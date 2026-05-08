Emergencia vial en Lima: ¿por qué y cuánto tiempo cerrará la av. Javier Prado en su acceso a la Vía Expresa?

Este reportaje de noticias cubre el cierre temporal de la Avenida Javier Prado en Lima debido a obras de reordenamiento vial. Incluye un mapa de la Municipalidad de Lima con las fechas y horarios del cierre (6, 7, 8 y 11 de mayo, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.) y las alternativas de circulación. Se observa el tráfico vehicular en la avenida afectada y las vías adyacentes.

La avenida Javier Prado en Lima permanecerá cerrada en el tramo de acceso a la Vía Expresa entre las 22:00 y las 6:00 horas los días 6, 7, 8 y 11 de mayo, según informó la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El cierre nocturno de esta arteria principal responde a la ejecución de obras de mantenimiento y reordenamiento del tránsito, medidas adoptadas luego de que el sistema vial metropolitano fuera declarado en emergencia por 180 días el 23 de abril pasado.

Cierre de la avenida Javier Prado

La decisión de restringir el paso en sentido este-oeste obedece a la necesidad de avanzar con intervenciones prioritarias en la infraestructura vial. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, las tareas contemplan mantenimiento de pistas, instalación de señalización y modernización del sistema de semáforos.

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Estas acciones se coordinan entre la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), con el objetivo de aliviar la congestión vehicular y reducir los accidentes en una de las avenidas más transitadas de la capital peruana.

La avenida Javier Prado en Lima permanecerá cerrada en el tramo de acceso a la Vía Expresa

Medidas en favor del transporte urbano en Lima

La declaratoria de emergencia del sistema vial metropolitano, vigente desde finales de abril, faculta a la administración municipal a intervenir de forma urgente en puntos críticos del tránsito limeño. Entre las medidas complementarias que acompañan el cierre de Javier Prado, la institución ha previsto la instalación de tecnologías de control de infracciones, ajustes en los sentidos de circulación y creación de nuevas zonas rígidas. Estas estrategias buscan responder a la elevada demanda vehicular y a los problemas de seguridad vial detectados en la zona.

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La Municipalidad de Lima remarcó que durante el periodo de cierre estarán habilitadas dos rutas alternas para facilitar el desplazamiento de los conductores que habitualmente transitan por Javier Prado hacia la Vía Expresa. El comunicado oficial precisa que estas rutas estarán claramente señalizadas y contarán con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los organismos involucrados en el plan de reordenamiento. De acuerdo con la información proporcionada, el acompañamiento policial se enfocará en orientar a los conductores y prevenir incidentes en los desvíos temporales.

El cierre de la vía expresa de la avenida Javier Prado generó un intenso congestionamiento vehicular, sobre todo en el tramo entre Surco y La Molina. Foto: difusión

Actores involucrados

A la participación de la PNP y la Gerencia de Movilidad Urbana, se suma el apoyo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), entidades que colaboran en la planificación y ejecución de las obras. La coordinación interinstitucional busca optimizar las intervenciones y garantizar el restablecimiento de la circulación en el menor tiempo posible. La EMAPE asume la responsabilidad de supervisar la calidad de los trabajos de mantenimiento y la implementación de la nueva señalización.

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En paralelo al cierre programado, la Municipalidad de Lima desplegará operativos en puntos críticos de la ciudad, con énfasis en el cambio de paraderos de transporte público y la limpieza de espacios metropolitanos. La remoción de desmontes y escombros en las vías afectadas forma parte de las labores adicionales previstas durante el estado de emergencia vial, según detalló el municipio. La administración recalca que este conjunto de acciones apunta a “mejorar la experiencia de los usuarios y minimizar los impactos negativos del tránsito denso”.

La implementación de tecnologías para el control de infracciones constituye una de las novedades del plan de reordenamiento. Conforme informaron las autoridades municipales, se instalarán dispositivos de fiscalización electrónica en puntos estratégicos, orientados a identificar vehículos que infrinjan las restricciones de circulación o estacionamiento en zonas rígidas. Esta medida, según la Gerencia de Movilidad Urbana, permitirá fortalecer la seguridad y agilizar la detección de conductas indebidas por parte de los conductores.

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La avenida Javier Prado en Lima permanecerá cerrada en el tramo de acceso a la Vía Expresa

Intervenciones en vías metropolitanas

La Municipalidad Metropolitana de Lima enfatiza la importancia de estas intervenciones en un contexto donde la congestión y los accidentes representan desafíos permanentes para la gestión urbana. Datos oficiales reflejan que la avenida Javier Prado concentra uno de los mayores volúmenes de tránsito diario en la capital, situación que motiva la priorización de este corredor en el marco de la emergencia vial. Además, la administración municipal recuerda que los trabajos se realizan en horario nocturno para evitar mayores molestias a los usuarios diurnos y optimizar los tiempos de obra.

La coordinación con la ATU y la PNP también abarca la reorganización de los servicios de transporte público y la vigilancia de los puntos de acceso a la Vía Expresa. Según la información proporcionada, los desvíos estarán debidamente informados a través de paneles luminosos y agentes de tránsito, quienes tendrán la función de orientar tanto a conductores particulares como a usuarios de transporte colectivo.

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El cierre temporal de la avenida Javier Prado y las intervenciones asociadas se enmarcan en la estrategia integral para recuperar la funcionalidad del sistema vial metropolitano, tras la declaratoria de emergencia. La administración de Lima sostiene que estas acciones, que contemplan desde el mantenimiento de pistas hasta la fiscalización electrónica, forman parte de una respuesta inmediata a la situación crítica identificada en los principales corredores urbanos.

La Gerencia de Movilidad Urbana y la EMAPE reiteran el llamado a la ciudadanía a respetar las rutas alternas y acatar las indicaciones de las autoridades durante el periodo de restricción. La Municipalidad adelantó que continuará informando sobre nuevos cierres o modificaciones en el tránsito mientras duren las obras, en coordinación con los organismos participantes y los medios locales.

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