Entradas Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido por la fecha 3

La reciente caída ante Coquimbo Unido ha dejado a Universitario de Deportes en una situación delicada dentro de la Copa Libertadores 2026. El siguiente compromiso, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B, será frente a Nacional de Uruguay, un rival de peso que exige máxima concentración y respuesta anímica tras el traspié sufrido.
Universitario vs Nacional: precios de entradas
Se activó la venta de entradas para el duelo crucial entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay el próximo miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Esta cita será fundamental para el equipo peruano, ya que un buen resultado podría cambiar el panorama de su campaña internacional y reactivar sus opciones de avanzar en el certamen.
Hoy, viernes 24 de abril, los hinchas podrán asegurar sus boletos con la venta exclusiva para Socios Cremas y Adherentes, y luego se activará para los fanáticos en general. Podrán ingresar al portal de Ticketmaster.
- Norte: S/. 50 soles
- Sur Familiar: S/. 50 soles
- Oriente: S/. 115 soles
- Occidente (Lateral): S/. 140 soles
- Occidente (Central): S/. 195 soles
- Palco: S/. 250 soles
Dónde ver Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026
El encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 será accesible para toda Sudamérica gracias a una cobertura integral. ESPN transmitirá el partido en directo para Perú, Colombia y otros países de la región, asegurando que los aficionados puedan seguir la acción en tiempo real desde la televisión.
Quienes prefieran la opción digital, podrán ver el partido a través de Disney Plus, eligiendo entre el streaming y la señal tradicional según su conveniencia. De este modo, la flexibilidad en las plataformas garantiza que ningún hincha se quede sin la posibilidad de seguir a su equipo.
Para quienes buscan información detallada y actualizaciones constantes, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto en su portal web. Allí se encontrará la previa, los momentos destacados, goles, jugadas polémicas y la conferencia de prensa posterior, brindando una experiencia completa más allá de la transmisión en vivo.
Fixture de Universitario de la Copa Libertadores 2026
- Fecha 3: Universitario de Deportes vs Nacional (miércoles 29 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)
- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)
- Fecha 5: Nacional vs Universitario de Deportes (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)
- Fecha 6: Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)
Así fue la derrota de Universitario vs Coquimbo Unido
El revés de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido complicó su posición en el Grupo B de la Copa Libertadores. El 2-0 final evidenció la solidez táctica y la contundencia del cuadro chileno, que golpeó primero a los trece minutos con un cabezazo de Cristián Zavala tras un rebote en la defensa local.
En la segunda parte, la visita consolidó su dominio: a los 49 minutos, Nicolás Johansen recibió en el área y amplió la diferencia. Pese a algunos intentos de descontar bajo la dirección de Jorge Araujo, la escuadra peruana careció de precisión y se quedó sin sumar en casa.