Perupetro: Contraloría no acredita la designación de Daniel Salaverry como presidente

La Contraloría General de la República, luego de varias investigaciones determinó que la designación de Daniel Salaverry como presidente del Directorio de PeruPetro, no cumplió con los requisitos ni el procedimiento requerido para cumplir tal puesto, por ello no acerditaron el nombramiento.

Mediante un informe, el organismo señaló que los documentos que envió Salaverry no sustentan el cumplimiento de los requerimientos de capacidad técnica ni de trayectoria profesional necesaria para ocupar el cargo.

También indicaron que el Ministerio de Energía y Minas no cumplió con el proceso establecido en las normas de nombramiento del titular de la empresa. Además, consideraron que la falta de acreditación por parte de Daniel Salaverry podría afectar la eficiencia de Perupetro.

“Durante la ejecución del servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio respecto al proceso de “Designación del Presidente de Perupetro S.A.” se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de medidas correctivas para asegurar el logro de los objetivos del procedimiento de propuesta y designación del Presidente del Directorio de Perupetro S.A.”, señalaron.

EL CONTRALOR DE PRONUNCIA

El pasado 12 de enero, el contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que Daniel Salaverry habría incurrido en una falta al aceptar la designación como presidente del Directorio de Perupetro. Además, menciona que es responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no con el perfil.

“Lo que he mencionado y me ratifico en eso es que, efectivamente, yo creo que zapatero a tus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las propias normas, en este caso de la ley de Perupetro, sino en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funcionamiento de las empresas estatales de nuestro país”, dijo a RPP Noticias.

También agregó que los altos funcionarios deben estar familiarizados por lo menos con los temas en los que van a desempeñar y los perfiles son la base para garantizar la competencia en los más altos funcionarios y que tomen las mejores decisiones en el rubro a desempeñar.

DANIEL SALAVERRY SE DEFIENDE

Daniel Salaverry Villa, fue nombrado presidente de Perupetro el pasado 9 de enero y ante ello, aclaró hace algunas semanas que tiene más de 22 años de experiencia en gestión y anunció una reestructuración para mejorar el trabajo de dicha empresa estatal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex candidato presidencial, advirtió que en el país la exploración de nuevos pozos continúa cayendo y lamentó que la población peruana venga pagando un elevado precio por el gas.

“Tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perupetro. La inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase”, indicó.

Su nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema 002-2022-EM, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Perupetro S.A. es la empresa estatal de derecho privado que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.





