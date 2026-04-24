Perú

Impulsan red global para que la niñez vulnerable participe en decisiones públicas

El 43% de niñas y niños en Perú vive en situación de pobreza multidimensional y enfrenta barreras para acceder a educación y servicios básicos

Guardar
Un niño de cabello oscuro, vestido con una camiseta roja y pantalones cortos rosas, se agacha en la tierra oscura, usando una herramienta con mango naranja para cultivar
Más de 1,2 millones de menores peruanos trabajan, evidenciando el alto índice de trabajo infantil según cifras oficiales del país.(UNICEF)

El acceso a la toma de decisiones públicas por parte de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad podría tener ahora una nueva oportunidad, gracias a la creación de la Red Global para la Participación de las Niñeces – Dialogue Works 2.0.

Esta iniciativa internacional busca que las voces de las infancias sean escuchadas e incorporadas en los ámbitos donde se definen políticas y acciones que impactan de manera directa en sus vidas.

El proyecto, que reúne a organizaciones de Sudamérica, África y Asia, se propone articular esfuerzos y compartir experiencias para fortalecer la incidencia de niñas, niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la violencia, la exclusión educativa y la falta de espacios reales de participación.

En Perú, la implementación se realizará en Lima, Iquitos y Cusco, en coordinación con Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas.

colegio - inicio de clases
La iniciativa busca construir canales de diálogo directo entre la infancia y los decisores, fortaleciendo capacidades para incidir en los procesos sociales y políticos.

Espacios para que la niñez sea escuchada

A pesar de que las políticas públicas suelen mencionar a la niñez, las opiniones de niñas, niños y adolescentes pocas veces son tomadas en cuenta de manera directa.

Dialogue Works 2.0 apunta a revertir esta tendencia, impulsando la creación de espacios donde puedan expresar sus puntos de vista, dialogar con autoridades y plantear propuestas para enfrentar desafíos como la violencia, la falta de acceso a la educación y la exclusión social.

Según Patricia Rivera, coordinadora en Perú por el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), la iniciativa busca pasar de la participación simbólica a una incidencia real en los procesos de toma de decisiones.

Las acciones incluyen la formación y el fortalecimiento de Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes (CAC), procesos educativos en derechos, liderazgo y comunicación, reuniones periódicas con autoridades y campañas lideradas por la niñez. De esta manera, se aspira a que la opinión de las infancias sea incorporada en decisiones sociales y políticas que afectan su presente y su futuro.

infancia
Dialogue Works 2.0 reúne organizaciones de Sudamérica, África y Asia para garantizar que las voces infantiles influyan en las decisiones públicas.

Datos que evidencian la urgencia

Más del 43% de niñas y niños en Perú vive en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades de acceso a educación, salud y servicios básicos.

El 25,8% de menores peruanos entre 5 y 17 años —más de 1,2 millones— trabaja, y en 2022 se reportaron oficialmente más de 10.000 casos de abuso infantil, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y las barreras para acceder a la justicia, según UNICEF.

En otros países participantes, los desafíos son igualmente severos. En Ecuador, el 36,5% de la niñez menor de 5 años vive en pobreza por ingresos. En Bolivia se registran las tasas más altas de feminicidio y violencia contra la niñez en Sudamérica.

En India, cerca de 1,17 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, mientras que en Zambia el abuso sexual antes de los 18 años afecta al 20% de las niñas y al 10% de los niños.

(Foto: especial)
La Red Global para la Participación de las Niñeces involucrará a 1.613 niñas y niños, junto con padres y miembros institucionales en India, Perú y Zambia. (Foto: especial)

Una red que apuesta por el protagonismo infantil

La Red Global trabajará con 1.613 niñas y niños, 218 padres y tutores, y 2.630 personas de grupos institucionales en India, Perú y Zambia, además de otros países sudamericanos y asiáticos.

El objetivo es conectar experiencias y aprendizajes entre continentes, fortalecer la capacidad de incidencia pública de la niñez y construir herramientas comunes para influir en las políticas.

Lorena Alférez, coordinadora global del proyecto por Terre des Hommes Alemania, destacó que, más allá de las diferencias locales, los países involucrados comparten retos profundos vinculados a la pobreza, la desigualdad y la violencia.

“Fortalecer una red global no es solo intercambiar experiencias; es construir capacidades comunes para incidir mejor en las decisiones públicas”, señaló.

Para Adriana, adolescente peruana y delegada nacional de MANTHOC, “las personas adultas deben escucharnos de verdad, no solo cuando hablan de nuestros problemas, sino cuando toman decisiones sobre nuestra educación, seguridad, trabajo, comunidad y futuro”.

Temas Relacionados

niñostrabajo infantilUNICEFperu-noticias

Más Noticias

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Magistrados no llegaron a un acuerdo. Expertos advirtieron que una eventual convocatoria complementaria no tenía sustento legal

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Feriados de mayo de 2026: esta es la única fecha del quinto mes del año que será libre para todos en Perú

Mayo reúne diversas conmemoraciones y celebraciones en el Perú, que van desde fechas históricas hasta jornadas de reconocimiento social como el Día de la Madre. Entre ellas, destaca el Día del Trabajo, que se convierte en el único feriado nacional del mes

Feriados de mayo de 2026: esta es la única fecha del quinto mes del año que será libre para todos en Perú

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

No hay peligro de fuga ni obstaculización. Incluso, según la resolución a la que accedió Infobae, la Fiscalía solo pedía la detención del exjefe de la ONPE esperando que del allanamiento se tengan que programar nuevo actos de investigación

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

Precio del dólar sube sin parar en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 24 de abril

Dólar sube. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar sube sin parar en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 24 de abril

Despedida histórica de Megadeth en Lima: generaciones unidas para marcar el cierre de una era

La gira ‘This Was Our Life Tour’ permitió a seguidores de todas las edades compartir una despedida histórica en Lima, con un show que combinó clásicos del repertorio de Megadeth, efectos visuales y momentos de agradecimiento al público peruano.

Despedida histórica de Megadeth en Lima: generaciones unidas para marcar el cierre de una era
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

Juan Phang, suspendido funcionario de la ONPE, es incorporado en investigación por irregularidades en las Elecciones

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

¿Por qué se dice que hay una cuota de fujimorismo entre los ministros del gobierno de José María Balcázar?

ENTRETENIMIENTO

Despedida histórica de Megadeth en Lima: generaciones unidas para marcar el cierre de una era

Despedida histórica de Megadeth en Lima: generaciones unidas para marcar el cierre de una era

Inesperada publicación de Irma Maury enciende las alarmas sobre su estado de salud

Precio de entradas para ver a Jesse & Joy en Lima: Link de compra y detalles del concierto

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

El regreso de Jesse & Joy a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

DEPORTES

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido por la fecha 3

Ignacio Buse cayó en reñido partido ante Arthur Fils y queda eliminado en la ronda 2 del Masters 1000 de Madrid

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”