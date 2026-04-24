Impulsan red global para que la niñez vulnerable participe en decisiones públicas

Más de 1,2 millones de menores peruanos trabajan, evidenciando el alto índice de trabajo infantil según cifras oficiales del país.(UNICEF)

El acceso a la toma de decisiones públicas por parte de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad podría tener ahora una nueva oportunidad, gracias a la creación de la Red Global para la Participación de las Niñeces – Dialogue Works 2.0.

Esta iniciativa internacional busca que las voces de las infancias sean escuchadas e incorporadas en los ámbitos donde se definen políticas y acciones que impactan de manera directa en sus vidas.

El proyecto, que reúne a organizaciones de Sudamérica, África y Asia, se propone articular esfuerzos y compartir experiencias para fortalecer la incidencia de niñas, niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la violencia, la exclusión educativa y la falta de espacios reales de participación.

En Perú, la implementación se realizará en Lima, Iquitos y Cusco, en coordinación con Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas.

La iniciativa busca construir canales de diálogo directo entre la infancia y los decisores, fortaleciendo capacidades para incidir en los procesos sociales y políticos.

Espacios para que la niñez sea escuchada

A pesar de que las políticas públicas suelen mencionar a la niñez, las opiniones de niñas, niños y adolescentes pocas veces son tomadas en cuenta de manera directa.

Dialogue Works 2.0 apunta a revertir esta tendencia, impulsando la creación de espacios donde puedan expresar sus puntos de vista, dialogar con autoridades y plantear propuestas para enfrentar desafíos como la violencia, la falta de acceso a la educación y la exclusión social.

Según Patricia Rivera, coordinadora en Perú por el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), la iniciativa busca pasar de la participación simbólica a una incidencia real en los procesos de toma de decisiones.

Las acciones incluyen la formación y el fortalecimiento de Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes (CAC), procesos educativos en derechos, liderazgo y comunicación, reuniones periódicas con autoridades y campañas lideradas por la niñez. De esta manera, se aspira a que la opinión de las infancias sea incorporada en decisiones sociales y políticas que afectan su presente y su futuro.

Dialogue Works 2.0 reúne organizaciones de Sudamérica, África y Asia para garantizar que las voces infantiles influyan en las decisiones públicas.

Datos que evidencian la urgencia

Más del 43% de niñas y niños en Perú vive en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades de acceso a educación, salud y servicios básicos.

El 25,8% de menores peruanos entre 5 y 17 años —más de 1,2 millones— trabaja, y en 2022 se reportaron oficialmente más de 10.000 casos de abuso infantil, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y las barreras para acceder a la justicia, según UNICEF.

En otros países participantes, los desafíos son igualmente severos. En Ecuador, el 36,5% de la niñez menor de 5 años vive en pobreza por ingresos. En Bolivia se registran las tasas más altas de feminicidio y violencia contra la niñez en Sudamérica.

En India, cerca de 1,17 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, mientras que en Zambia el abuso sexual antes de los 18 años afecta al 20% de las niñas y al 10% de los niños.

La Red Global para la Participación de las Niñeces involucrará a 1.613 niñas y niños, junto con padres y miembros institucionales en India, Perú y Zambia. (Foto: especial)

Una red que apuesta por el protagonismo infantil

La Red Global trabajará con 1.613 niñas y niños, 218 padres y tutores, y 2.630 personas de grupos institucionales en India, Perú y Zambia, además de otros países sudamericanos y asiáticos.

El objetivo es conectar experiencias y aprendizajes entre continentes, fortalecer la capacidad de incidencia pública de la niñez y construir herramientas comunes para influir en las políticas.

Lorena Alférez, coordinadora global del proyecto por Terre des Hommes Alemania, destacó que, más allá de las diferencias locales, los países involucrados comparten retos profundos vinculados a la pobreza, la desigualdad y la violencia.

“Fortalecer una red global no es solo intercambiar experiencias; es construir capacidades comunes para incidir mejor en las decisiones públicas”, señaló.

Para Adriana, adolescente peruana y delegada nacional de MANTHOC, “las personas adultas deben escucharnos de verdad, no solo cuando hablan de nuestros problemas, sino cuando toman decisiones sobre nuestra educación, seguridad, trabajo, comunidad y futuro”.