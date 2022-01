Mirtha Vásquez: “Ellos (Repsol) no puede eludir este tipo de responsabilidad”

Mirtha Vázquez: “Ellos (Repsol) no puede eludir este tipo de responsabilidad” | Foto: Agencia Andina

¡Salió al frente a a responder a Repsol! La Presidenta del Congreso de Ministros, Mirtha Vásquez, contestó a Jaime Fernández-Cuesta, presidente de la empresa Repsol en Perú, quien siguió insistiendo en que la causa del derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, de Repsol, el último 15 de enero se debió a un oleaje anómalo producido por la erupción de un volcán submarino en Tonga.

En consecuencia, la presidenta calificó de “lamentable” esta respuesta del presidente de Repsol y mencionó que desde el Gobierno seguirán sosteniendo que el desastre ocasionado en mar peruana “no mereció una reacción diligente de la empresa”.

“Nosotros seguimos sosteniendo como gobierno que este desastre ambiental que se ha suscitado en nuestro país, la realidad es que no mereció una reacción diligente de esta empresa y que eso haya provocado este desastre genere una serie de consecuencias muchos mayores de las que debía haber generado si se atendían a tiempo. Nosotros si estamos convencidos de que hay una seria responsabilidad de la empresa, que ellos no pueden eludir este tipo de responsabilidad y sobre todo también que no están asumiendo desde nuestro punto de vista no solamente las labores de limpieza”, manifestó al programa “Punto Final” de Latina.

Al ser consultada sobre lo que hará la representación del Gobierno para defender al Estado ante una situación cómo esa provocada por el derrame de petróleo en el litoral peruano. “Nosotros estamos activando todas las acciones pertinentes desde los organismos que tenemos. Desde un primer momento estuvo presente, Ministerio del Ambiente, El Ministerio de Energía y Mina, Ministerio de la Producción, PCM y todos los organismos adscriptos. También están involucrados Osinergmin, Serfor, la OEFA, entre otros. “Todos los ministerios estamos abocados en este tema”, afirmó.

Presidenta del Congreso de Ministros revela que Repsol no tenía plan de contingencia ante suceso de derrame de petróleo en el litoral peruano

“Nosotros hemos pedido como consta la autoridad OEFA que pidió que delimiten el área donde está el accidente y daño ambiental, que hagan un monitoreo y implementen el plan de contingencia que nosotros tenemos que decir no vimos que se implementó, ya que en ese momento no había ningún plan que se ejecutará y estamos señalando una serie de medidas que si no cumple la empresa será objeto de las sanciones correspondientes. Estamos todos estos días evaluando”, comentó.

No obstante, le preguntaron sobre las acciones legales que está tomando el Estado hacia la empresa Repsol responsable del daño ambiental en el litoral peruano. ”Frente a estos hechos, el estado peruano tampoco puede quedarse de brazos cruzados y tiene que responder porque acá hay un derecho difuso que le corresponde a toda la población, el derecho del medio ambiente, sino atender a esa población afectada porque la empresa en efecto no lo está haciendo y nosotros con los reportes que tenemos, la gente directamente afectada como los pecadores se están acercando al gobierno a pedirnos ayuda, porque no sienten que haya una respuesta de la empresa Repsol., y nosotros lo estamos asumiendo como la limpieza”, detalló.

Abarcando un poco sobre la limpieza, Mirtha Vásquez contó cómo el estado está viendo ese punto. “Desde el primer día nosotros hemos estado por intermedio del Ministerio del Ambiente buscando una serie de aparatos que nos sirva para la limpieza.. Trajimos dos skimmers con los que se empezó a limpiar parte de este petróleo. La empresa hoy (ayer) ha reportado que está trayendo cinco más, pero al principio no tenía nada. Hemos tenido que desplegar tropas del ejército para que ayuden a limpiar porque no había suficiente personal y eso tuvo que haberlo hecho la empresa Repsol”, agregó.

“Nosotros no hemos visto una reacción diligente de la empresa y por eso que nosotros estamos asumiendo una serie de responsabilidades porque realmente el Estado no debe abandonar a la población.”, dijo de manera indignada Mirtha Vásquez.

“En este momento estamos haciendo análisis de todas las acciones legales que podemos implementar y tenemos a los procuradores trabajando identificando cuales han sido el grado de responsabilidad y por lo menos tenemos identificados tres cosas objetivas. Primero, es cuando la empresa reporta este daño, el primer reporte que da es con datos inexactos, ya que nos dice que se habían derramado 0.06 de barriles de petróleo, cuando eran 6 mil. Entonces hay una tremenda diferencia que sus datos estaban errados o falsos. Además, Repsol decía que solo se habían afectado dos metros y medio cuadrados del mar, cuando en realidad fueron 700 kilómetros de afectación. Lo segundo que ha hecho mal, es que nosotros hemos verificado y las autoridades pueden documentar eso, que no es verdad que desde el primer momento estuvieron ahí. Estábamos en el segundo o tercer día y el plan de contingencia no se había desplegado y el tercer hecho es que en este momento tenemos a miles de pescadores afectados y la empresa debe tener un plan dé cómo atender estas afectaciones que tampoco se está cumpliendo”, manifestó.

Finalmente, la Presidenta del Consejo de Ministros dijo que hay que identificar a los damnificados, cuantas personas viven de la pesca y el daño ecológico que se está produciendo. Además, al ser consultada si están pensando cancelar la licencia de funcionamiento, ella señaló. “Hay que identificar toda la parte legal, ya que hemos convocado un equipo legal que revise todos esos temas y no descarto nada”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO