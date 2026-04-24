Perú

Inesperada publicación de Irma Maury enciende las alarmas sobre su estado de salud

La intérprete de Doña Nelly hizo una inesperada publicación en Facebook y no dio más explicaciones al respecto. Fans expresaron preocupación, recordando también el reciente accidente doméstico de la actriz.

Guardar
Irma Maury hizo alarmante publicación en Facebook.
Irma Maury hizo alarmante publicación en Facebook.

Irma Maury generó inquietud entre sus seguidores luego de una publicación reciente en sus redes sociales. La actriz, de 76 años, sorprendió al escribir la palabra “Alzheimer” en su cuenta de Facebook la noche del jueves 23 de abril, acompañada de dos emojis alusivos al amor y al apoyo. La publicación fue suficiente para que cientos de usuarios expresaran preocupación por la salud de la intérprete, quien desde hace años se encuentra alejada de la televisión.

La actriz, reconocida por su papel de Doña Nelly en la exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio”, no brindó mayores detalles ni confirmó un diagnóstico relacionado con la enfermedad. El mensaje breve y directo, sin contexto adicional, fue interpretado por muchos como una posible referencia a su estado de salud. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria y otras capacidades cognitivas, y representa la forma más común de demencia en adultos mayores.

Las muestras de afecto y mensajes de aliento no tardaron en aparecer en la publicación. Varios seguidores le enviaron palabras de apoyo, compartiendo sus propias experiencias o simplemente manifestando su admiración por la actriz. La incertidumbre creció cuando, minutos después, Maury compartió un video conmovedor que hablaba sobre el dolor que implica la pérdida de un ser querido. “Cierto”, escribió como único comentario, lo que sumó un matiz de tristeza y reflexión entre quienes la siguen.

Irma Maury apareció en redes con una preocupante publicación.
Irma Maury apareció en redes con una preocupante publicación.

Un antecedente de salud: accidente y fractura de cadera

No es la primera vez que la salud de Irma Maury se convierte en tema de conversación entre sus seguidores. Meses atrás, la actriz reveló que sufrió un accidente doméstico que le ocasionó una fractura de cadera. El proceso de recuperación no fue sencillo. Maury relató que debió someterse a una operación y enfrentó intensos dolores durante su rehabilitación. “Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes”, recordó sobre ese difícil momento.

La artista también compartió que la fe jugó un papel importante en su recuperación. “Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante”, expresó en aquella ocasión, destacando la importancia de mantener una actitud positiva y de superación ante las adversidades.

Imagen dividida: a la izquierda, Irma Maury sonríe en primer plano; a la derecha, de pie con un andador junto a un perro en una sala
La reconocida actriz Irma Maury, también conocida como 'Doña Nelly' de AFHS, relató el grave accidente doméstico que vivió, describiéndolo como un proceso traumático para ella. (Irma Maury)

A pesar de estar alejada de la pantalla chica desde hace varios años, Irma Maury se mantiene activa en redes sociales, donde comparte videos motivacionales, mensajes de superación personal y denuncias ciudadanas. Su figura sigue siendo muy querida por el público peruano, especialmente por su recordado rol en “Al fondo hay sitio”, donde interpretó a la carismática y polémica Doña Nelly.

Las constantes peticiones para que regrese a la televisión han sido recurrentes, pero la actriz, por ahora, se ha mantenido firme en su decisión de no regresar a la actuación. En sus publicaciones suele transmitir mensajes positivos, recomendar hábitos saludables y reflexionar sobre temas actuales, lo que ha fortalecido su cercanía con los usuarios de distintas generaciones.

El reciente mensaje sobre el Alzheimer reavivó la preocupación de sus seguidores, quienes han estado atentos a las novedades sobre su bienestar. La ausencia de información clara sobre su estado de salud ha generado especulaciones, aunque hasta el momento la actriz no ha confirmado un diagnóstico ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.

A lo largo de su carrera, Irma Maury ha cosechado el cariño de varias generaciones de espectadores peruanos, tanto por sus inolvidables personajes en novelas y series, como por su sinceridad y cercanía fuera de cámaras. Su estilo directo y su disposición de hablar de temas personales ha hecho que el público se identifique con ella más allá de la ficción.

Irma Maury estuvo en el set de 'Al Fondo Hay Sitio' y fue recibida por Erick Elera.
Irma Maury estuvo en el set de 'Al Fondo Hay Sitio' y fue recibida por Erick Elera.

Temas Relacionados

Irma Mauryperu-entreteniientoAl Fondo Hay Sitio

Más Noticias

Perú suma 128 sismos significativos registrados por el IGP en lo que va del año 2026

El país continúa registrando movimientos telúricos constantes por la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. ¿Qué significa este registro?

Perú suma 128 sismos significativos registrados por el IGP en lo que va del año 2026

Elecciones presidenciales en Perú: la historia detrás de los comicios más ajustados

Las sucesivas jornadas electorales en Perú han evidenciado cómo la fragmentación y la polarización convierten el escenario político en una competencia sin precedentes donde la mínima ventaja define el rumbo del país.

Elecciones presidenciales en Perú: la historia detrás de los comicios más ajustados

JNE declara inviable realizar elecciones complementarias en Lima como exigía Rafael López Aliaga

Tribunal electoral acordó por unanimidad desestimar planteamiento luego de un análisis técnico-jurídico

JNE declara inviable realizar elecciones complementarias en Lima como exigía Rafael López Aliaga

¿Alza en los combustibles? Conoce las diez recomendaciones claves para ahorrar gasolina ante el alza de precios

Usuarios particulares y comerciales pueden optimizar el uso de sus vehículos aplicando sugerencias prácticas que ayudan a extender la autonomía de cada tanque y gestionar mejor los costos diarios.

¿Alza en los combustibles? Conoce las diez recomendaciones claves para ahorrar gasolina ante el alza de precios

Lo que comes hoy es la medicina que tomarás mañana

El mantenimiento del bienestar físico y mental depende, en parte fundamental, de los hábitos alimenticios adoptados desde etapas tempranas, aspecto respaldado por diversos estudios recientes del campo de la salud pública y nutricional

Lo que comes hoy es la medicina que tomarás mañana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones presidenciales en Perú: la historia detrás de los comicios más ajustados

Elecciones presidenciales en Perú: la historia detrás de los comicios más ajustados

JNE declara inviable realizar elecciones complementarias en Lima como exigía Rafael López Aliaga

Resultados ONPE al 95.132 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ONPE no usará la herramienta STAE en la segunda vuelta: Llenado de actas será totalmente manual

Segunda vuelta presidencial: disputa voto a voto entre López Aliaga y Sánchez retrasa la confirmación de los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas revela cómo su recaída de cáncer impactó en su matrimonio con Sergio Coloma

Natalia Salas revela cómo su recaída de cáncer impactó en su matrimonio con Sergio Coloma

Valentina Valiente: Bryan finalmente confiesa que Valentina es nieta de Edmundo y usuarios quedan impactados

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

‘Michael’ en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

DEPORTES

Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido por la fecha 3

Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido por la fecha 3

Ignacio Buse cayó en reñido partido ante Arthur Fils y queda eliminado en la ronda 2 del Masters 1000 de Madrid

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?