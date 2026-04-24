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Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘celestes’ por la fecha 4 del campeonato nacional: ambos llegan en un buen momento y será de pronóstico reservado. Entérate de todos los detalles del duelo

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Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Femenina 2026
Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Femenina 2026

La Liga Femenina 2026 presenta un encuentro clave entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental, por la fecha 4. Ambos equipos llegan a esta cita con el objetivo de asegurar posiciones de privilegio en la clasificación del Torneo Apertura, incrementando la expectativa entre sus seguidores.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del partidazo por la Liga Femenina 2026

El esperado enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá lugar el sábado 25 de abril en el Estadio Monumental U Marathon de Ate. Ambos equipos llegan invictos y con la ambición de quedarse con los tres puntos, lo que añade intensidad a la disputa por el liderato del certamen.

El partido comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que la audiencia de la región siga el desarrollo del encuentro en vivo. Para quienes residen en Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión arrancará a las 16:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el pitazo inicial será a las 17:00. Esta programación horaria facilita que aficionados en distintos países de Sudamérica y Norteamérica disfruten del duelo sin dificultades.

Universitario recibirá a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026
Universitario recibirá a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 contará con transmisión en vivo y en directo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta señal digital permitirá a los hinchas seguir el clásico femenino y todos los partidos correspondientes a la cuarta jornada del Torneo Apertura, sin restricciones geográficas.

De este modo, quienes deseen ver el enfrentamiento podrán sintonizar Bicolor+ desde cualquier dispositivo con acceso a internet, garantizando una cobertura integral para los seguidores de ambos equipos y del fútbol femenino en general. La apuesta por la transmisión online facilita el acceso a la competencia y acerca la emoción del campeonato a una audiencia regional e internacional, consolidando el crecimiento de la Liga Femenina 2026.

Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga Femenina)
Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga Femenina)

Así llegan Universitario y Sporting Cristal al partido

El clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate marca un duelo de invictos en la Liga Femenina 2026. Ambos equipos llegan con puntaje perfecto, lo que transforma este partido en una oportunidad clave para definir diferencias y consolidarse en los primeros lugares del Torneo Apertura.

Para las celestes, la cita tiene un condimento especial: buscarán revancha tras la eliminación sufrida el año pasado en semifinales del Torneo Clausura, cuando las cremas las superaron con una goleada sorpresiva. La memoria de ese resultado agrega presión y motivación extra al plantel bajopontino, decidido a cambiar la historia en esta nueva edición del clásico.

Por su parte, Universitario, dueño de una de las delanteras más efectivas del certamen, confía en su localía para doblegar a uno de sus rivales más directos en la lucha por el título nacional. El equipo estudiantil ha demostrado contundencia en sus presentaciones: logró una victoria de 16-0 ante Mannucci y un 4-0 sobre Atlético Andahuaylas en las fechas previas.

Sporting Cristal, por su lado, acumula tres triunfos consecutivos en el Torneo Apertura, con marcadores contundentes: 4-0 frente a Melgar, 4-0 ante Yanapuma y 3-1 sobre Defensores. La solidez mostrada hasta el momento fortalece sus aspiraciones de mantener el invicto y escalar a la cima de la clasificación.

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