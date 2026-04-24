Inesperada publicación de Irma Maury enciende las alarmas sobre su estado de salud

Irma Maury hizo alarmante publicación en Facebook.

Irma Maury generó inquietud entre sus seguidores luego de una publicación reciente en sus redes sociales. La actriz, de 76 años, sorprendió al escribir la palabra “Alzheimer” en su cuenta de Facebook la noche del jueves 23 de abril, acompañada de dos emojis alusivos al amor y al apoyo. La publicación fue suficiente para que cientos de usuarios expresaran preocupación por la salud de la intérprete, quien desde hace años se encuentra alejada de la televisión.

La actriz, reconocida por su papel de Doña Nelly en la exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio”, no brindó mayores detalles ni confirmó un diagnóstico relacionado con la enfermedad. El mensaje breve y directo, sin contexto adicional, fue interpretado por muchos como una posible referencia a su estado de salud. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria y otras capacidades cognitivas, y representa la forma más común de demencia en adultos mayores.

Las muestras de afecto y mensajes de aliento no tardaron en aparecer en la publicación. Varios seguidores le enviaron palabras de apoyo, compartiendo sus propias experiencias o simplemente manifestando su admiración por la actriz. La incertidumbre creció cuando, minutos después, Maury compartió un video conmovedor que hablaba sobre el dolor que implica la pérdida de un ser querido. “Cierto”, escribió como único comentario, lo que sumó un matiz de tristeza y reflexión entre quienes la siguen.

Irma Maury apareció en redes con una preocupante publicación.

Un antecedente de salud: accidente y fractura de cadera

No es la primera vez que la salud de Irma Maury se convierte en tema de conversación entre sus seguidores. Meses atrás, la actriz reveló que sufrió un accidente doméstico que le ocasionó una fractura de cadera. El proceso de recuperación no fue sencillo. Maury relató que debió someterse a una operación y enfrentó intensos dolores durante su rehabilitación. “Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes”, recordó sobre ese difícil momento.

La artista también compartió que la fe jugó un papel importante en su recuperación. “Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante”, expresó en aquella ocasión, destacando la importancia de mantener una actitud positiva y de superación ante las adversidades.

La reconocida actriz Irma Maury, también conocida como 'Doña Nelly' de AFHS, relató el grave accidente doméstico que vivió, describiéndolo como un proceso traumático para ella. (Irma Maury)

A pesar de estar alejada de la pantalla chica desde hace varios años, Irma Maury se mantiene activa en redes sociales, donde comparte videos motivacionales, mensajes de superación personal y denuncias ciudadanas. Su figura sigue siendo muy querida por el público peruano, especialmente por su recordado rol en “Al fondo hay sitio”, donde interpretó a la carismática y polémica Doña Nelly.

Las constantes peticiones para que regrese a la televisión han sido recurrentes, pero la actriz, por ahora, se ha mantenido firme en su decisión de no regresar a la actuación. En sus publicaciones suele transmitir mensajes positivos, recomendar hábitos saludables y reflexionar sobre temas actuales, lo que ha fortalecido su cercanía con los usuarios de distintas generaciones.

El reciente mensaje sobre el Alzheimer reavivó la preocupación de sus seguidores, quienes han estado atentos a las novedades sobre su bienestar. La ausencia de información clara sobre su estado de salud ha generado especulaciones, aunque hasta el momento la actriz no ha confirmado un diagnóstico ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.

A lo largo de su carrera, Irma Maury ha cosechado el cariño de varias generaciones de espectadores peruanos, tanto por sus inolvidables personajes en novelas y series, como por su sinceridad y cercanía fuera de cámaras. Su estilo directo y su disposición de hablar de temas personales ha hecho que el público se identifique con ella más allá de la ficción.

Irma Maury estuvo en el set de 'Al Fondo Hay Sitio' y fue recibida por Erick Elera.