El tiempo del cambio no se gestiona, se conquista: ¿cuándo se ven los efectos de un proceso de transformación?

Un grupo colabora con entusiasmo y manos unidas bajo luz cálida, contrastando con la misma gente más distante y dispersa, con lenguaje corporal apagado y luz fría, ilustrando una evolución de equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los años dedicados al mundo corporativo y los que ya acumulo en el mundo de la consultoría, he sido testigo de muchos procesos de cambio, adaptación y transformación. Hay una pregunta que tarde o temprano se hace todo empresario, directivo o emprendedor que decide transformar su organización: ¿cuánto tiempo va a tomar esto? La respuesta honesta que he dado y daré siempre es la que pocos consultores se atreven a dar: más de lo que se cree y de una manera distinta a la que se imagina.

El cambio empresarial tiene mala prensa por una razón concreta: casi siempre se plantea como un proyecto. Se define un inicio, un fin, unos entregables y un presupuesto. Se contrata a alguien externo para que lo lidere, se comunica con entusiasmo en una reunión general y se espera que la organización responda como una máquina a la que se le ha instalado un software nuevo. El problema es que las organizaciones no son máquinas. Son personas. Y las personas no se actualizan con un clic.

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Cambiar no es decidir: es renunciar

El primer error que cometen quienes lideran procesos de transformación es confundir la decisión con el cambio. Decidir cambiar es relativamente fácil; de hecho, es la parte más cómoda del proceso. Lo difícil viene después, cuando el cambio exige renunciar a algo: a una forma de hacer las cosas que funcionó durante años, a una jerarquía que daba seguridad, a una cultura que, aunque imperfecta, era conocida y predecible.

Toda transformación real implica una pérdida antes de implicar una ganancia. Y las organizaciones, como las personas, atraviesan ese duelo a velocidades distintas. Ignorar esa dimensión emocional del cambio es la causa más frecuente de los fracasos en la transformación empresarial, no la falta de estrategia ni de recursos. Y más aún, la transformación comienza por un cambio, que es hacer las cosas de una manera distinta. La transformación real es ser distintos.

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El tiempo que no aparece en el cronograma

Los planes de transformación suelen ser impecables sobre el papel. Fases, hitos, indicadores de avance. Lo que ningún cronograma recoge es el tiempo que tarda una persona en soltar la resistencia, en confiar en una nueva dirección, en atreverse a actuar de manera diferente sin miedo a equivocarse. Ese tiempo no se mide en semanas ni en trimestres. Se mide en conversaciones, en pequeñas victorias cotidianas, en la coherencia sostenida de quienes lideran.

Un equipo no cambia porque se lo pidan. Cambia cuando ve que quienes le piden el cambio también están cambiando. El ejemplo no es una herramienta de liderazgo más; es la única herramienta que realmente funciona cuando se trata de transformar una cultura.

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Conquistar el tiempo, no administrarlo

Gestionar el tiempo del cambio implica controlarlo, medirlo, acotarlo. Conquistarlo es algo distinto: significa entender que el proceso tiene su propio ritmo, que hay momentos en los que hay que acelerar y momentos en los que hay que dejar que las cosas se asienten. Significa también tener la valentía de sostener el rumbo cuando los resultados tardan en llegar, que es precisamente cuando la tentación de volver a lo conocido se hace más intensa.

Las organizaciones que logran transformarse de verdad no son necesariamente las que tienen la mejor estrategia o el mayor presupuesto. Son las que tienen líderes dispuestos a incomodarse primero, a predicar con el ejemplo sin garantías de éxito inmediato y a entender que el cambio no es un destino al que se llega, sino una capacidad que se construye día a día. El objetivo del cambio y la transformación, paradójicamente, son el cambio y la transformación en sí mismos, de manera permanente.

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El tiempo del cambio no se gestiona. Se conquista. Y esa conquista empieza, siempre, por uno mismo.