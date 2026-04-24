Precio de entradas para ver a Jesse & Joy en Lima: Link de compra y detalles del concierto

Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.

El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a Perú con un esperado concierto programado para el 30 de octubre en Costa 21, como parte de su gira latinoamericana. La visita de los hermanos Huerta a Lima se enmarca en un recorrido que abarca otras ciudades de la región, entre ellas Buenos Aires, La Paz y Montevideo, y promete un espectáculo que reunirá sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum, “Lo que nos faltó decir”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Jesse & Joy en Lima?

El show de Jesse & Joy se realizará el miércoles 30 de octubre de 2024 en Costa 21, un espacio emblemático para eventos musicales en la capital peruana. Los artistas, que debutaron en el país en 2006, han mantenido una sólida base de seguidores, lo que anticipa una alta demanda de entradas para este reencuentro con el público limeño.

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo acceder a la preventa?

La preventa de entradas para el concierto inició este viernes 24 de abril a las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Los precios y zonas disponibles, según la información proporcionada en la imagen adjunta y las plataformas oficiales, son los siguientes:

Campo A : S/ 399 (preventa), S/ 440 (precio regular)

Campo B : S/ 259 (preventa), S/ 290 (precio regular)

Zona VIP : S/ 490 (preventa), S/ 540 (precio regular)

General: S/ 159 (preventa), S/ 190 (precio regular)

La preventa cuenta con descuentos exclusivos para usuarios de tarjetas Interbank, que pueden acceder a precios preferenciales durante un periodo limitado o hasta agotar stock. También existen promociones especiales que incluyen acceso temprano y beneficios adicionales para los primeros compradores.

Link y cómo comprar las entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir las entradas es sencillo y sigue estos pasos:

Acceder a la web oficial de Teleticket: Ingresar a Ingresar a www.teleticket.com.pe Registrar una cuenta de usuario: Completar los datos personales y asociar un correo electrónico válido para activar la cuenta. Verificar el registro: Revisar la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace de activación recibido por correo. Buscar el evento de Jesse & Joy: Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente. Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente. Entrar a este LINK. Ingresar a la fila virtual: El sistema asigna el turno por orden de ingreso, por lo que se recomienda no cerrar ni actualizar la página durante el proceso. Elegir la ubicación: Seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio. Ejecutar el pago: Ingresar los datos de la tarjeta bancaria y aplicar los descuentos si corresponde. Revisar los tickets: Tras completar la compra, se recibirá la confirmación y las entradas podrán consultarse en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.

¿Qué ofrecerá el concierto de Jesse & Joy en Lima?

La propuesta artística para su presentación en Lima abarca un repertorio que incluye éxitos como “Dueles”, “¡Corre!”, “Llorar”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”, además de los temas de su nuevo disco “Lo que nos faltó decir”. Este álbum, el séptimo de su carrera, fue grabado en Estados Unidos y ha recibido elogios de la crítica tanto en México como a nivel internacional.

El espectáculo está diseñado para ofrecer una experiencia cargada de emociones y una puesta en escena que conecta con el público local, combinando baladas románticas y composiciones con influencias pop y folk. El equipo de producción ha destacado la calidad técnica y artística del evento, que busca fortalecer el vínculo del dúo con sus seguidores peruanos.

El regreso de Jesse & Joy a Perú se produce en un contexto de creciente demanda por espectáculos internacionales y consolida la presencia del dúo en mercados clave de América Latina. Los organizadores han puesto énfasis en la cercanía del evento con el público, el repaso de una discografía influyente y la oportunidad de vivir una noche inolvidable en Costa 21.

Trayectoria y actualidad del dúo

Jesse & Joy cuentan con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y han superado los 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de su carrera, han recibido seis Latin Grammy y un Grammy anglo, consolidándose como referentes del pop en español. Su impacto va más allá de la música: en mayo estrenaron el documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” en HBO Max, donde repasan sus momentos clave y el proceso creativo detrás de sus éxitos.

De forma individual, Joy Huerta alcanzó notoriedad internacional tras ser nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway “Real Women Have Curves”, un reconocimiento que refuerza la versatilidad y talento del dúo.

Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.