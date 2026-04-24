El final del “Rey de la noche porteña”, disparos de madrugada y la sombra de una venganza narco: ¿quién mató a Poli Armentano?

El asesinato de Armentano, ejecutado de un disparo en abril de 1994 al regresar a su casa en Palermo, permanece impune

Nunca se pudo saber quién mató a Leopoldo “Poli” Armentano, conocido como “El Rey de la Noche”, después de que aquella madrugada del 20 de abril de 1994 alguien lo ejecutara con un solo disparo de una pistola calibre 22 que le atravesó el pómulo izquierdo, el cerebro, la oreja y le hizo perder el habla y casi la visión. Tenía 37 años.

El expediente recorrió más de veinte juzgados y ningún magistrado logró determinar la identidad del sicario, tampoco del autor intelectual del homicidio si es que existió, y mucho menos el porqué del homicidio. Por eso la causa terminó archivada en el año 2006.

De entrada, la causa fue investigada por el Juzgado de Instrucción 25 a manos del entonces juez Francisco Miguel Ángel Trovato, conocido en el ambiente judicial por su histrionismo y por su particular interés por trascender en los medios periodísticos con un estilo con el que pretendía mostrarse como una especie de “dandy” de los Tribunales. Se sentía en el centro de la escena, y a los periodistas que intentábamos investigar en aquellos tiempos donde todavía se podía fumar en las oficinas, solía recibirnos exhibiendo su encendedor Dupont y fumando cigarrillos L&M largos con boquilla.

Poli Armentano junto a Zulemita Menem y Guillermo Coppola en El Cielo

Coppola, el amigo apuntado

A sus oídos llegaban todo tipo de versiones y él prefirió de entrada seguir una que ponía como principal sospechoso a Guillermo Coppola, uno de los grandes amigos de Poli, a quien muchos calificaban como una especie de padre, por la estrecha relación que mantenían.

Coppola había despedido a Poli parado en el umbral de la bóveda del cementerio de la Recoleta con el féretro a sus espaldas y de cara a una gran cantidad de familiares y amigos con estas palabras: “Hoy logró que todo el mundo hablara de él, ser tapa de revistas. Gracias a la prensa por haberlo proclamado rey de la noche y del jet set. Y gracias señor por haberlo llevado adonde iba todos los días: El Cielo –reconocido boliche de la Costanera Norte del que Armentano era propietario-“.

Coppola se defendía y estaba indignado con las versiones que pretendían involucrarlo: “Poli era como un hijo o un hermano menor para mí. ¿De qué pacto de silencio hablan?, por favor. Que dejen de inventar. Algo parecido pasa con el tema de la droga que mencionan constantemente relacionándolo con el caso. Hablan pero nadie aporta pruebas y ensucian a la gente”, expresó cuando pude consultarle acerca del curso de la investigación.

Coppola se defendía y estaba indignado con las versiones que pretendían involucrarlo: “Poli era como un hijo o un hermano menor para mí"

Sospechas de todo tipo

En tanto, las teorías y especulaciones vinculadas con el crimen aparecían una tras otra. Se dijo que Armentano tenía una deuda con Coppola y que el ataque pudo haber venido de ese lado. Según contó Guillermo, sí era cierto que llegó a prestarle unos 200.000 dólares, pero reveló que eso entre ellos estaba saldado. También se mencionó a otro peso pesado de la noche, el dueño de Pinar de Rocha, Daniel Bellini, como otro acreedor de una suma superior a la mencionada. Nunca llegó a comprobarse nada.

Otra versión involucraba a dos ex agentes del servicio penitenciario que habrían mencionado “a un gil que iban a mandar a El Cielo”. Venía del lado de la policía a través de uno de sus tantos soplones. Los agentes sí fueron procesados, pero luego desvinculados por falta de pruebas. También se buscó a un ex socio correntino de Poli, de quien se dijo que le podría haber facilitado dinero para la creación de Trumps. Un peso pesado de la noche que terminó preso en Europa por presunto tráfico de drogas, pero no estuvo involucrado en el homicidio de Armentano.

