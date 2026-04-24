Despedida histórica de Megadeth en Lima: generaciones unidas para marcar el cierre de una era

El público encendió bengalas y acompañó cada tema, creando un ambiente cargado de energía y nostalgia. Foto: Premium Comunicaciones

La noche del 23 de abril de 2026 quedó grabada como un capítulo imborrable en la historia musical de Lima. En el escenario de Costa 21, Megadeth ofreció su último concierto en Perú como parte de la gira final This Was Our Life Tour, marcando el cierre de más de cuatro décadas de trayectoria.

La banda, liderada por Dave Mustaine, reunió a miles de seguidores de distintas edades en una celebración que combinó potencia, nostalgia y gratitud.

Desde los primeros acordes, el ambiente se cargó de energía y emociones. Megadeth abrió el espectáculo con una selección de temas que recorre toda su carrera. Clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due” resonaron con fuerza, coreados por un público que no dejó de acompañar a la banda en ningún momento. El repertorio incluyó también canciones como “Angry Again”, “Trust”, “In My Darkest Hour” y “Wake Up Dead”, demostrando la vigencia y el legado musical del grupo.

La gira final de Megadeth en Perú marcó el cierre de una etapa y fortaleció el legado de la banda en la historia del metal. Foto: Premium Comunicaciones

El concierto no solo repasó los grandes himnos del thrash metal, sino que también incorporó material reciente de su último álbum, The Sick, The Dying… and The Dead!. La interacción entre Mustaine, Kiko Loureiro, James LoMenzo y Dirk Verbeuren fue clave para mantener la intensidad y la cohesión en el escenario, mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes que repasaban la historia de la banda.

Un vínculo intergeneracional

El público de Costa 21 ofreció un espectáculo aparte. Familias, jóvenes y adultos que crecieron con la música de Megadeth compartieron la experiencia de una despedida única. En los sectores campo A y campo B, los asistentes encendieron bengalas durante los momentos más intensos del show, creando una atmósfera visual poderosa y reforzando el sentimiento de comunidad entre los fanáticos del metal.

La emoción fue palpable tanto en los rostros de quienes asistían por primera vez a un show de Megadeth como en aquellos que han seguido a la banda desde sus inicios. La comunión generacional se reflejó en los cánticos, los saltos y el respeto por un legado que trasciende el tiempo.

Fanáticos de distintas generaciones se reunieron para corear los clásicos de la banda durante la histórica noche de despedida. Foto: Premium Comunicaciones

Una noche cargada de simbolismo

El concierto de despedida en Lima tuvo un tono especial de agradecimiento. Dave Mustaine, visiblemente conmovido, dedicó palabras al público peruano y destacó la pasión y el apoyo incondicional que la banda ha recibido en cada una de sus visitas al país. El vocalista y guitarrista tomó pausas para saludar a los asistentes y recordar algunos de los momentos más significativos de la carrera de Megadeth.

La producción del evento también estuvo a la altura de la ocasión. El sonido, la iluminación y el despliegue visual acompañaron cada tema y ayudaron a construir una atmósfera de celebración y despedida. La puesta en escena reforzó la idea de que, aunque el ciclo de Megadeth llegue a su fin, su influencia y su música continuarán presentes en la memoria colectiva.

La despedida de Megadeth en Lima no solo fue el final de una gira, sino un tributo compartido entre artistas y fanáticos. Los miles de asistentes que colmaron Costa 21 vivieron una noche de emociones intensas, uniendo pasado, presente y futuro en torno a una de las bandas más influyentes del metal.

El concierto en Lima selló un ciclo, celebró una trayectoria y dejó en claro que la huella de Mustaine y su banda perdurará mucho después del último acorde.

Dave Mustaine lideró la última presentación de Megadeth en Lima, emocionando a miles de seguidores en Costa 21. Foto: Premium Comunicaciones

El legado de Megadeth

Formada en 1983, Megadeth se consolidó como una de las bandas fundamentales del thrash metal, integrando el denominado “Big Four” junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Con millones de discos vendidos y una discografía que incluye títulos emblemáticos como Rust in Peace, Countdown to Extinction y Peace Sells... but Who’s Buying?, el grupo supo evolucionar sin perder su esencia.

La gira This Was Our Life Tour representa el cierre de una era para Megadeth y para el metal mundial. La banda cierra su ciclo manteniendo la vigencia de su propuesta, como lo reflejó tanto en sus discos recientes como en la respuesta del público durante este último show en Lima. El concierto de despedida reunió a generaciones y reafirmó el lugar de Megadeth en la historia del género.

Megadeth repasó más de cuarenta años de trayectoria con un setlist que incluyó “Symphony of Destruction” y “Holy Wars… The Punishment Due”. Foto: Premium Comunicaciones