Sociedad

El final del “Rey de la noche porteña”, disparos de madrugada y la sombra de una venganza narco: ¿quién mató a Poli Armentano?

La polémica investigación terminó sin culpables y con la causa archivada hace 20 años. Un homicidio repleto de versiones que apuntaban a una venganza del narcotráfico

Guardar
Poli Armentano - Coppola
El asesinato de Armentano, ejecutado de un disparo en abril de 1994 al regresar a su casa en Palermo, permanece impune

Nunca se pudo saber quién mató a Leopoldo “Poli” Armentano, conocido como “El Rey de la Noche”, después de que aquella madrugada del 20 de abril de 1994 alguien lo ejecutara con un solo disparo de una pistola calibre 22 que le atravesó el pómulo izquierdo, el cerebro, la oreja y le hizo perder el habla y casi la visión. Tenía 37 años.

El expediente recorrió más de veinte juzgados y ningún magistrado logró determinar la identidad del sicario, tampoco del autor intelectual del homicidio si es que existió, y mucho menos el porqué del homicidio. Por eso la causa terminó archivada en el año 2006.

De entrada, la causa fue investigada por el Juzgado de Instrucción 25 a manos del entonces juez Francisco Miguel Ángel Trovato, conocido en el ambiente judicial por su histrionismo y por su particular interés por trascender en los medios periodísticos con un estilo con el que pretendía mostrarse como una especie de “dandy” de los Tribunales. Se sentía en el centro de la escena, y a los periodistas que intentábamos investigar en aquellos tiempos donde todavía se podía fumar en las oficinas, solía recibirnos exhibiendo su encendedor Dupont y fumando cigarrillos L&M largos con boquilla.

guillermo coppola poli armentano
Poli Armentano junto a Zulemita Menem y Guillermo Coppola en El Cielo

Coppola, el amigo apuntado

A sus oídos llegaban todo tipo de versiones y él prefirió de entrada seguir una que ponía como principal sospechoso a Guillermo Coppola, uno de los grandes amigos de Poli, a quien muchos calificaban como una especie de padre, por la estrecha relación que mantenían.

Coppola había despedido a Poli parado en el umbral de la bóveda del cementerio de la Recoleta con el féretro a sus espaldas y de cara a una gran cantidad de familiares y amigos con estas palabras: “Hoy logró que todo el mundo hablara de él, ser tapa de revistas. Gracias a la prensa por haberlo proclamado rey de la noche y del jet set. Y gracias señor por haberlo llevado adonde iba todos los días: El Cielo –reconocido boliche de la Costanera Norte del que Armentano era propietario-“.

Coppola se defendía y estaba indignado con las versiones que pretendían involucrarlo: “Poli era como un hijo o un hermano menor para mí. ¿De qué pacto de silencio hablan?, por favor. Que dejen de inventar. Algo parecido pasa con el tema de la droga que mencionan constantemente relacionándolo con el caso. Hablan pero nadie aporta pruebas y ensucian a la gente”, expresó cuando pude consultarle acerca del curso de la investigación.

guillermo coppola poli armentano
Coppola se defendía y estaba indignado con las versiones que pretendían involucrarlo: “Poli era como un hijo o un hermano menor para mí"

Sospechas de todo tipo

En tanto, las teorías y especulaciones vinculadas con el crimen aparecían una tras otra. Se dijo que Armentano tenía una deuda con Coppola y que el ataque pudo haber venido de ese lado. Según contó Guillermo, sí era cierto que llegó a prestarle unos 200.000 dólares, pero reveló que eso entre ellos estaba saldado. También se mencionó a otro peso pesado de la noche, el dueño de Pinar de Rocha, Daniel Bellini, como otro acreedor de una suma superior a la mencionada. Nunca llegó a comprobarse nada.

Otra versión involucraba a dos ex agentes del servicio penitenciario que habrían mencionado “a un gil que iban a mandar a El Cielo”. Venía del lado de la policía a través de uno de sus tantos soplones. Los agentes sí fueron procesados, pero luego desvinculados por falta de pruebas. También se buscó a un ex socio correntino de Poli, de quien se dijo que le podría haber facilitado dinero para la creación de Trumps. Un peso pesado de la noche que terminó preso en Europa por presunto tráfico de drogas, pero no estuvo involucrado en el homicidio de Armentano.

Lo cierto era que El Rey de la Noche había estado en los Estados Unidos no hacía tanto y volvió más que preocupado. También venía de pasar por Europa con no muy buenas noticias que nunca trascendieron, pero que se supo que le provocaron tensión. Él estaba intentando cambiar hábitos de vida, se confesaba enamorado, quería formar una familia y tener un hijo.

Más allá de las distintas líneas de investigación, su hermana Andrea y sus padres no se cansaron de repetir que lo habían matado porque no transaba con los narcos que lo buscaban imperiosamente para vender droga en sus discos. Y como no aceptó, lo ejecutaron.

