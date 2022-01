Jordan Guivin tras su llegada a Toros de Celaya: “Vengo a ganarme un nombre” | ENTREVISTA

Jordan Guivin charla con Infobae sobre su experiencia en Toros Celaya

Con 23 años, Jordan Guivin partió rumbo a México para hacerse un nombre en dicho país y defender los colores del Toro Celaya, equipo que participa en la Liga de Expansión y cuyo vínculo es por tres años.

Jordan Guivin posee una excelente técnica para patear en el balón detenido. A su vez, tiene una muy buena visión de juego, que muchas veces ha conllevado a que anote gol o genere una jugada de peligro a favor de su equipo.

En la última temporada, Guivin defendió los colores de Cienciano. Ahí jugó un total de 25 partidos y anotó dos goles en la Liga 1.

Infobae Perú se comunicó con Jordan Guivin para que nos dé detalles sobre su arribo a Toros de Celaya de México y expliqué cuando sería su debut en el fútbol mexicano, entre otros temas más.

¿Cómo te sientes en esta primera experiencia fuera de Perú?

Me siento muy contento, con ganas de mostrarme, y vengo a ganarme un nombre acá en este país tan hermoso.

En cuánto a lo deportivo, ¿con qué diferencias te has encontrado en México que no sueles ver en Perú?

El punto estructural, implementos, la verdad que acá en Celaya es un sitio muy cómodo porque tienes todo. Hay gimnasio, la cancha es espectacular, tienes una zona de hacer fisioterapia y se ve mucha diferencia con Perú en la parte de infraestructura.

¿Y en cuestión táctica con qué diferencias te has encontrado?

Un fútbol muy intenso, es algo que estoy trabajando haciendo un ida y vuelta más constante, en el asunto de los recorridos, porque la técnica lo tengo, pero hay que agregarle eso que marca la diferencia en todos lados. Nos damos cuenta cuando vemos una Copa Libertadores y muchas veces la intensidad marca la diferencia.

Imagino que para ti será un reto romperla en Celaya, ya que muchos equipos de Primera de México ven la Liga de Expansión con el fin de traer jugadores a sus filas.

Nosotros estamos a un paso y eso es una gran motivación. Yo lo veo de esa manera y creo que todo el grupo también, porque hay muchos jóvenes que quieren dar ese salto a Primera División, porque una vez que des ese salto te va a cambiar la vida profesionalmente y económicamente.

¿Qué le dirías a las personas que criticaban tu decisión de fichar por Toros de Celaya y jugar la Liga Expansión?

Me hicieron saber eso, lo leí, pero la verdad que es gente desinformada, que no sabe como se maneja la Liga Expansión, ya que antes se le llamaba la Liga de Ascenso porque había la oportunidad de subir. Lamentablemente por la pandemia cambió, pero gracias a Dios va a volver el ascenso. Eso también fue una motivación que me hizo tomar esta decisión y muchos jugadores que el año pasado estuvieron en la Liga de Expansión ahora están en Primera División. Como te decía, la Liga Expansión es una vitrina para todos, debido a que estás a un paso de formar parte de un plantel de Primera División y no solo te observan equipos de México, sino de Europa, porque la liga de México, es una excelente vitrina para cualquier extranjero.

La llegada de Emanuel Herrera, goleador con Sporting Cristal, ¿cuánto aporta al equipo?

Sí, se sumó. La verdad una gran noticia porque cuando yo estaba en San Martín lo he enfrentado y he visto hacer goles y salir campeón con Sporting Cristal. Él va a aportar mucho al equipo.

¿Qué retos personales te has propuesto en Toros de Celaya?

Ganarme un puesto en el equipo, ser un jugador determinante e influyente y jugar la mayor cantidad de partidos.

¿Qué falta para tu debut con Toros de Celaya?

Dios quiera en la cuarta fecha ya pueda debutar. Estoy apto para jugar unos minutos, ya me siento apto a diferencia de hace unas semanas que no me sentía en condiciones. Pienso que físicamente estoy bien al igual que tácticamente y solamente falta un tema de papeles para poder jugar.

¿Qué indicaciones te da el profesor Ignacio Hernández?

Me pide que haga un juego de creación, que lea el juego. El profesor me da toda la confianza para que yo haga lo que sé respetando el sistema táctico que se maneja.

¿Llegar a la selección peruana es un objetivo para ti en el mediano plazo?

Claro que sí. Yo siempre sueño el jugar algún día en la selección, ser convocado y para eso trabajo. Me esfuerzo para ganarme un nombre, llegar a Primera División de México o ir a otra liga por mi mejoría. Esa es la ilusión que tengo y yo sé que los partidos de Eliminatorias son muy intensos, entonces el hecho de estar acá me va a ayudar bastante.

Estando solo en México, ¿imagino que siempre te comunicas con tus padres?

Habló mucho con mi madre y la familia en general. Ahora, último el tema del COVID-19 ha pegado otra vez con fuerza y los incidentes de temblores, por eso ando al tanto. Todo esto me va a ayudar a madurar

