Jordan Guivin y la razón por la que no debuta con Celaya en la Liga Expansión MX

Jordan Guivin jugó la temporada pasada en Cienciano l Foto: Celaya

Hoy iniciará la tercera jornada de la Liga Expansión de México y Jordan Guivin no podrá hacer su debut con Celaya. Hasta el momento no ha podido llegar la documentación del peruano, así lo confirmó el director general del club, Carlos Benavides. No obstante, el mediocampista sigue entrenando con el grupo y es muy considerado por el entrenador.

“Hubo problemas en el consulado, teníamos pensado que pueda debutar el día de mañana, pero la documentación llegará en unos días más, el comando técnico lo tiene en cuenta y esperamos que pueda darnos muchas alegrías”, señaló el ‘Chino’ en una conversación con Ovación.

Además, recordó cómo se dio su traspaso de Cienciano al fútbol mexicano. “El área deportiva en una reunión propuso el nombre de Jordan (Guivin), yo lo conocía, pude dar mi opinión, fue invitado a conocer el club, la Liga, quedó conforme con lo que puede dar en el torneo”.

Benavides dio a conocer que en tierras aztecas tiene un buen concepto de los representantes de la ‘bicolor’. “La visión que se tiene del jugador peruano es buena, si se adaptan al fútbol mexicano pueden tener un futuro importante. En el caso de Jordan, ha jugado muchos partidos en primera, su gran reto es adaptarse a la Liga de Ascenso”.





EMANUEL HERRERA AL CELAYA

El rumor de que Emanuel Herrera podría compartir equipo con Jordan Guivin comenzó a sonar fuerte después de que su regreso a Sporting Cristal no se dio. Argentinos Jrs. y la institución ‘bajopontino’ no llegaron a un acuerdo, por ello se decidió por el fichaje del colombiano John Jairo Mosquera.

De acuerdo a la información del periodista argentino César Luis Merlo, quien se especializa en fichajes, la llegada del ‘gaúcho’ al cuadro mexicano estaba cerrada. “Emanuel Herrera es nuevo refuerzo de Celaya. Argentinos Juniors cede al delantero por seis meses para que juegue en la Liga Expansión MX”.

“Cuando Cristal contrata a John Mosquera, es verdad que hablamos con Emanuel (Herrera), está terminando una serie de papeleos y definiendo lo que hará. Esperamos en algún momento convencerlo de que pueda venir. Sí se conversó con él, pero si no se cierra el libro de pases, trataremos de hacer un esfuerzo por que venga a Celaya”, declaró Benavides, quien no descarta su incorporación.

