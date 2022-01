Alejandro Duarte: “En Cristal todos los años tienes la responsabilidad de salir campeón y es el único objetivo que tienes que buscar”

Alejandro Duarte: “En Cristal siempre la exigencia será buscar el campeonato y eso es lo que vamos hacer”

El golero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte, cumplirá su segundo año en el elenco celeste. A sus 27 años, apunta a que esta temporada sea exitosa tanto a nivel personal como grupal, y así darle una alegría a la hinchada rimense.

No obstante, analiza con Infobae Perú lo que será el inicio de esta nueva temporada en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. A su vez, agradeció al hinchada rimense por el apoyo que les ofrecieron en la final ante Alianza Lima, donde lamentablemente no pudieron hacerse con el título nacional.

Quien conoce de cerca a Alejandro Duarte puede dar fe del profesionalismo que tiene: duerme temprano, se cuida en su alimentación y se esfuerza el triple en cada entrenamiento para estar en buen nivel.

¿Cómo van los trabajos de pretemporada con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores?

Estamos entrenando fuerte. Sporting Cristal se caracteriza por tener jugadores muy profesionales, hay mucha exigencia en el club y todos los días damosel 100 %, ya que la pretemporada es un momento para entrenar fuerte, y la estamos aprovechando bastante bien.

Ya que hablas sobre la exigencia que hay en Cristal, ¿toman como revancha esta temporada para ganar el título nacional que fue esquivo el año pasado?

En un equipo como Sporting Cristal todos los años tienes la responsabilidad de salir campeón y es el único objetivo que tienes que buscar. Así que al igual que el año pasado, nos estamos preparando pensando tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

¿Qué opinas sobre el fixture que le ha tocado a Cristal para el inicio de la Liga 1?

Opino que el fixture ahora que vuelve a ser descentralizad va a estar más complicado para la mayoría de equipos por el tema de viajar y jugar en diferentes estadios. Ojalá que se pueda jugar con público de nuevo porque las hinchadas influyen. Va a ser un torneo diferente, muy exigente con rivales que se van a hacer fuertes en su localía, algo que vemos como un bonito reto porque Cristal siempre busca el campeonato.

Esa misma exigencia que nos cuentas, ¿hará que vuelvas a ser considerado en la selección peruana?

Yo siempre he dicho que trato de enfocarme en mi club, de hacer las cosas bien en mi equipo y luego habrá una o varias personas que deciden a quiénes convocan. Eso no depende de uno al final, sino de los que toman las decisiones. Lo más importante enfocarse en uno mismo y superarse todos los días.

¿Cómo es tu relación con el profesor Roberto Mosquera?

Es muy buena. El profesor es una persona ganadora. Como futbolista salió campeón con Cristal y como asistente técnico y entrenador, también. Alguien que sabe que la exigencia puede llevar a títulos es el profesor Mosquera. Tenerlo en el día a día, exigiéndonos, aconsejándonos y dirigiéndonos, es un privilegio.

¿Cuál es tu evaluación que te pones desde que llegaste a Sporting Cristal?

Mi primera mitad del año fue muy buena porque logramos muchos objetivos y jugué muchos partidos a gran nivel. Luego, soy consciente que en la segunda mitad del año, en algunos partidos no respondí de la mejor manera y eso me dejó inconforme. Me hubiera encantado mantener el nivel de la primera parte del año durante toda la temporada. Sin embargo, creo que tuve buenos partidos en la segunda mitad, y me supe reponer rápido cuando quizás no me fue bien en algún partido. Al final, fue un año con balance positivo: me dejó muchas enseñanzas.

Alejandro Duarte es el arquero titular en Sporting Cristal. Foto: Andina

¿Qué aprendiste de esos altibajos que tuviste en el arco?

Pienso que una de mis virtudes es que siempre he sido bastante regular en mis actuaciones. Como te digo en la segunda mitad de año tuve unos partidos donde no pude estar bien, y fue para mí algo que no me había pasado anteriormente. Entonces, fue un reto poder sobreponerme a eso y recuperarme rápido para el partido siguiente, eso me pone contento y me queda como una enseñanza.

