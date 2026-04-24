Corte de agua para este domingo 26 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal informó que este domingo 26 de abril se realizará una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y El Agustino. La interrupción, que abarcará tanto viviendas como establecimientos comerciales, responde a labores de mantenimiento preventivo en la red, orientadas a preservar la calidad y continuidad del servicio.
La empresa señaló que esta acción forma parte de un programa para mejorar la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del abastecimiento en la capital. Los trabajos se desarrollarán por etapas, lo que implicará cortes de varias horas en los sectores previamente notificados.
La institución recomendó a los residentes y propietarios de negocios en las áreas afectadas tomar medidas anticipadas y almacenar suficiente agua para satisfacer sus requerimientos esenciales durante el tiempo que dure la restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Chaclacayo
- Asociación Huascarán
- Asociación Las Lomas-Ex Antivese
- Asociación Los Pinos
- Asociación Trabajadores Municipales
- Asociación Valle Hermoso
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Ampliación El Paraíso
- A. H. Nuevo Miguel Grau
- A. H. Nueva Juventud Miguel Grau
- A. H. 1 de Marzo
- A. H. Proy. Integ. Confraternidad
- SCTR Los Ángeles II
- A. H. Mano de Dios
- Agru. Reubicados de Santa Rosita
- AF Santa Rosita II etapa
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
- Los Artesanos
- Sector Lomas Alta
- Sector Lomas Baja
- Appo. Las Lomas
- Sector Unión Bellavista
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
El Agustino
- A. H. Virgen del Carmen
- A. H. Nocheto
- A. H. Señor de los Milagros
- P.J. Villa Hermosa
- A. H. Los Perales
- A. H. Ampliación Nocheto Mz. A y B
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La empresa habilitó el Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000, para atender consultas y reportar cualquier inconveniente relacionado con el corte de agua potable.
Sedapal aseguró que brindará información actualizada sobre el restablecimiento del suministro y aconsejó a los usuarios revisar únicamente sus canales oficiales para obtener datos confiables.
Consejos para ahorrar el agua
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas las manos para evitar el desperdicio.
- Toma duchas breves y utiliza un balde para recolectar el agua fría que sale antes de la caliente; esa agua puede emplearse en la limpieza o el riego de plantas.
- Revisa periódicamente grifos, tuberías y sanitarios para detectar y reparar fugas, ya que una gotera puede desperdiciar cientos de litros al mes.
- Instala aireadores y reductores de caudal en grifos y duchas para disminuir el consumo sin perder eficiencia.
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos, así reduces la cantidad de ciclos y el gasto de agua.
- Riega las plantas en horas de menor calor, preferiblemente temprano en la mañana o al anochecer, para minimizar la evaporación.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro abierto, y reutiliza ese líquido para regar el jardín.
- Aprovecha el agua de lluvia instalando barriles o recipientes para tareas domésticas no potables.