‘Mujeres al Mando’ sería cancelado y solo estaría al aire hasta febrero, según Rodrigo González

Rodrigo González anunció en su programa ‘Amor y fuego’ que fuentes de Latina le habrían comunicado que ‘Mujeres al mando’ saldría del aire a mediados de febrero debido al bajo rating que actualmente ostenta el espacio matutino.

“Último minuto. Hoy le comunicaron a la producción de Mujeres al Mando que su show va solo hasta mediados de febrero. Será retirado de la parrilla de Latina, es decir la ‘retoquitos’ y la ‘Fariselita’ se quedarán solas, como siempre” , dijo irónico el popular ‘Peluchín’.

“O también podría ser que se va Mujeres al Mando, pero podría volver con otro nombre o algo similar”, replicó Gigi Mitre.

“No será que con tanta mala prensa, tanta presentadora que hizo fracasar el show, que no tienen arrastre popular, que no hay levantado ni con grúa, que son el hazmerreír de las mañanas, con una producción paupérrima. ¿Qué no será que van a hacer lo mismo y nos las quieren dar de nuevo con queso?”, aseveró Rodrigo.

Rodrigo González anuncia el fin de 'Mujeres al mando' en Latina | VIDEO: Willax TV

Gigi Mitre un poco más incrédula aseguró que duda que Latina deje el horario de la mañana en el aire. “Yo creo que van a poner otra cosa como la pequeña Maravilla. De repente ponen otro programa en la mañana con otra cara y es lo mismo”.

“Hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero ese hueco no se queda vacío, pero se puede”, agregó la también presentadora del programa de espectáculos.

El programa es conducido por Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín, pero durante una larga temporada ha tenido de invitados a varias conductoras invitadas, pero ninguna logró levantar su alicaído rating.

Además, con el retorno de ‘América Hoy’ temen que esto les afecte aún más, ya que el año pasado no lograron hacerle frente a la competencia.

Rodrigo González ha sido un gran crítico de ‘Mujeres al mando’ desde que Karen Schwarz y Cathy Saenz eran conductoras de la primera temporada del espacio, sin embargo esta guerra declarada entre el presentador de TV llegó a su punto máximo cuando fue denunciado por ambas estrellas de Latina por violencia contra la mujer.

Pero debido a ese enfrentamiento y a diversos desaciertos hizo que el programa no tenga aceptación del público.

MELISSA PAREDES

Por ello, la mañana de hoy en ‘Mujeres al Mando’ no contó con la presencia de Melissa Paredes, quien estuvo toda la semana pasada como conductora invitada y hasta se especulaba que era la nueva integrante en la conducción, pero ante los rumores de cancelación, la producción decidió no convocarla más.

Además, la expectativa de tener a Melissa en la conducción solo fue ‘flor’ de un día, ya que no obtuvo la sintonía que se esperaba y, por el contrario, la entrevista realizada por Thaís Casalino fue duramente criticada, pues en redes sociales acusaron al canal de querer ‘lavarle’ la imagen a la modelo tras protagonizar un ampay donde se comprobó que le fue infiel a su esposo Rodrigo Cubas con el bailarín Anthony Aranda.

El canal no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos rumores que ya se expandieron por las redacciones de los medios de espectáculos del Perú.

SEGUIR LEYENDO