Llegar con una cantidad de partidos importantes, ¿les da una tranquilidad de competir en la Copa Libertadores?

Eso es algo muy positivo porque el año pasado jugamos nuestro primer partido de Copa Libertadores con solo cuatro encuentros en el torneo local. Conforme fue avanzando la Copa Libertadores nos hicimos más fuertes como equipo y pudimos tener buenas actuaciones. Creo que este año teniendo dos meses de competencia antes de empezar la Libertadores es muy positivo para el club.

Lo bueno que Sporting Cristal muy pocas veces hace cambios drásticos en su plantel, ¿consideras que con la base que se mantiene desde hace algunos años será suficiente para competir en esta Copa Libertadores y darle la tranquilidad a sus hinchas?

Se ha logrado mantener la base del equipo y eso es bueno porque tenemos una idea de juego, conocemos el método de trabajo del comando técnico, quienes ya saben de qué manera le pueden responder cada jugador que se encuentra en el plantel. Además, hemos sumado buenos refuerzos que también nos van a ayudar a poder repetir las buenas actuaciones del año pasado. Fue un gran año, al final cuando pierdes la final, por ahí se valora diferente, pero sacando ese resultado, el 2021 fue un año donde muchas veces terminamos los partidos abrazados por haber conseguido algún objetivo importante.

¿Cómo tomas la exposición que te puede dar la Libertadores para volver a emigrar al extranjero?

Como te dije también con el tema de la selección: salir al extranjero lo veo de la misma manera. Si al final uno se enfoca en hacer las cosas bien, en el día a día, de todas, maneras, vas a tener más chance de poder lograr cosas individuales. Pero siempre tienes que priorizar el logro colectivo. Si le va bien a tu equipo, todos tienen más oportunidad para crecer personalmente.

¿Perder la final fue uno de los momentos más duros en el 2021?

Perder una final siempre es duro. Nos sentíamos con muchas chances de poder ganarla, sabíamos que íbamos a dominar el trámite del partido e íbamos a tener más oportunidades que el rival. Lamentablemente, el fútbol es impredecible, ya que en los dos partidos anteriores a la final, le habíamos hecho cinco goles a Alianza. Sin embargo, en las finales no le pudimos hacer ningún gol, considero que eso fue la diferencia y así es el deporte. Ellos se hicieron fuertes y resolvieron planteando mejor el juego. En el deporte, no siempre se puede ganar y hay que pasar esos tragos amargos, tomar lecciones sobre eso y seguir mirando hacia adelante.

Entonces, el partido de la segunda fecha será especial para ustedes

Yo no pienso que sea especial porque una vez que ganas o pierdes una final ese partido ya no se vuelve a jugar. Para mí, el siguiente partido que juegues no cuenta como una revancha; el resultado final ya se dio, y ganar o perder el duelo no va a cambiar el resultado. Vamos a enfrentar a Alianza Lima en la segunda fecha del torneo 2022 y lo afrontaremos con responsabilidad.

¿Algún mensaje para el hincha de Sporting Cristal?

Agradecerle por el apoyo y gesto que tuvieron en la final: al acabar el partido, a pesar de la derrota se quedaron a aplaudirnos y acompañarnos en ese momento. Fue un gran gesto, y decirles que estamos contentos de tenerlos con nosotros este año. Esperamos que rápidamente se habiliten el tema de poder jugar con público porque realmente nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos.

¿Crees que fue una buena decisión que el torneo se haya vuelto a descentralizar o preferías seguir jugando en Lima?

Yo opino que es una buena noticia para el fútbol peruano que vuelva a ser descentralizado. Eso trae el interés y la pasión por el fútbol en muchas ciudades del Perú. Además, es una oportunidad para que salgan nuevos valores peruanos en nuestra liga.

