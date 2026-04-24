Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido por la fecha 3

Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

La reciente caída ante Coquimbo Unido ha dejado a Universitario de Deportes en una situación delicada dentro de la Copa Libertadores 2026. El siguiente compromiso, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B, será frente a Nacional de Uruguay, un rival de peso que exige máxima concentración y respuesta anímica tras el traspié sufrido.

Universitario vs Nacional: precios de entradas

Se activó la venta de entradas para el duelo crucial entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay el próximo miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Esta cita será fundamental para el equipo peruano, ya que un buen resultado podría cambiar el panorama de su campaña internacional y reactivar sus opciones de avanzar en el certamen.

Hoy, viernes 24 de abril, los hinchas podrán asegurar sus boletos con la venta exclusiva para Socios Cremas y Adherentes, y luego se activará para los fanáticos en general. Podrán ingresar al portal de Ticketmaster.

- Norte: S/. 50 soles

- Sur Familiar: S/. 50 soles

- Oriente: S/. 115 soles

- Occidente (Lateral): S/. 140 soles

- Occidente (Central): S/. 195 soles

- Palco: S/. 250 soles

Precios de entradas para Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Dónde ver Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 será accesible para toda Sudamérica gracias a una cobertura integral. ESPN transmitirá el partido en directo para Perú, Colombia y otros países de la región, asegurando que los aficionados puedan seguir la acción en tiempo real desde la televisión.

Quienes prefieran la opción digital, podrán ver el partido a través de Disney Plus, eligiendo entre el streaming y la señal tradicional según su conveniencia. De este modo, la flexibilidad en las plataformas garantiza que ningún hincha se quede sin la posibilidad de seguir a su equipo.

Para quienes buscan información detallada y actualizaciones constantes, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto en su portal web. Allí se encontrará la previa, los momentos destacados, goles, jugadas polémicas y la conferencia de prensa posterior, brindando una experiencia completa más allá de la transmisión en vivo.

Universitario vs Coquimbo Unido: partido en el Monumental por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar.

Fixture de Universitario de la Copa Libertadores 2026

- Fecha 3: Universitario de Deportes vs Nacional (miércoles 29 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario de Deportes (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

Fixture confirmado de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Así fue la derrota de Universitario vs Coquimbo Unido

El revés de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido complicó su posición en el Grupo B de la Copa Libertadores. El 2-0 final evidenció la solidez táctica y la contundencia del cuadro chileno, que golpeó primero a los trece minutos con un cabezazo de Cristián Zavala tras un rebote en la defensa local.

En la segunda parte, la visita consolidó su dominio: a los 49 minutos, Nicolás Johansen recibió en el área y amplió la diferencia. Pese a algunos intentos de descontar bajo la dirección de Jorge Araujo, la escuadra peruana careció de precisión y se quedó sin sumar en casa.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.