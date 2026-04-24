¿Por qué se dice que hay una cuota de fujimorismo entre los ministros del gobierno de José María Balcázar?

La juramentación del nuevo titular del MINDEF acrecientan cuota de poder dentro del ejecutivo.

La designación de Amadeo Flores Carcagno como titular del Ministerio de Defensa en el actual gobierno de José María Balcázar ha impulsado una serie de interrogantes sobre la posible presencia de una presunta cuota del fujimorismo en el Ejecutivo. La controversia se agudizó tras la reciente ceremonia de juramentación, donde salieron a la luz vínculos previos del funcionario con el partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori desmiente ‘cuota de poder’

Durante una reunión sostenida en Huaycán con dirigentes zonales, Keiko Fujimori respondió ante los señalamientos sobre la supuesta incidencia de su agrupación en el gabinete de Balcázar. La líder de Fuerza Popular negó cualquier tipo de injerencia, asegurando que “Fuerza Popular no participa en forma alguna del gobierno de transición”. Además, enfatizó que, en caso de que un militante estuviera en consideración para integrar el Ejecutivo, hubiera sido consultada y su respuesta habría sido negativa.

La polémica cobró fuerza luego de que se hiciera público que Flores registró en su hoja de vida su paso como consultor, regidor de la Municipalidad de Lima y asesor de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán. Asimismo, la información difundida por América Noticias indica que el ahora ministro omitió declarar aportes económicos al partido entre 2021 y 2023, lo cual añadió más elementos para quienes sostienen la tesis de una cuota política en el gabinete.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El factor de los antecedentes partidarios

La designación de funcionarios con antecedentes partidarios constituye un elemento central para quienes advierten la existencia de cuotas políticas en gabinetes de transición. En el caso de Flores, su vinculación con Fuerza Popular es un dato consignado en su declaración jurada, donde figuran cargos de asesoría y funciones en espacios ligados al fujimorismo. Entre los antecedentes más relevantes se encuentra su rol como asesor de Barbarán y su participación en la campaña de Diethel Columbus a la alcaldía de Lima en 2018. Estos datos, según América Noticias, refuerzan la percepción de un nexo ineludible con la agrupación liderada por Fujimori Higuchi.

El propio ministro reconoció su experiencia anterior con el partido, aunque aseguró que su actual designación responde a criterios técnicos y no políticos. Esta postura no ha disipado las dudas en sectores críticos, que consideran que el solo hecho de haber sido colaborador y aportante de Fuerza Popular coloca a Flores bajo el escrutinio público.

Renuncia del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino en medio de tensiones internas. Captura de video

La declaración de Fujimori y las implicancias políticas

Ante la consulta directa de los medios, Keiko Fujimori remarcó que Flores no representa una cuota de poder del fujimorismo. “Si fuera militante, se me hubiera consultado y yo hubiera negado la posibilidad de participar en el gobierno de transición”, afirmó la excandidata presidencial. La dirigente también subrayó que su partido se encuentra en una posición de oposición y que no forma parte de ninguna instancia de toma de decisiones en el Ejecutivo de Balcázar.

Estas declaraciones se producen en un contexto donde la figura de las “cuotas políticas” genera debate constante en la arena pública peruana. Es necesario señalar que la designación de figuras con pasado partidario no constituye en sí misma una evidencia de reparto de cuotas, aunque sí alimenta percepciones y especulaciones sobre pactos no explícitos.

Amadeo Flores asume la cartera de Defensa en un momento crítico para la defensa nacional. Foto: composición Infobae

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política

La candidata presidencial Keiko Fujimori negó que el partido Fuerza Popular haya formado parte de un “pacto mafioso” y responsabilizó a los expresidentes de Perú por la actual inestabilidad política indicando que ellos le echan la culpa pese a que nunca fue electa como mandataria.

En conversación conExitosa, Fujimori aseguró que el partido político que representa ha experimentado cambios internos y pidió a los peruanos que le den una oportunidad para gobernar el país.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori (c) habla en una rueda de prensa este domingo, junto a Luis Galarreta (i) y Miki Torres (d), en un hotel en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

Fujimori respondió a las afirmaciones que relacionan a Fuerza Popular con la inestabilidad nacional, señalando que nunca ha ejercido la presidencia: “Yo no he sido presidenta, han habido otros presidentes que me han querido echar la culpa a mí, buscando sus excusas. Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo”.