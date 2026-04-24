Abuchearon al secretario de Cultura en la Feria del Libro y el funcionario contestó: “¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?”

El secretario de Cultura defendió la gestión de Javier Milei y habló de la cuestión YPF

En el marco de la primera jornada de la Feria del Libro, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, encabezó la ceremonia inaugural del evento y defendió la gestión del presidente Javier Milei. Sin embargo, en un momento de su alocución, fue abucheado por los presentes y el funcionario contestó: “¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?”.

Entre el público había consignas en defensa de la cultura y la universidad pública. En este contexto de tensión, el titular del área de cultura valoró los tres años de gestión. “Un proceso que busca dejar atrás décadas de desorden, recuperar estabilidad y volver a construir bases sólidas”, aseguró.

Fue justo en ese momento cuando la sala se comenzó a revolucionar. Entre gritos, abucheos y aplausos, el secretario de Cultura continuó: “Un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”.

Frente a esto, la molestia de una parte del público se acrecentó. Lejos de calmar la situación, Cifelli redobló la apuesta y expresó: “¿Vamos a repetírselo de nuevo? Gracias a Javier Milei y Karina Milei”. Sin embargo, los abucheos continuaron.

Cifelli habló en la ceremonia inaugural de la Feria del Libro (Fundación El Libro)

“Por si no lo entendieron, se lo repito de nuevo. No lo entendieron. Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar en el futuro, como fue, por ejemplo, el caso YPF. ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?”, lanzó. Pese a que se escucharon algunos aplausos, el rechazo de los presentes se hizo notar.

“Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero también sabemos que las transformaciones verdaderas no se construyen de un día para el otro. Por eso, frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es una prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y del trabajo sostenido”, agregó. Luego, cerró: “Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural. Vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione”.

Cifelli anunció que se realizará una fuerte inversión en cultura

La tensión entre el Gobierno y algunos sectores más cercanos a la cultura y la educación no es algo nuevo. Desde que asumió la gestión, el Ejecutivo realizó varios recortes al presupuesto de organismos públicos como el INCAA y confrontó con las universidades públicas del país. De hecho, los docentes preparan la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión de Milei. La movilización será el próximo 12 de mayo y el reclamo será el mismo: el financiamiento.

De igual forma, durante su discurso, Cifelli anunció la reactivación de los Premios Nacionales para 2026, con dos ediciones en un solo año y dotación de hasta 90 millones de pesos en premios. De manera complementaria, el INCAA abrirá nuevas convocatorias para guionistas, con reconocimientos superiores a 150.000 USD.

También adelantó que se realizará una inversión récord de $2300 millones para el programa Libro%, en articulación con la CONABIP, lo que representa un aumento del 50% respecto del año pasado y un nuevo récord histórico de apoyo al sector editorial.

A su vez, informó que crearán de nuevas líneas de fomento para dramaturgia, ficción y ensayo, así como al fortalecimiento del concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes, que otorgará premios de hasta 9 millones de pesos.

Luego de confirmar todas estas medidas, el secretario de Cultura concluyó: “La cultura requiere administración responsable, previsibilidad y herramientas concretas para crecer”.

La ceremonia reunió a figuras nacionales e internacionales, entre ellas Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro; Carlos Chocano Burga, embajador del Perú en Argentina; y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. La edición de este año resulta especial al conmemorar los 50 años de la Feria Internacional del Libro.