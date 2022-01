Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se prepara para el Miss Perú La Pre 2022: Mira su pasarela

Kyara Villanella ya inició sus clases de modelaje. (Foto: Instagram)

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, ya inició sus clases de modelaje como parte de su preparación para el Miss Perú La Pre 2022. Pero no lo está haciendo sola, sino con Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza, quien también ha postulado al certamen para convertirse en una futura Miss Perú.

A través de las redes sociales, las adolescentes se dejaron ver en la Escuela de Imagen Integral y Modelaje de Mónica Chacón, donde se tomaron varias fotos juntas para demostrar su cercana amistad. Recordemos que ambas se conocieron durante el casting para el Miss Perú La Pre 2021.

Fue la cuenta oficial de la escuela de modelaje de la ex Miss Perú que compartió las primeras clases de porte, postura y pasarela de las menores. Ambas se mostraron en tacones y desfilaron para las cámaras. Aunque lucieron algo nerviosas, tanto Kyara como Gaela dejaron en claro que quieren ganar el certamen de belleza.

Recordemos que el Miss Perú La Pre tiene como principal objetivo de forjar una generación de jovencitas que aspiran a coronarse en el futuro como Miss Perú para luego representar al país en los certámenes internacionales.

KEIKO FUJIMORI APOYA A SU HIJA

Aunque muchos creían que Kyara Villanella le seguiría los pasos a su madre en la política, lo cierto es que la hija de la excandidata presidencial desea iniciar su carrera en el ámbito artístico. Por supuesto, Keiko Fujimori le ha dado su total apoyo en su carrera como modelo.

Cuando Kyara Villanela postuló oficialmente al Miss Perú La Pre 2022, la lideresa de Fuerza Popular la acompañó en todo momento y hasta se tomó fotos con Mónica Chacón, quien será la encargada de asesorar a la adolecente de 14 años.

JESSICA NEWTON LE BRINDA SU RESPALDO

Apenas se dio a conocer que Kyara Villanella firmó para ser candidata al Miss Perú La Pre, Jessica Newton se mostró a favor de esta decisión y no dudó en darle una cálida bienvenida a través de las redes sociales.

¡Bienvenida!”, indicó la organizadora del Miss Perú en una de sus historias de Instagram junto a una una foto de la adolescente firmando el contrato de ingreso al Miss Perú La Pre.

KYARA VILLANELLA Y CÓMO SE HIZO POPULAR

Kyara Villanella Fujimori ganó gran notoriedad durante las Elecciones Presidenciales 2021. Ella y su hermana Kaori acompañaron a su madre en una actividad en una asentamiento humano de Lima como parte de la campaña. Fue allí que las cámaras la captaron por primera vez y el público joven quedó rendido por su angelical belleza. Esto hizo que su cuenta en Instagram y TikTok tuviera más seguidores.

Aunque en campaña electoral sufrió severos ataques por ser la hija de la candidata de la ultraderecha, Kyara manifestó que ama mucho a su familia y que pese a los insultos ella no dejará de querer a su madre. “Por qué la gente me está atacando por mi familia, yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí a la familia que tengo y amo a mi familia, la adoro”, expresó la adolescente en redes.

Debido a su creciente popularidad, Kyara Villanella pasó casting para el Miss Perú La Pre 2021, el cual se hizo viral rápidamente. “Con mi mamá hago mucho deporte, con mi hermana siempre cocino, sé cocinar muy bien. Con mi papá hago mucho karaoke de vez en cuando”, se le escucha decir a la menor como parte de la evaluación. Sin embargo, la hija de Keiko Fujomori no llegó a postular ese año.

Actualmente, Kyra Villanella cuenta con más de 350 mil seguidores en Instagram y más de 828 mil en TikTok, donde se deja ver junto a otros populares tiktokers como Josi Martínez y Vincenzo Lombardi, exparticipante de La Voz Kids.

