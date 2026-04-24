Perú

Corte de agua para este domingo 26 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas

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Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 26 de abril - Créditos: Andina.

Sedapal informó que este domingo 26 de abril se realizará una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y El Agustino. La interrupción, que abarcará tanto viviendas como establecimientos comerciales, responde a labores de mantenimiento preventivo en la red, orientadas a preservar la calidad y continuidad del servicio.

La empresa señaló que esta acción forma parte de un programa para mejorar la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del abastecimiento en la capital. Los trabajos se desarrollarán por etapas, lo que implicará cortes de varias horas en los sectores previamente notificados.

La institución recomendó a los residentes y propietarios de negocios en las áreas afectadas tomar medidas anticipadas y almacenar suficiente agua para satisfacer sus requerimientos esenciales durante el tiempo que dure la restricción.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Andina.
Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chaclacayo

  • Asociación Huascarán
  • Asociación Las Lomas-Ex Antivese
  • Asociación Los Pinos
  • Asociación Trabajadores Municipales
  • Asociación Valle Hermoso

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Ampliación El Paraíso
  • A. H. Nuevo Miguel Grau
  • A. H. Nueva Juventud Miguel Grau
  • A. H. 1 de Marzo
  • A. H. Proy. Integ. Confraternidad
  • SCTR Los Ángeles II
  • A. H. Mano de Dios
  • Agru. Reubicados de Santa Rosita
  • AF Santa Rosita II etapa

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

  • Los Artesanos
  • Sector Lomas Alta
  • Sector Lomas Baja
  • Appo. Las Lomas
  • Sector Unión Bellavista

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

El corte afectará a diversos sectores de Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y El Agustino - Créditos: Freepik.
El corte afectará a diversos sectores de Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y El Agustino - Créditos: Freepik.

El Agustino

  • A. H. Virgen del Carmen
  • A. H. Nocheto
  • A. H. Señor de los Milagros
  • P.J. Villa Hermosa
  • A. H. Los Perales
  • A. H. Ampliación Nocheto Mz. A y B

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La empresa habilitó el Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000, para atender consultas y reportar cualquier inconveniente relacionado con el corte de agua potable.

Sedapal aseguró que brindará información actualizada sobre el restablecimiento del suministro y aconsejó a los usuarios revisar únicamente sus canales oficiales para obtener datos confiables.

Consejos para ahorrar el agua

  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas las manos para evitar el desperdicio.
  • Toma duchas breves y utiliza un balde para recolectar el agua fría que sale antes de la caliente; esa agua puede emplearse en la limpieza o el riego de plantas.
  • Revisa periódicamente grifos, tuberías y sanitarios para detectar y reparar fugas, ya que una gotera puede desperdiciar cientos de litros al mes.
  • Instala aireadores y reductores de caudal en grifos y duchas para disminuir el consumo sin perder eficiencia.
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos, así reduces la cantidad de ciclos y el gasto de agua.
  • Riega las plantas en horas de menor calor, preferiblemente temprano en la mañana o al anochecer, para minimizar la evaporación.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro abierto, y reutiliza ese líquido para regar el jardín.
  • Aprovecha el agua de lluvia instalando barriles o recipientes para tareas domésticas no potables.

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