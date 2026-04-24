Juan Phang, suspendido funcionario de la ONPE, es incorporado en investigación por irregularidades en las Elecciones

El Ministerio Público incluyó al suspendido funcionario de la ONPE, Juan Phang, en una investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral, en medio de cuestionamientos sobre su actuación en la organización de las elecciones generales. Fuente: Exitosa Noticias

La investigación fiscal sobre las presuntas irregularidades que afectaron las recientes elecciones generales ha dado un vuelco relevante con la inclusión de Juan Phang—suspendido subgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—como investigado. Abelardo Malqui, su abogado, informó que su defendido ha pasado de ser testigo a ser formalmente considerado parte imputada en el caso. Este cambio responde a la decisión del Ministerio Público de analizar su presunta intervención en delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.

Malqui explicó a Exitosa que la medida llega tras una evaluación de los “elementos de cargo”, aunque definió como “bastante genéricos” los fundamentos expuestos por la fiscalía. Añadió que, pese a este giro procesal, el órgano jurisdiccional desestimó una solicitud de detención preliminar planteada por el Ministerio Público contra Phang. El abogado subrayó que existe, en consecuencia, “un camino largo que recorrer” en cuanto a pesquisa e indagaciones.

Phang, subgerente suspendido de la ONPE, enfrenta una serie de medidas judiciales y administrativas, pero según la defensa, su colaboración con la justicia es absoluta: “El señor Phang ha entregado voluntariamente su equipo celular. El día de hoy ha presentado la laptop institucional con la que trabajaba y la documentación solicitada”, enfatizó Malqui. Ratificó la disposición de su patrocinado a prestar declaración cuantas veces sea necesario y a someterse plenamente al proceso.

Juan Phang, funcionario suspendido de la ONPE, presenta documentos relacionados con la investigación por presuntas irregularidades en las elecciones. (Difusión)

Abogado de Phang sostiene que la acusación es desproporcionada y carece de pruebas sólidas

El representante legal de Juan Antonio Phang Sánchez, Abelardo Malqui, aclaró que su cliente se consideraba, hasta el día de hoy, testigo en el expediente. Desde las últimas diligencias, la Fiscalía lo ha incluido como investigado por los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.

También afirmó que, para la defensa, los cargos presentados no tienen sustento específico: “Los elementos de cargo son bastante gaseosos, para ser franco”. Además, destacó que la medida cautelar de detención preliminar solicitada por la fiscalía fue rechazada por “desproporcionada”, según resolvió el juez de investigación preparatoria.

De acuerdo con Malqui, no se han presentado pruebas concretas sobre una actuación ilícita de Phang, ni participación en la asignación o nombramiento de la empresa Gálaga en el proceso electoral, uno de los temas bajo investigación.

Consultado sobre la trayectoria de su cliente, Malqui destacó que Phang cuenta con más de 20 años de experiencia en la organización de comicios electorales, elemento que considera parte clave de su defensa. “El señor Phang es un funcionario de larga data”, señaló Malqui, quien sostiene que la actuación procesal de la fiscalía debe ceñirse a los hechos específicos y no a generalidades o interpretaciones.

Allanan inmuebles vinculados a Juan Phang en operativo por caso ONPE

La investigación en marcha ha tenido como uno de sus puntos más visibles los allanamientos realizados en viviendas e inmuebles vinculados a Juan Phang Sánchez. Desde tempranas horas, autoridades realizaron procedimientos simultáneos en el distrito de Lince y otras zonas de Lima, dentro del expediente conocido como “caso ONPE”.

En el operativo efectuado en Lince, efectivos ingresaron a una quinta que figuraba como domicilio oficial de Phang Sánchez en su Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, según información obtenida por Latina Noticias y TV Perú Noticias, los vecinos nunca identificaron a Phang en ese lugar y el sitio corresponde, en realidad, al domicilio de su madre. Las diligencias continuaron pese a esta constatación.

En un operativo simultáneo que se inició en la madrugada, las autoridades intervinieron la residencia de Piero Corvetto y otros 12 inmuebles. La diligencia busca recabar pruebas en una investigación por corrupción de funcionarios. | Canal N

Ante la situación, las autoridades se trasladaron a otro inmueble registrado en el distrito de Magdalena, donde finalmente fue ubicado Juan Phang. Sin embargo, el investigado no brindó declaraciones durante la diligencia.

El gobierno institucional de la ONPE confirmó la suspensión de Phang Sánchez inmediatamente después de los hechos investigados. Katyuska Valencia, vocera institucional, explicó que se nombró a una nueva gerencia de gestión electoral encargada de esclarecer los hechos, revisar la distribución de funciones e investigar las fallas detectadas en la organización del proceso electoral realizado el 12 y 13 de abril.

Juan Phang bajo investigación por irregularidades en proceso electoral

El papel de Juan Phang Sánchez en la cadena de mando electoral ha sido objeto de escrutinio tanto en la investigación penal como en el proceso administrativo abierto por la ONPE. José Samamé Blas, gerente de gestión electoral de la ONPE y superior jerárquico de Phang hasta su propia renuncia tras la jornada electoral, lo señaló directamente ante la Dirección contra la Corrupción como “responsable del retraso en la entrega de material electoral”.

La vocera Katyuska Valencia anuncia la designación de una nueva gerencia de gestión electoral para investigar responsabilidades y esclarecer fallas operativas en los locales de votación.

Además de los hechos recientes, Phang ya era conocido en el Ministerio Público. La fiscal Sara Francia Cabrera, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, lo ha señalado como presunto integrante de la red criminal “Los Gánsters de la Política”, asociada al congresista José Luna Gálvez. Según la acusación, Phang habría facilitado la inscripción ilegal del partido Podemos Perú, valiéndose de su cargo para validar irregularmente los planillones de adherentes.

De acuerdo con la imputación fiscal, Phang habría contactado por teléfono a Yorlank Arenas el 6 de diciembre de 2017 para pedir la derivación urgente del expediente partidario. Un día después, sin contar aún con el documento solicitado, presentó un informe para iniciar el proceso, sumándose a la actuación de otros funcionarios implicados. Por estos hechos, la fiscalía ha solicitado una condena de 10 años y 4 meses de prisión e inhabilitación por tres años y ocho meses, así como una multa de 3.100 soles y una eventual reparación civil.