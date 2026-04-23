Furor por la apertura del primer local de una cadena internacional en la Argentina: hasta 5 cuadras de cola y acampe de madrugada

Adolescentes y jóvenes formaron una fila de cinco cuadras sobre la peatonal Florida para la primera apertura oficial de Miniso en el país, según lo documenta un usuario de Tiktok

La calle Florida vivió este jueves una jornada singular con la inauguración del primer local oficial de Miniso en Buenos Aires, un evento que atrajo a una multitud principalmente compuesta por adolescentes y jóvenes. Desde horas antes del amanecer, las filas comenzaron a formarse en las inmediaciones del local, que abrió sus puertas a las 12.30. La expectativa fue tal que, antes de la apertura, la fila de fanáticos alcanzó una extensión de cinco cuadras.

El fenómeno, que ya se vio con otras firmas internacionales como Decathlon y Victoria’s Secret, se repitió con la llegada de la cadena de origen chino. La apertura convocó a seguidores de la marca y a entusiastas que buscaron asegurarse un lugar entre los primeros en ingresar al local. Muchos de ellos se destacaron por lucir prendas y accesorios de color rojo, el tono corporativo de la marca, y varias eligieron vestirse como personajes de animé, tendencia que acompaña al perfil joven de los consumidores de la franquicia.

La convocatoria a la puerta del local se inició a las cinco de la madrugada, varias horas antes de la hora pautada para la apertura. Quienes aguardaron por horas sobre la peatonal, lo hicieron con la esperanza de obtener uno de los premios que la empresa ofreció en el marco de su desembarco en el país.

El video muestra la ceremonia de apertura del primer local de la marca Miniso en Argentina. Un grupo de personas, incluyendo directivos, corta una cinta roja en la entrada de la tienda. El interior del establecimiento, iluminado y con productos, recibe a los asistentes. El evento documenta el inicio de operaciones de la marca en el país.

La estrategia de premios, similar a la utilizada por Decathlon meses atrás, incentivó a los fanáticos a vestir de rojo. Las primeras 200 personas en la fila que cumplieron con ese requisito recibieron un obsequio especial. Además, la marca organizó dinámicas dentro del local: tres tickets con premios adicionales permanecían ocultos en distintos sectores, y durante la jornada se realizó el juego “Minuto ganador”, que permitía a los participantes recorrer la tienda durante un minuto y llevarse todo lo que lograran tomar en ese tiempo.

El desembarco de Miniso en la Argentina no solo generó expectativa entre los consumidores, sino que también implicó una apuesta de inversión significativa. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares destinada a la expansión en el país, con la apertura planificada de 100 locales en los próximos cinco años. Este programa de crecimiento contempla la creación de entre 800 y 1.000 empleos directos, en línea con el modelo de expansión que la firma implementó en otras plazas internacionales.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China, Miniso alcanzó un crecimiento sostenido en diferentes regiones, con presencia en 112 países y una red de 7.700 tiendas. Su propuesta, centrada en productos personales y para el hogar con inspiración japonesa, logró captar el interés del público joven y de los usuarios de redes sociales, donde sus artículos suelen viralizarse.

Una influencer documentó la apertura del local. Se observa el exterior de la tienda, con el logotipo de la marca y barreras de contención. Una fila de personas espera frente al establecimiento, que aún tiene sus persianas cerradas. Una joven es entrevistada con un micrófono sobre sus expectativas para el evento

El local que abrió sus puertas en la calle Florida marca el inicio de la etapa oficial de la marca en el país. Aunque ya existió un punto de venta en la peatonal Lavalle 868 hasta la pandemia, desde la empresa remarcaron que aquel comercio no formaba parte de la red oficial. El desembarco de esta semana representa, según el plan anunciado, el inicio de una expansión con locales propios y bajo los estándares internacionales de la compañía.

La planificación de Miniso en la Argentina incluye un mix de puntos de venta a la calle, ubicados en zonas de alto tránsito y shoppings, con locales que van de los 200 a los 600 metros cuadrados. La empresa también proyecta instalarse en aeropuertos y otros espacios con alto caudal de público. El objetivo es replicar modelos exitosos en grandes capitales como Madrid, París, Nueva York o Ciudad de México, donde la marca se consolidó con tiendas insignia en arterias comerciales de renombre.

El anuncio de las próximas aperturas ya tiene fecha concreta para la segunda sucursal, que funcionará en el shopping DOT Baires y se convertirá en la tienda insignia local. Ubicada en la primera planta y a la derecha del ingreso principal, contará con 500 metros cuadrados y una estética diferencial, en línea con los locales emblemáticos de la marca a nivel global. La obra ya comenzó y la inauguración está prevista para mayo. Además, la compañía prevé la apertura de tres o cuatro tiendas bandera con superficies amplias y un diseño distintivo, siguiendo el formato implementado en otras grandes ciudades.

Entusiastas clientes hacen fila frente al nuevo local de Miniso, el primero en su tipo, ansiosos por descubrir los productos ofrecidos durante su gran apertura. (@SirChandlerBlog)

Durante la jornada de apertura, la presencia de seguidores de la marca con remeras y gorros rojos dominó el paisaje sobre la peatonal. La expectativa por los regalos y la posibilidad de participar en actividades especiales generó un clima festivo y de entusiasmo entre los asistentes. Las imágenes de la fila, compuesta en su mayoría por jóvenes y adolescentes, reflejaron el alcance que la propuesta de Miniso tiene entre las nuevas generaciones.

El fenómeno viral que acompaña a la cadena se reflejó en la cantidad de publicaciones y videos que circularon en redes sociales, donde los seguidores documentaron la espera, el ingreso y la participación en los desafíos dentro del local. La empresa reforzó el carácter aspiracional de la marca con la organización de actividades exclusivas para quienes participaron de la inauguración y con la promesa de repetir este tipo de acciones en futuras aperturas.

La llegada oficial de Miniso a la Argentina se suma a la tendencia de desembarco de cadenas internacionales que buscan captar al público joven con propuestas innovadoras y experiencias de compra diferentes. El plan de expansión de la empresa pone el foco en la instalación de locales en puntos estratégicos, la generación de empleo y la consolidación de una comunidad de seguidores fieles a la marca.