Néstor Villanueva no se arrepiente de haber dicho que estaba soltero y explica el motivo.

Néstor Villanueva asegura que no quiso dañar a Flor Polo con su comentario. (Foto: Captura/ Instagram)

El pasado 21 de enero, Néstor Villanueva se presentó en el set de En boca de todos para responder a todas las declaraciones que hizo Florcita Polo Díaz el 19 de enero, luego de que él declarara públicamente que se encontraba soltero.

Como se recuerda, el cantante anunció el pasado 17 de enero su separación definitiva de Florcita Polo Díaz confirmando que se encontraba soltero. Todo esto sucedió luego que la hija de Susy Díaz hiciera pública su crisis matrimonial a fines del 2021.

“Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas”, expresó Néstor Villanueva al mirar a las conductoras de Mujeres al mando dejando en claro que ahora es un hombre libre.

Ante ello, la hija de Augusto Polo Campos confesó que sí le afectó. Es por ello, Tula Rodríguez no dudó en preguntarle el por qué lo dijo. “¿Qué pasó Néstor? ¿Por qué lo dijiste?”, se le escucha preguntar a la conductora.

“Yo no di una conferencia de prensa ni lancé un comunicado. Simplemente estaba en un programa y la conductora dijo: “Oye Néstor tú puedes ser el próximo conductor”, entonces yo agarré y dije: “Bueno chicas ya que estoy soltero déjenme decirle que están guapísimas”, pero en ningún momento fue mi intención (dañar a Flor). Al toque la prensa comenzó a rebotar todos”, respondió el cantante.

Por su lado, Ricardo Rondón le consultó si se arrepiente de haberlo dicho, puesto que aún se encuentra casado y su familia lo estuvo viendo.

“Déjame decirte que no puedo arrepentirme de nada. Cada cosa que te pasa te deja un aprendizaje. Si yo de repente cometí el error de decir eso cuando no debí decir “soy soltero” sino que estamos separados, porque no estamos solteros. Hay un matrimonio de por medio, seguimos casados, seguimos siendo padres...”, contestó.

Asimismo, resaltó que no quiso hacerle daño con su comentario a la madre de sus hijos. “En ningún momento fue mi intensión salir a burlarme o decir “estoy soltero por sea caso, puedo hacer de mi vida lo que quiera” no fue así”, concluyo.

Néstor Villanueva no se arrepiente de haber dicho que estaba soltero y explica el motivo.

Durante la entrevistar, Néstor Villanueva admitió que todavía sigue amando a Flor Polo, por lo que lucharía para mantener a su familia unida.

“Se lo he dicho de nuevo y en televisión nacional, yo sigo amando a Flor, el amor no se va de la noche a la mañana por más peleas o discusiones que puedo haber en una pareja, uno de la noche a la mañana no puede dejar de querer y menos amar”, precisó el cantante en conversación con Tula Rodríguez.

Además, recordó que no es la primera vez que su matrimonio con Flor Polo atraviesa una crisis, pues hace algunos años estuvieron a punto de divorciarse al acusarse mutuamente de infidelidad y de pasar por varias tensas discusiones.

“Nosotros hemos atravesado tantas cosas difíciles, tenemos dos hijos hermosos que nos ha dado tanta alegría, pero a veces es el estrés de estar tanto tiempo encerrado por la pandemia”, comentó.

“Yo lo digo y lo repito aquí en televisión nacional, yo voy a luchar, voy a hacer todo lo posible para mantener a mi familia unida, si más adelante ya no da, al menos ya hice todo lo posible, porque siempre voy a pensar primero en la familia”, agregó.

Néstor Villanueva aseguró que luchará por mantener a su familia unida tras dar a conocer que se separó de Flor Polo.

