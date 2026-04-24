Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 Femenino 2026: fechas y partidos de ’la bicolor’ en el torneo juvenil

Perú debutará en el Sudamericano Sub 17 ante Uruguay. Crédito: Instagram Lupita Rodríguez.

El horizonte del fútbol femenino sudamericano se renueva con el arranque de la CONMEBOL Sub 17 Femenina 2026. Del 24 de abril al 9 de mayo, Paraguay será sede del certamen que reúne a las mejores selecciones juveniles, con escenarios distribuidos en las localidades de Ypané y Villeta. El torneo cobrará especial relevancia, ya que otorgará cuatro cupos directos a la Copa Mundial Femenina Sub17 de la FIFA 2026, a disputarse el próximo año en Marruecos.

El representativo nacional, dirigido por Antonio Spinelli, afronta el desafío con la mira puesta en conseguir uno de esos anhelados boletos mundialistas. La selección peruana sub 17 buscará mostrar evolución y competitividad en una generación que aspira a dejar huella en el fútbol femenino continental. Los partidos de ’la bicolor’ se desarrollarán en el Estadio Ameliano de Villeta y en el Estadio CARFEM de Ypané.

La expectativa crece alrededor del fixture de Perú, que deberá sortear una fase de grupos intensa para acceder a la instancia decisiva y posicionarse entre los cuatro mejores equipos del torneo en la fase final. El desempeño colectivo, la capacidad de adaptación y el respaldo de un cuerpo técnico experimentado serán factores determinantes para que la selección juvenil pueda competir de igual a igual ante potencias como Brasil, Argentina y Colombia, y así soñar con la clasificación mundialista.

Delegación peruana en Videna antes de viajar a Paraguay. Crédito: La Bicolor.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17

Sábado 25 de abril – Grupo B

Uruguay vs. Perú – 15:00h (hora de Perú) – Estadio Ameliano

Miércoles 29 de abril – Grupo B

Ecuador vs. Perú – 18:00h (hora de Perú) – Estadio Ameliano

Viernes 1 de mayo – Grupo B

Perú vs. Brasil – 18:00h (hora de Perú) – Estadio Ameliano

Domingo 3 de mayo – Grupo B

Perú vs. Venezuela – 15:00h (hora de Perú) – Estadio Ypané

Fixture del Sudamericano sub 17 Femenino. Crédito: Instagram Conmebol.

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 17

Arqueras

Kaylee Rybinski (Alianza Lima)

Fiorela Sucuitana (Sporting Cristal)

Defensas

Flor Vargas (UNSAAC)

Mía García (Alianza Lima)

Gretchen Schimuneck (Albion Hurricanes FC, USA)

Ana Lucía Deletre (Stade Reims, FRA)

Nathaniel Martínez (Fort Lauderdale United, USA)

Micaela Gianella (Concorde Fire, USA)

Chiara Redaelli (Como 1907, ITA)

Mediocampistas

Sofía Lloclla (Alianza Lima)

Alejandra Salazar (FC Killas)

Ñiurca Pumaccahua (FBC Melgar)

Ayumi Bustamante (FBC Melgar)

Brisa Alvarado (Sporting Cristal)

Lía Chambi (FBC Melgar)

Allison Fernández (Sporting Cristal)

Delanteras

Aldana ’Lupita’ Rodríguez (Alianza Lima)

Giulia Basile (Atalanta, ITA)

Jackelin Saavedra (Alianza Lima)

Oriana Belsuzarri (Universitario)

Julliana Martínez (SD Colonial, REP. DOM)

Emily Lara (Beach Club FC, USA)

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay. Crédito: La Bicolor.

Formato de clasificación

La CONMEBOL Sub 17 Femenina 2026 se disputará en dos etapas: una fase de grupos y una fase final. En la fase preliminar, las diez selecciones participantes serán divididas en dos grupos de cinco equipos cada uno, que competirán bajo el formato de todos contra todos a una sola rueda. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, conformando un total de seis selecciones clasificadas.

En la fase final, las selecciones competirán por los cuatro lugares disponibles para la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA 2026. Clasificarán de manera directa al Mundial las asociaciones cuyas selecciones terminen en las cuatro primeras posiciones de esta fase definitiva del torneo sudamericano.

¿Dónde ver Sudamericano Sub 17 Femenino?

El Sudamericano Femenino Sub 17 contará con una amplia cobertura televisiva y digital. En Perú y otros de la región, los partidos podrán seguirse en vivo a través de DGO y el canal de YouTube de la Conmebol. Además, la transmisión estará disponible por Canal 13 en Chile y las señales de Caracol y RCN en Colombia. Esta variedad de opciones garantiza el acceso a los encuentros del torneo, permitiendo que los aficionados sigan a las futuras figuras del fútbol femenino sudamericano desde múltiples plataformas y dispositivos.