“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

Carolina Jaramillo recuerda las veces que Paul Flores le insistió que se dedique al canto. Composición Infobae Perú

A un año del asesinato de Paul Flores, exintegrante de Armonía 10, Carolina Jaramillo conversa con Infobae Perú sobre su nueva faceta como cantante y el desafío de sacar adelante a su hijo en medio de un proceso judicial que avanza con lentitud. Desde el homenaje en memoria de su esposo hasta los motivos que la impulsan a subirse a los escenarios, Jaramillo relata cómo el dolor y la necesidad se han convertido en motores de su vida y su carrera, y responde a las críticas sobre su exposición pública y su decisión de no rendirse.

— Hace unos días brindaste un concierto en homenaje a Paul Flores, a un año de su partida. ¿Cómo te recibió el público y cómo te sentiste en ese momento?

De verdad que nunca pensé que la gente me fuera a recibir de esa manera. Me quedé muy sorprendida con el cariño de la gente. Fue muy bonito. Me sentí muy contenida, muy abrazada.

— Los fans de Paul estuvieron presentes, apoyándote...

Sí. Yo estaba muy nerviosa por el concierto, porque siempre hay críticas. Me daba miedo, porque era la primera vez que salía al público, pero ver gente tan linda, tan cariñosa, con sus comentarios tan bonitos, me hizo sentir muy querida y que no estaba sola.

—A un año de la tragedia, ¿cómo se encuentra tu familia, cómo te encuentras tú?

El motivo por el que sigo es mi hijo y mi familia. Ellos dependen de mí, tanto anímicamente como en todos los sentidos. Eso me motiva a salir adelante. Créeme que si no los tuviera, no sé qué sería de mí. Ellos son los que me impulsan a querer trabajar y estar parada, a tener fuerzas. Buscando justicia, el proceso es lentísimo. Solo nos queda acudir a las audiencias y seguir peleando. Ya pasó un año y un mes y esto sigue igual de lento.

—¿Has tenido contacto con los integrantes de Armonía 10?

No, no tengo ninguna comunicación con ellos. Como no se quedó en acuerdo, se rompió la comunicación y eso también es un proceso legal que también es tedioso, pero ahí vamos avanzando.

Carolina Jaramillo se lanza como cantante en medio de su pedido de justicia tras el asesinato de Paul Flores.

—¿Qué es lo que pides, Carolina?

Todo lo que mi esposo merece como trabajador. Lo primero era el Seguro de Vida Ley, que lo han hecho consignación y ahora mi hijo tiene que esperar a ser mayor de edad para cobrarlo. No se pide de más, se pide lo justo, pero ellos lo han querido hacer de distinta manera, desconociéndome. Ahora se está haciendo un proceso. Aunque sea lento, estoy convencida de que Dios sabe por qué hace las cosas y va a poner todo en su lugar. En algún momento tendremos la paz y la tranquilidad que queremos, porque Paul trabajó muchos años de su vida, se desveló mucho por el bien de nosotros. Él siempre nos repetía cada que salía de la casa, que trabajaba por nosotros para sacarnos adelante. Y creo que él hubiera querido que ellos actúen de la misma manera.

—Tu hijo está en etapa adolescente...

Sí, yo hablo por mi hijo, porque él ha quedado desprotegido, él es un adolescente que necesita más a su papá, y que encima le den la espalda es muy complicado. Pero igual él tiene a su mamá que puede trabajar y que va a luchar para que se haga justicia.

— Hoy tomas el canto como una pasión, pero también como una necesidad...

Es así como dices, yo siempre he cantado, yo nací con el don del canto, gracias a mi padre. Paul siempre me impulsaba a hacerlo y yo tenía miedo y le decía ‘no’, que no quería. En un momento me animé y comencé a trabajar, él siempre me apoyó. Ahora lo tengo que hacer de todas maneras, que todo el público me conozca. Aunque hay gente que es muy inhumana y hace comentarios muy crueles, pero también hay gente que es tan buena, que con una palabra te puede dar tanto apoyo y te puede subir los ánimos. Ha sido algo nuevo y complicado para mí. Sin embargo, después de lo que pasó con Paul, creo que nada peor puede pasar, puedo resistir todo, y más si es para sacar adelante a mi hijo que lo necesita. Así que nada ni nadie va a hacer que yo me bajonee y me rinda. Ya después de Paul, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más malo me puede pasar? Así que nada, yo estoy convencida de que todo va a salir bien y voy a seguir trabajando, que es lo que necesito ahora y mi familia también.

—¿Qué tipo de críticas has recibido?

De todo. Si estoy triste, dicen que exagero. Si sonrío, que ya lo olvidé. Hay gente que no se entiende ni a ella misma o de repente tuvo un mal día y necesita desfogarlo con alguien y mandan un comentario así. Primero no lo entendía y me dolía muchísimo, pero ahora trato de no hacer caso y seguir adelante, seguir trabajando. Yo no voy a ir a tocarle la puerta de ellos ni me van a ayudar a mantener a mi hijo. Entonces tengo que seguir.

—¿Qué aprendiste de este año tan duro?

He aprendido muchas cosas, como saber quién me apoya, quién es mi amigo en realidad y quién no. Hay gente buena y hay gente mala, yo siempre pensaba que todos eran mis amigos, que todos nos querían y nos iban a ayudar si en algún momento pasaba algo. Paul siempre me decía que yo era muy sentimental, pero él me tenía en una burbuja, por eso pensaba que todo era amor y paz, pero no es así. Me encontré con la realidad, hay amigos que están en las buenas, pero no saben estar en las malas. Ha sido doloroso, pero ha sido una enseñanza.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, comparte su dolor por el asesinato del cantante de Armonía 10. (Instagram Carolina Jaramillo)

—Ahora alzando vuelo como cantante, ¿qué crees que te diría Paul?

Que está orgulloso de mí, que he aprendido a ser valiente, que está contento y se reiría mientras me dice: “Ya ves, te dije”, porque siempre me decía que cante y yo le decía que no puedo hacerlo. Siempre fue muy bueno, yo creo que estaría contento y me diría: “Te dije”.

—¿Cómo guardas el recuerdo de Paul y qué le pides a la justicia?

Yo lo guardo con mucho amor y respeto. Todo lo que hago es para honrarlo. Siempre lo recordamos con mucho cariño, como un hombre muy hogareño y querendón con su familia, con sus ocurrencias, porque era muy gracioso y ocurrente. Sobre la justicia, lo único que puedo pedir es que esto no quede en nada. Es una vida; no solamente lo pasó mi esposo, hay mucha gente que lo vive y lo está pasando. Que la justicia se ponga las pilas.

Lo único que me queda como esperanza es que, si no hace justicia el hombre, la hará Dios. Eso es todo.

—¿Un mensaje para el público que te apoya en esta nueva etapa?

Que los quiero mucho. Gracias por apoyarme, por ser empáticos y entenderme. Voy a ir aprendiendo poco a poco y estoy contenta que voy a seguir trabajando, que no me voy a quedar atrás. Voy a seguir, porque Paul dejó muchísimas canciones y como yo se lo prometí, sus canciones van a ser escuchadas con mucho amor y con mucho respeto. Se vienen cosas bonitas, música nueva y muchas colaboraciones.

Carolina Jaramillo expresa su pasión por el canto, pero también su necesidad de seguir trabajando para sostener a su hijo tras la muerte de Paul Flores.