Perú

El tiempo del cambio no se gestiona, se conquista: ¿cuándo se ven los efectos de un proceso de transformación?

Hay una pregunta que tarde o temprano se hace todo empresario, directivo o emprendedor que decide transformar su organización: ¿cuánto tiempo va a tomar esto?

Guardar
Google icon
Una imagen partida: a la izquierda, personas sonriendo y uniendo manos en círculo con luz cálida; a la derecha, el mismo grupo está disperso y distante con luz fría.
Un grupo colabora con entusiasmo y manos unidas bajo luz cálida, contrastando con la misma gente más distante y dispersa, con lenguaje corporal apagado y luz fría, ilustrando una evolución de equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los años dedicados al mundo corporativo y los que ya acumulo en el mundo de la consultoría, he sido testigo de muchos procesos de cambio, adaptación y transformación. Hay una pregunta que tarde o temprano se hace todo empresario, directivo o emprendedor que decide transformar su organización: ¿cuánto tiempo va a tomar esto? La respuesta honesta que he dado y daré siempre es la que pocos consultores se atreven a dar: más de lo que se cree y de una manera distinta a la que se imagina.

El cambio empresarial tiene mala prensa por una razón concreta: casi siempre se plantea como un proyecto. Se define un inicio, un fin, unos entregables y un presupuesto. Se contrata a alguien externo para que lo lidere, se comunica con entusiasmo en una reunión general y se espera que la organización responda como una máquina a la que se le ha instalado un software nuevo. El problema es que las organizaciones no son máquinas. Son personas. Y las personas no se actualizan con un clic.

PUBLICIDAD

Cambiar no es decidir: es renunciar

El primer error que cometen quienes lideran procesos de transformación es confundir la decisión con el cambio. Decidir cambiar es relativamente fácil; de hecho, es la parte más cómoda del proceso. Lo difícil viene después, cuando el cambio exige renunciar a algo: a una forma de hacer las cosas que funcionó durante años, a una jerarquía que daba seguridad, a una cultura que, aunque imperfecta, era conocida y predecible.

Toda transformación real implica una pérdida antes de implicar una ganancia. Y las organizaciones, como las personas, atraviesan ese duelo a velocidades distintas. Ignorar esa dimensión emocional del cambio es la causa más frecuente de los fracasos en la transformación empresarial, no la falta de estrategia ni de recursos. Y más aún, la transformación comienza por un cambio, que es hacer las cosas de una manera distinta. La transformación real es ser distintos.

PUBLICIDAD

El tiempo que no aparece en el cronograma

Los planes de transformación suelen ser impecables sobre el papel. Fases, hitos, indicadores de avance. Lo que ningún cronograma recoge es el tiempo que tarda una persona en soltar la resistencia, en confiar en una nueva dirección, en atreverse a actuar de manera diferente sin miedo a equivocarse. Ese tiempo no se mide en semanas ni en trimestres. Se mide en conversaciones, en pequeñas victorias cotidianas, en la coherencia sostenida de quienes lideran.

Un equipo no cambia porque se lo pidan. Cambia cuando ve que quienes le piden el cambio también están cambiando. El ejemplo no es una herramienta de liderazgo más; es la única herramienta que realmente funciona cuando se trata de transformar una cultura.

Conquistar el tiempo, no administrarlo

Gestionar el tiempo del cambio implica controlarlo, medirlo, acotarlo. Conquistarlo es algo distinto: significa entender que el proceso tiene su propio ritmo, que hay momentos en los que hay que acelerar y momentos en los que hay que dejar que las cosas se asienten. Significa también tener la valentía de sostener el rumbo cuando los resultados tardan en llegar, que es precisamente cuando la tentación de volver a lo conocido se hace más intensa.

Las organizaciones que logran transformarse de verdad no son necesariamente las que tienen la mejor estrategia o el mayor presupuesto. Son las que tienen líderes dispuestos a incomodarse primero, a predicar con el ejemplo sin garantías de éxito inmediato y a entender que el cambio no es un destino al que se llega, sino una capacidad que se construye día a día. El objetivo del cambio y la transformación, paradójicamente, son el cambio y la transformación en sí mismos, de manera permanente.

El tiempo del cambio no se gestiona. Se conquista. Y esa conquista empieza, siempre, por uno mismo.

Imagen BB6VY5NH5BAUPHKREYRTQK3CJY
Google icon

Temas Relacionados

Clima laboralOpiniónperu-noticias

Más Noticias

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

La serie colombiana anuncia su primer show en vivo en Lima: entérate cuándo y cómo comprar tus entradas en preventa.

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

Fonavi 2026: Reintegro 5 confirma padrón de 66 mil beneficiarios que cobran desde el 14 de mayo

Pronto se podrá consultar la lista de beneficiarios del Reintegro 5, el pago que se hará desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación

Fonavi 2026: Reintegro 5 confirma padrón de 66 mil beneficiarios que cobran desde el 14 de mayo

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

La actriz se sumerge en la vida de Patty, una hija que desafía las expectativas familiares y sociales en una puesta en escena dirigida por K’intu Galiano. En entrevista con Infobae Perú, Karina Jordán comparte el proceso creativo detrás de su rol y reflexiona sobre los desafíos que plantea la obra.

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

El actor argentino expresó su cansancio y frustración ante la actitud de Shirley en reality, asegurando que no está dispuesta a cambiar y que su comportamiento afecta la convivencia.

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

León XIV: El Papa que el Perú profundo le regaló al mundo

La identidad espiritual del Perú no se forjó por simple imposición, sino mediante un encuentro de inculturación profunda y compleja que dio luz a una fe con rostro propio

León XIV: El Papa que el Perú profundo le regaló al mundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Falsa soberanía

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

ENTRETENIMIENTO

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

DEPORTES

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”