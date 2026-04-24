Tiroteo en Teotihuacán: peruana logró escapar entre balas de la pirámide más visitada de México

Peruana vivió el pánico y la huida entre balas en la pirámide méxicana.

La visita de Ericka Sotomayor a la imponente pirámide de Teotihuacán, en el Estado de México, terminó en pánico y confusión tras un tiroteo que dejó dos muertos y numerosos heridos.

La ciudadana peruana grababa videos para sus redes sociales cuando, a plena luz del día, un hombre armado irrumpió entre los turistas y abrió fuego.

De acuerdo a la narración que Sotomayor brindó para Buenos Días Perú, matutino de Panamericana Televisión, el atacante gritaba insultos y amenazas mientras disparaba a quemarropa, provocando una estampida y obligando a decenas a lanzarse al suelo para intentar salvarse.

“Me siento agradecida, bendecida, amada por la vida porque estoy aquí”, expresó la mujer, quien detalló que el agresor, identificado después por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llevaba una bolsa con municiones y objetos extraños, incluyendo una cruz, un cuchillo y unas tijeras.

Según la Fiscalía del Estado de México, el ataque fue premeditado y el hombre había planeado todo con una anticipación de, aparentemente, tres años

“En esos dos balazos creo que han matado a dos personas y después la gente comenzó a salir, a bajar. La pirámide es supe empinada y ya no he podido bajar, nos hemos tirado al suelo porque el hombre seguía disparando”, relató la turista.

El caos se apoderó del lugar mientras el atacante avanzaba por las plataformas y lanzaba frases como “Los voy a matar a todos, ¿a qué vienen extranjeros a mi país?”.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Balacera planificada y fallas en la seguridad

El episodio, que duró cerca de 25 minutos, dejó al menos trece heridos. Entre las víctimas se contó una mujer canadiense, mientras que otros turistas de nacionalidades como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Rusia resultaron afectados por impactos de bala o lesiones al intentar ponerse a salvo.

Un niño recibió un disparo en la pierna y, según el testimonio de Sotomayor, el atacante se acercó para amenazarlo de muerte antes de continuar con los disparos. “Y el niño decía: ‘¿Por qué me quiere matar a mí?’”, recordó la peruana.

Las autoridades mexicanas informaron que el agresor se suicidó en el sitio luego de ser acorralado por la Guardia Nacional, que le disparó en una pierna para intentar detenerlo. En su mochila, los peritos hallaron cartuchos y documentos sobre el atentado de Columbine, ocurrido en Estados Unidos en 1999.

La seguridad en el acceso a la zona arqueológica de Teotihuacán quedó en entredicho tras el ataque. Sotomayor señaló que aquel día no hubo revisión de bolsos ni presencia visible de policías o ambulancias dentro del recinto. “Me pareció superextraño que no nos revisaran. Normalmente revisan, pero ese día no nos revisaron”, sostuvo la turista.

El Gobierno de México anunció el cierre temporal del complejo y la presidenta Claudia Sheinbaum prometió reforzar la seguridad en todos los destinos turísticos y zonas arqueológicas del país.

Según cifras oficiales, más de 1,6 millones de personas visitaron Teotihuacán en 2025, cifra que lo posiciona como uno de los sitios turísticos más importantes del país y de América Latina.