Lo cierto era que El Rey de la Noche había estado en los Estados Unidos no hacía tanto y volvió más que preocupado. También venía de pasar por Europa con no muy buenas noticias que nunca trascendieron, pero que se supo que le provocaron tensión. Él estaba intentando cambiar hábitos de vida, se confesaba enamorado, quería formar una familia y tener un hijo.

Más allá de las distintas líneas de investigación, su hermana Andrea y sus padres no se cansaron de repetir que lo habían matado porque no transaba con los narcos que lo buscaban imperiosamente para vender droga en sus discos. Y como no aceptó, lo ejecutaron.

Las causas del homicidio nunca fueron esclarecidas y el expediente del Rey de la Noche terminó archivado en 2006 por falta de pruebas

Qué pasó la madrugada trágica

El 20 de abril de 1994, Armentano regresaba agotado a su departamento luego de una larga jornada de trabajo y reuniones constantes. La última había comenzado antes de la medianoche del día anterior con una cena en el restó Mirasol acompañado por Guillermo Coppola, su hija Natalia y su novio, Néstor Chudnovsky, quien por esos tiempos era su odontólogo y pareja de la actriz Adriana Brodsky, y el por entonces secretario privado del presidente Carlos Menem, Ramón Hernández.

Luego se dirigió a uno de sus negocios que sentía como su propia casa, la disco Trumps, en Libertador y Bulnes, uno de sus lugares en el mundo. Su otro boliche era El Cielo, por donde pasaban todos: desde Franco y Mauricio Macri, Zulemita y Carlitos Menem Junior, Guillermo Vilas, Manuel Antelo y Charly Alberti hasta Ginette Reynal, Nico Repetto, Beatriz Salomón, Alberto “Conejo” Tarantini y Pata Villanueva.

Cuando se retiró de allí, pasadas las cuatro de la mañana, Poli charló con Coppola en la puerta. Subió a su BMW, se dirigió hacia su departamento de la calle Demaría 4719 en el barrio de Palermo y estacionó el auto en la cochera del Automóvil Club Argentino. Desde ahí iba caminando cuando un individuo nunca identificado le disparó a quemarropa. Cayó al piso y a pesar de no poder ver de un ojo y casi ni hablar, se movió y se arrastró como pudo hasta llegar a su edificio y subió a su vivienda en el quinto piso. Mientras tanto, Luis Vizcarra, el encargado, recurría a un vecino para que llamara a emergencias.

Poli vio que llegó la ambulancia casi junto a la policía, se asustó, pero como no tuvo más fuerzas terminó desvanecido y fue trasladado en estado desesperante al Hospital Fernández, donde murió dos días más tarde.

El crimen sorprendió a su círculo más cercano y a sus ex parejas. Había tenido una relación importante de un par de años en los que estuvo muy bien junto a María Fernanda Villar, quien se preocupó por cuidarlo porque advertía que estaba amenazado. Y hasta se habló de un romance con Zulemita Menem, que siempre ambos se encargaron de negar. También había sido pareja de Leonor Coviello y su última novia conocida hasta el verano previo a su muerte fue Florencia Berazategui.

La muerte de Leopoldo “Poli” Armentano, apodado el Rey de la Noche, continúa sin resolverse tras 30 años de investigación judicial

Sin justicia

Mientras tanto, el juez Trovato, famoso después por haber recibido un placard como coima para cerrar una investigación por la muerte de una nena que cayó por el hueco de un ascensor y destituido por cohecho agravado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y extorsión, continuaba sin avanzar ni cerrar algunas de las hipótesis que decía investigar.

Así, el homicidio de El Rey de la Noche continuó impune como tantos otros. Los restos de Poli Armentano permanecieron en el cementerio de la Recoleta hasta 2012, cuando su familia logró cumplir su voluntad de ser trasladado a Paraguay, tierra donde jugó al rugby en el club CURDA (Club Universitario de Rugby de Asunción) y fue feliz.