Corte de luz en distritos de Lima y Callao: Anuncian ‘apagones’ del 25 al 27 de abril en estas zonas

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

La empresa Pluz, antes Enel, informó sobre una nueva programación de cortes de luz que afectará distintos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y zonas aledañas durante el sábado 25 y lunes 27 de abril de 2026. La medida responde a trabajos de mantenimiento, mejoras en redes eléctricas y acciones preventivas para garantizar la continuidad del servicio.

Los cortes serán temporales y se realizarán en horarios diferenciados según cada distrito y zona intervenida. Entre los sectores comprendidos figuran Carabayllo, Comas, San Isidro, Callao, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, además de localidades de Sayán y Pativilca.

Cortes de luz para el sábado 25 de abril

Carabayllo (08:00 a. m. – 6:00 p. m.)

Se restringirá el servicio en la Asociación de Vivienda Valle Hermoso El Mirador II, manzanas A, B, C, D, E, F, LL, M, M2, N, N2, Ñ, Q, R, S y U. También en el centro poblado Las Piedritas.

Asimismo, resultarán afectadas las manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O y P de la Asociación de Vivienda Las Mercedes de Lomas de Carabayllo. Se suma la Asociación San Miguel Arcángel, manzana A; proyecto de vivienda Los Claveles Lomas de Carabayllo, manzanas A y B; y Asociación de Vivienda El Dorado, manzana R2.

Comas (08:00 a. m. – 6:00 p. m.)

El corte comprenderá el jirón 7 de Junio cuadras 6, 7, 8 y 9; jirón Gonzalo Pizarro cuadras 4 y 5; jirón Blasco Núñez de Vela cuadras 5 y 6; jirón Mariano Ignacio Prado cuadras 5 y 6; jirón Virgen del Carmen cuadras 4 y 5; y avenida 28 de Julio cuadras 6 y 9.

San Isidro (09:00 a. m. – 4:00 p. m.)

Las interrupciones alcanzarán la avenida Pérez Araníbar cuadra 17; avenida Octavio Espinoza cuadras 2, 3 y 4; calle Juan Dellepiani cuadras 5, 6 y 7; calle Godofredo García (ex Paracas) cuadras 1, 2, 3 y 4.

También se considera la calle Paul Harris cuadra 5; calle Manuel M. Salazar cuadra 1; pasaje Huaura cuadra 1; calle Comandante Pedro Conga cuadra 1; calle General Francisco Valle Riestra cuadras 7, 8 y 9; calle Punta Negra cuadra 1; calle Teniente Paul de Beaudiez cuadra 5; avenida del Ejército cuadra 17; calle Atenas cuadra 1; calle Yapeyú cuadra 1 y calle Maratón cuadra 3.

Callao (09:00 a. m. – 6:00 p. m.)

Habrá suspensión en jirón Arica cuadras 1 y 2; avenida Almirante Miguel Grau (ex Buenos Aires) cuadras 10 y 11; avenida Sáenz Peña cuadra 8; jirón Contralmirante Villar cuadra 1; y jirón Colón cuadras 7 y 8.

Cortes de luz para el lunes 27 de abril

Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión

Callao (09:00 a. m. – 6:00 p. m.)

Se intervendrán jirón Arequipa Norte cuadras 7 y 8; avenida Guardia Chalaca cuadras 9, 11, 12, 13 y 14; jirón Cañete cuadra 1; avenida República de Panamá cuadras 1, 2, 3 y 4.

Además, jirón Ilo cuadras 1 y 2; calle García Calderón cuadra 8; calle Mollendo cuadra 1; jirón Nazca cuadras 1 y 2; calle Tercera cuadra 1; calle Chincha cuadra 1; jirón Chiclayo cuadra 1; y avenida Sáenz Peña cuadras 12, 13 y 14.

Carabayllo (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

El corte afectará Las Lomas de Carabayllo, avenida Julio Diaza manzana A; Asociación de Vivienda El Dorado manzana R2; y Asociación Raúl Davis Reto Pérez manzana V2.

San Juan de Lurigancho (09:30 a. m. – 4:30 p. m.)

No habrá servicio en el asentamiento humano Juan Pablo II Etapa, manzanas A1, B1, D1, E1, F1, G1, S, S2, T, U, V, W, X, Y y Z.

Ventanilla (09:30 a. m. – 5:30 p. m.)

La medida alcanzará el asentamiento humano Las Brisas de Ventanilla Alta, manzanas A, B, C, E y S1.

Callao (09:00 a. m. – 4:00 p. m.)

En la urbanización Albino Herrera se suspenderá el servicio en avenida Pacasmayo cuadra 9 y manzanas E, I, L, LL, N y O.

San Juan de Lurigancho (10:00 a. m. – 4:00 p. m.)

El corte comprenderá el pueblo joven Sagrado Madero, manzanas A, B, B1, B2, B3, B4, C, D y E.

Ventanilla (08:00 a. m. – 6:00 p. m.)

Se afectará el asentamiento humano Virgen de las Mercedes, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I; además del asentamiento humano 18 de Octubre, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Sayán / Andahuasi (08:30 a. m. – 5:30 p. m.)

La suspensión comprende los asentamientos humanos Augusto Costa El Rosario y Fundo El Rosario, ubicados en el distrito de Sayán.

Pativilca / Barranca (08:30 a. m. – 5:00 p. m.)

Se intervendrá la urbanización El Porvenir manzana 42; calle Santa Ana manzanas 43, 45 y 41; calle Los Ficus y jirón Jorge Chávez.

Recomendaciones ante el corte de energía

Plus Energía recomendó a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles, cargar celulares con anticipación y tomar previsiones si trabajan desde casa. También pidió revisar los canales oficiales de la empresa ante posibles reprogramaciones o cambios de horario.