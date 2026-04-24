Ignacio Buse vs Arthur Fils EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ronda 2 del Masters 1000 de Madrid 2026

Ignacio Buse continúa adaptándose a la exigencia de los torneos de primer nivel en el circuito y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera. En el Masters 1000 de Madrid , el tenista peruano buscará dar el golpe cuando enfrente al francés Arthur Fils , una de las jóvenes figuras más sólidas del continente europeo, por la segunda ronda del certamen. ¡A todo o nada!

El duelo entre Ignacio Buse y Arthur Fils, por la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026, está programado para el tercer turno del Court 3, por lo que se estima que inicie alrededor de las 08:00 horas en Perú (15:00 horas en España) . Se espera además una importante presencia de hinchas peruanos en la Caja Mágica, que acompañarán a ‘Nacho’ en un compromiso exigente.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa del compromiso. En nuestra página web podrán encontrar todas las incidencias en tiempo real, con el desarrollo punto por punto, el resultado actualizado y un resumen detallado del partido, con especial atención al rendimiento del tenista peruano en este exigente desafío.

La transmisión oficial del partido entre Ignacio Buse y Arthur Fils estará a cargo de ESPN , que lo emitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de la plataforma de streaming Disney+ . El encuentro podrá seguirse desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora mediante suscripción activa, lo que permitirá a los aficionados no perderse ningún detalle del duelo.

Este será el primer enfrentamiento entre Ignacio Buse y Arthur Fils en el circuito profesional, ya que no registran duelos previos. Ambos pertenecen a la generación 2004, aunque el francés cuenta con mayor recorrido en torneos de este nivel, con cuatro títulos ATP en su carrera y una mejor ubicación en el ránking, donde supera al peruano por cerca de 30 posiciones . Pese a esa diferencia de experiencia y ranking, el encuentro genera expectativa por tratarse de dos jugadores jóvenes en proyección.

Como una de las cabezas de serie del certamen, Fils iniciará su participación ante Ignacio Buse, en un duelo donde parte como favorito. El galo intentará imponer condiciones desde el arranque y avanzar a la siguiente ronda sin mayores complicaciones, con el objetivo de resolver el compromiso en sets corridos.

Arthur Fils llega al Mutua Madrid Open 2026 con la motivación en alza, luego de haberse consagrado recientemente en Barcelona tras vencer a Andrey Rublev en la final, resultado que significó su primer título de la temporada. Ahora, el tenista francés busca prolongar ese buen momento en la capital española en la lucha por un nuevo trofeo.

Con ese resultado, ‘Nacho’ continúa su proceso de adaptación a la exigencia del circuito y busca consolidar sensaciones positivas en la arcilla madrileña. Ahora, el objetivo es trasladar ese rendimiento a un nuevo desafío ante otro rival francés, con la intención de seguir avanzando en el cuadro principal y mantener el ritmo competitivo.

Ignacio Buse llega con impulso a este exigente duelo, tras cortar una racha de tres derrotas consecutivas con un sólido triunfo ante Adrian Mannarino en su debut, al que venció por 6-4 y 6-2 . El tenista peruano mostró una versión más consistente en ese encuentro y logró reencontrarse con la victoria en Mutua Madrid Open 2026.

¡Día de partido! Ignacio Buse buscará dar el batacazo hoy, viernes 24 de abril, cuando enfrente a Arthur Fils por la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026. El tenista peruano intentará mostrar su mejor versión en la arcilla madrileña para superar al francés y avanzar a la siguiente fase del certamen.

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