Alejandro Sanz y Stephanie Cayo deslumbran en Machu Picchu y conquistan corazones en Perú. TikTok.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprendieron a propios y extraños al ser captados juntos recorriendo la ciudadela de Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Perú.

El cantante español y la actriz peruana, bajo un fuerte resguardo de seguridad, realizaron el circuito turístico la mañana del viernes, dejando en claro que su relación atraviesa un período de alta exposición pública.

La visita de la pareja a la maravilla inca se produjo tras su arribo a Cusco, donde ambos despertaron el interés de turistas y locales. Según fuentes del lugar, Sanz y Cayo iniciaron su recorrido cerca de las 7:00 de la mañana, acompañados por un guía oficial que les explicó la historia y detalles arquitectónicos de la llaqta, deteniéndose en puntos clave como las fuentes de agua y el Templo del Sol.

Una experiencia “preciosa” en la ciudadela inca

Al ser consultado por su experiencia en Machu Picchu, Alejandro Sanz no dudó en calificarla como “preciosa” y aseguró que le “encantó”. El artista, conocido por éxitos como “Corazón Partío”, optó por vestimenta cómoda y casual, luciendo pantalón ladrillo, polo verde, chaleco azul, lentes y gorra para protegerse del sol matutino.

Durante el recorrido, algunos visitantes lograron acercarse y solicitarle fotografías, mientras otros, debido a las estrictas medidas de seguridad, solo pudieron observar a la pareja desde la distancia. La presencia de Sanz y Cayo no pasó desapercibida, generando revuelo entre turistas nacionales y extranjeros.

Así fue el romántico recorrido de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por Machu Picchu.

El itinerario romántico: historia, naturaleza y privacidad

La pareja también visitó el orquideario del Hotel de Turistas de Machu Picchu, un espacio donde pudieron disfrutar de la riqueza natural de la zona. Se prevé que el cantante continúe su recorrido por otros atractivos turísticos del Cusco acompañado de la actriz, aunque los detalles de su agenda se mantienen en estricta reserva.

El viaje de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por tierras peruanas llega en un momento de máxima atención mediática. Ambos han optado por no dar declaraciones extensas a la prensa, limitando su interacción a breves comentarios y publicaciones en redes sociales cuidadosamente seleccionadas.

Un romance en ascenso: gestos públicos y rumores internacionales

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se confirmó a inicios de abril, cuando compartieron fotografías juntos durante la celebración del cumpleaños número 38 de la actriz. Desde entonces, la pareja ha sido vista en conciertos, cenas, viajes y celebraciones privadas tanto en Perú como en el extranjero.

La visita a Machu Picchu es apenas el episodio más reciente de una serie de apariciones públicas que han alimentado rumores y comentarios en ambos lados del Atlántico. En España, la prensa del corazón analiza cada movimiento del cantante, mientras en Perú la familia Cayo respalda abiertamente la unión. Fiorella Cayo, hermana de Stephanie, felicitó públicamente la relación y destacó el entorno amoroso que rodea a la pareja.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonríen en una composición de dos fotos, tras el romántico mensaje del cantante por el cumpleaños de la actriz.

Opiniones divididas y la gestión de la imagen pública

No todo son elogios. Figuras del espectáculo y comentaristas como Magaly Medina han puesto en duda la espontaneidad de la relación, sugiriendo que el romance podría estar siendo aprovechado para mejorar la imagen pública del cantante, quien ha atravesado polémicas personales en los últimos años. “No me parece nada espontáneo, nada natural. Debe tener asesores de marketing que están tratando de limpiar su imagen”, opinó la conductora.

Por su parte, medios españoles no descartan que la relación sea una etapa pasajera para Sanz, conocido por su historial amoroso y su tendencia a protagonizar romances mediáticos con figuras del espectáculo.

Magaly Medina sobre Sanz y Stephanie: “No me termina de cuadrar esta historia de amor”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Stephanie Cayo responde con discreción y cercanía

Ante las especulaciones, Stephanie Cayo ha respondido que atraviesa una etapa importante y que busca cuidar el vínculo: “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…). Por lo bonito que es”, declaró en una entrevista reciente. Ambos artistas han optado por mantener el perfil bajo, compartiendo solo algunos momentos juntos en redes sociales y evitando hablar en profundidad sobre su vida privada.

En su reciente gira internacional, Sanz ha elegido a la actriz peruana como compañera en diferentes escenarios, incluso invitándola al escenario en conciertos y sellando la complicidad con gestos de cariño ante cientos de seguidores.

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo.