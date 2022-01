Rodrigo González tras derrame de petróleo en mar de Ventanilla: “Nunca más volveré a consumir en Repsol”

Rodrigo González explota contra Repsol por derrame de petróleo en mar de Ventanilla. (Foto: Instagram)

Al fin se pronunció. Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa Amor y Fuego para hablar sobre el desastre ecológico que provocó la empresa Repsol con el derrame de 6 mil barriles de petróleo al mar de Ventanilla.

El conductor de televisión no pudo evitar mostrar su indignación al ver las imágenes de los daños causados en la flora y fauna de las playas de Santa Rosa, Ventanilla y Ancón.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ enfureció cuando habló del presidente Pedro Castillo, pues señaló que como mandatario hasta el momento no ha hecho nada para solucionar rápidamente este desastre ambiental.

“Un presidente que se ponga los pantalones, que salga, hable claro, no disparates sin sentido, llenos de ignorancia, que es lo que hace... Mejor no toquemos ese tema Gigi, porque estamos aquí para entretener ”, comenzó diciendo.

Aunque señaló que prefería no hablar del tema debido a que las personas veían su programa para distraerse, finalmente señaló que ellos no podían ignorar lo que venía sucediendo en el Perú.

“Yo me he hecho una promesa que estas dos horas voy a bloquear este tipo de cosas, pero viendo el desastre que ha ocasionado la empresa en nuestro país, el daño irreparable que ha hecho a nuestro mar y a nuestras especies, nosotros no podemos hacer más que hacer pública nuestra posición como ciudadanos ”, indicó.

NO VOLVERÁ A COMPRAR EN REPSOL

Rodrigo González dio a conocer que ha tomado la decisión de no volver a consumir nada en ninguna de las tiendas Repsol, así como no acudir a ninguna de sus gasolinerías en Lima.

“Cada uno ya verá lo que hace, lo que aporta, pero veo cómo nuestras autoridades se pasan la pelota, vemos como siguen muriendo las especies, y que felizmente la gente de a pie se organiza y lucha para salir adelante”, expresó.

“ Al menos en lo que respecta a mi, cada vez que necesite echar gasolina, me tomaré un tiempo más, buscaré un rato más, pero nunca más en vida volveré a consumir nada vinculado a Repsol , es una decisión personal que quería hacer pública”, finalizó.

Rodrigo González condenó el desastre ecológico provocado por la empresa Repsol. El conductor de Amor y Fuego anunció dio a conocer las medidas que tomará.

