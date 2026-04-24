Feriados de mayo de 2026: esta es la única fecha del quinto mes del año que será libre para todos en Perú

Una familia observa el atardecer sobre el mar en una playa, con un calendario de Mayo de 2026 en primer plano simbolizando la planificación de futuros viajes y momentos felices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de mayo marca en el calendario peruano la llegada de una temporada de transición, con temperaturas frescas y jornadas que anticipan el invierno austral. Durante mayo, Perú celebra una serie de fechas emblemáticas que conectan tanto con la historia nacional como con tradiciones globales. Este periodo destaca, además, por albergar uno de los días de mayor significado social para las familias: el Día de la Madre.

A lo largo del quinto mes del año, en distintos ámbitos del país, se realizan múltiples celebraciones que rinden homenaje a la cultura, la memoria y los valores compartidos. Las efemérides de mayo incluyen conmemoraciones religiosas, sociales y actividades de reconocimiento profesional, consolidando el mes como un espacio para la reflexión colectiva y la unión familiar.

Mayo, sin embargo, solo contempla un feriado nacional oficial. Esta jornada libre, reconocida para todos los trabajadores peruanos, se convierte en una oportunidad para descansar, viajar o compartir en familia, según lo establece el calendario oficial de 2026.

¿Cuál es el único feriado de mayo y por qué se celebra?

El único feriado nacional del mes de mayo de 2026 en el Perú será el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo. Esta jornada está dedicada a reconocer la lucha histórica de los trabajadores por la conquista de derechos laborales fundamentales, como la jornada de ocho horas y condiciones dignas de empleo.

Este feriado, además, tendrá un impacto especial en el calendario, ya que al caer viernes permitirá la conformación de un fin de semana largo. De esta manera, muchas personas podrán descansar desde el viernes hasta el domingo, generando un espacio propicio para el descanso, los viajes cortos o las actividades familiares.

El Día del Trabajo tiene sus orígenes en las protestas obreras de 1886 en Chicago, donde miles de trabajadores exigían mejoras en sus condiciones laborales. La represión de estas manifestaciones dio lugar a los conocidos “Mártires de Chicago”, símbolo internacional de la lucha sindical.

Lo que debes saber si trabajas el Día del Trabajo en Perú

La normativa laboral en el Perú establece reglas para quienes trabajan durante el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo. Este feriado es de descanso obligatorio, pero en algunos casos, por la naturaleza del servicio o acuerdos laborales, puede haber trabajadores que continúen con sus labores.

Diferencia entre feriados y días no laborables | YouTube /@elnictalopeleyes

En esas situaciones, la ley protege al empleado con una compensación especial. De acuerdo con el Decreto Legislativo 713, si una persona trabaja ese día sin recibir un descanso sustitutorio en otra fecha, tiene derecho a un pago equivalente al triple de su remuneración diaria.

Para entenderlo mejor: si un trabajador gana S/1.500 al mes, su ingreso diario es de S/50. En caso de laborar el 1 de mayo sin descanso compensatorio, recibirá S/150 por esa jornada, lo que incluye el pago por el trabajo realizado, la remuneración del feriado y una sobretasa adicional establecida por ley.

Ahora bien, si existe un acuerdo entre el empleador y el trabajador para otorgar un día de descanso posterior en reemplazo del feriado, ya no corresponde el pago adicional. En ese escenario, se compensa el trabajo con tiempo de descanso equivalente.

El incumplimiento de estas reglas puede generar sanciones importantes para las empresas. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las multas pueden variar aproximadamente entre S/1.058 y S/24.163, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la infracción.

¿Qué se celebra en mayo? Lista de fechas importantes en Perú y el mundo

El mes de mayo en Perú reúne diversas efemérides de trascendencia nacional e internacional, que reflejan la riqueza cultural y el compromiso ciudadano. Entre las celebraciones más destacadas del mes se encuentran:

1 de mayo: Día Mundial del Trabajo y la Festividad de la Virgen de Chapi

Día Mundial del Trabajo y la Festividad de la Virgen de Chapi 2 de mayo: Aniversario del Combate del Dos de Mayo (Callao)

Aniversario del Combate del Dos de Mayo (Callao) 3 de mayo: Día de la Libertad de Prensa

Día de la Libertad de Prensa Segundo domingo de mayo: Día de la Madre

Día de la Madre 8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja

Día Mundial de la Cruz Roja 11 de mayo : Aniversario de la acción heroica de María Parado de Bellido

: Aniversario de la acción heroica de María Parado de Bellido 12 de mayo: Día Internacional de la Enfermería

Día Internacional de la Enfermería 15 de mayo: Día Internacional de la Familia

Día Internacional de la Familia 17 de mayo: Día Internacional del Internet

Día Internacional del Internet 18 de mayo: Día Internacional de los Museos y sacrificio de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas

Día Internacional de los Museos y sacrificio de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas 21 de mayo : Día de la Diversidad Cultural y Lingüística / Combate de Iquique

: Día de la Diversidad Cultural y Lingüística / Combate de Iquique 30 de mayo: Día Nacional de la Papa

Día Nacional de la Papa 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco

A nivel global, el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, y el 20 de mayo se conmemora el Día del Psicólogo. Estas fechas, junto a las locales, enriquecen la agenda cultural y social de mayo.

Desde cursos de jardinería hasta talleres de artesanía, estas ideas de regalos están diseñadas para mamás que merecen un reconocimiento especial en su día. Foto: 123RF

¿Cuáles son los próximos feriados en Perú?

Tras el descanso nacional del 1 de mayo, el calendario peruano contempla una serie de feriados distribuidos en los siguientes meses, que ofrecen nuevas oportunidades para el esparcimiento, la memoria y la organización de actividades familiares o cívicas. Entre junio y diciembre de 2026, los trabajadores y estudiantes podrán disponer de las siguientes jornadas libres oficiales:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Día de San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estas fechas, distribuidas a lo largo del año, permiten planificar con anticipación actividades de descanso, viajes o reuniones. La organización de los feriados nacionales responde a tradiciones históricas, religiosas y cívicas, consolidando el calendario peruano como uno de los más diversos de la región.