Daniel Salaverry no asumirá funciones en Perupetro hasta que la Contraloría se pronuncie

Desde que se oficializó su designación como presidente del directorio de la empresa estatal Perupetro el domingo pasado, Daniel Salaverry no ha recibido buenas críticas. Muchos indican que no tiene la suficiente experiencia que requiere el cargo.

En tal sentido, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, fue convocado este viernes a presentarse ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Allí, el titular del Minem afirmó que esperará el informe que brinde la Contraloría General de la República para tomar una decisión al respecto. “Remitimos un oficio donde indicaba que hasta la fecha el señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque no ha sido designado por la junta de accionistas”, dijo ante el Legislativo.

Añadió que han indicado que “la designación [de Daniel Salaverry] será posterior a los resultados de la Contraloría en el informe, y allí se decidirá las cosas de acuerdo con la posición”.

Dicho informe de Contraloría debe ser recibido la próxima semana con lo que “quedaría solucionado” el caso Salaverry al frente de Perupetro. El pronunciamiento será decisivo para conocer el futuro del excongresista.

El contralor Nelson Shack ya había adelantado opinión y manifestó días atrás que no tiene mucho sentido contratar para el cargo en mención a alguien con falta de experiencia y que, además, no cumple con el perfil para tan importante puesto.

“Zapatero a tus zapatos. No tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga experiencia. Puede aprender, no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo asumirán todos los peruanos, porque las personas que no tienen las capacidades lo que hacen muchas veces es que toman malas decisiones y al final lo pagamos todos”, señaló.

“Tanto en ese caso como otros, que son de público conocimiento, la Contraloría ya actuó. (…) Tenemos decenas de casos de contrataciones o designaciones de funcionarios de confianza que no cumplen con el perfil”, agregó el titular de la Contraloría.

SE DEFIENDE

Daniel Salaverry Villa, aclaró el jueves último que tiene más de 22 años de experiencia en gestión y anunció una reestructuración para mejorar el trabajo de dicha empresa estatal.

A través de su cuenta de Twitter, Salaverry advirtió que en el país la exploración de nuevos pozos continúa cayendo y lamentó que la población peruana venga pagando un elevado precio por el gas.

“Tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perupetro. La inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase”, indicó.

Precisamente, el pasado 9 de enero, Daniel Salaverry Villa fue designado en el cargo de presidente del directorio de Perupetro S.A.

Su nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema 002-2022-EM, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Perupetro S.A. es la empresa estatal de derecho privado que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Fue creada a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, de 1993.

