rodríguez le pidió a las autoridades que revisen su apelación y que vean sus sustentos legales para poder regresar al país, puesto que siente que está “varado en un limbo” en Chile.