Poli Armentano - Coppola
Las causas del homicidio nunca fueron esclarecidas y el expediente del Rey de la Noche terminó archivado en 2006 por falta de pruebas

Qué pasó la madrugada trágica

El 20 de abril de 1994, Armentano regresaba agotado a su departamento luego de una larga jornada de trabajo y reuniones constantes. La última había comenzado antes de la medianoche del día anterior con una cena en el restó Mirasol acompañado por Guillermo Coppola, su hija Natalia y su novio, Néstor Chudnovsky, quien por esos tiempos era su odontólogo y pareja de la actriz Adriana Brodsky, y el por entonces secretario privado del presidente Carlos Menem, Ramón Hernández.

Luego se dirigió a uno de sus negocios que sentía como su propia casa, la disco Trumps, en Libertador y Bulnes, uno de sus lugares en el mundo. Su otro boliche era El Cielo, por donde pasaban todos: desde Franco y Mauricio Macri, Zulemita y Carlitos Menem Junior, Guillermo Vilas, Manuel Antelo y Charly Alberti hasta Ginette Reynal, Nico Repetto, Beatriz Salomón, Alberto “Conejo” Tarantini y Pata Villanueva.

Cuando se retiró de allí, pasadas las cuatro de la mañana, Poli charló con Coppola en la puerta. Subió a su BMW, se dirigió hacia su departamento de la calle Demaría 4719 en el barrio de Palermo y estacionó el auto en la cochera del Automóvil Club Argentino. Desde ahí iba caminando cuando un individuo nunca identificado le disparó a quemarropa. Cayó al piso y a pesar de no poder ver de un ojo y casi ni hablar, se movió y se arrastró como pudo hasta llegar a su edificio y subió a su vivienda en el quinto piso. Mientras tanto, Luis Vizcarra, el encargado, recurría a un vecino para que llamara a emergencias.

Poli vio que llegó la ambulancia casi junto a la policía, se asustó, pero como no tuvo más fuerzas terminó desvanecido y fue trasladado en estado desesperante al Hospital Fernández, donde murió dos días más tarde.

El crimen sorprendió a su círculo más cercano y a sus ex parejas. Había tenido una relación importante de un par de años en los que estuvo muy bien junto a María Fernanda Villar, quien se preocupó por cuidarlo porque advertía que estaba amenazado. Y hasta se habló de un romance con Zulemita Menem, que siempre ambos se encargaron de negar. También había sido pareja de Leonor Coviello y su última novia conocida hasta el verano previo a su muerte fue Florencia Berazategui.

Poli Armentano - Coppola
La muerte de Leopoldo “Poli” Armentano, apodado el Rey de la Noche, continúa sin resolverse tras 30 años de investigación judicial

Sin justicia

Mientras tanto, el juez Trovato, famoso después por haber recibido un placard como coima para cerrar una investigación por la muerte de una nena que cayó por el hueco de un ascensor y destituido por cohecho agravado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y extorsión, continuaba sin avanzar ni cerrar algunas de las hipótesis que decía investigar.

Así, el homicidio de El Rey de la Noche continuó impune como tantos otros. Los restos de Poli Armentano permanecieron en el cementerio de la Recoleta hasta 2012, cuando su familia logró cumplir su voluntad de ser trasladado a Paraguay, tierra donde jugó al rugby en el club CURDA (Club Universitario de Rugby de Asunción) y fue feliz.

Temas Relacionados

Poli ArmentanoGuillermo CoppolaDaniel BelliniEl CieloRey de la noche

Últimas Noticias

Detuvieron a una mujer en medio de una investigación por sustracción de menores y comercialización de droga

Las autoridades llevaron a cabo varios allanamientos en una localidad de Entre Ríos. De esta manera, pudieron localizar de manera inmediata a los niños, menores de 4 años

Detuvieron a una mujer en medio de una investigación por sustracción de menores y comercialización de droga

Imputaron por femicido al detenido por asesinar y enterrar en su casa a Carla Magallanes en Mendoza

La mujer de 35 años fue encontrada por sus familiares luego de que se presentaran en su casa tras varios días sin noticias de ella

Imputaron por femicido al detenido por asesinar y enterrar en su casa a Carla Magallanes en Mendoza

Encontraron el cuerpo de una mujer que desapareció hace cuatro días en Santa Fe

María Laura Lafuente fue reportada como desaparecida desde el 20 de abril pasado. La última imagen que se tiene de ella se registró ese mismo día en un local de la zona

Encontraron el cuerpo de una mujer que desapareció hace cuatro días en Santa Fe

Condenaron a un vendedor de drogas y a su cómplice por asesinar a un hombre en Santa Fe

La sentencia fue dictada tras una extensa investigación que incluyó análisis de comunicaciones, testimonios y registros de video. El fallo destacó la planificación del robo y la violencia utilizada para cometer el crimen

Condenaron a un vendedor de drogas y a su cómplice por asesinar a un hombre en Santa Fe

Exclusivo: las últimas imágenes del anestesista Alejandro Salazar antes de morir y los mensajes que intercambió con un amigo

Son del 19 de febrero pasado y forman parte del expediente que permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico. La investigación busca determinar si su muerte está vinculada con la causa por desvío de propofol en el hospital Italiano

Exclusivo: las últimas imágenes del anestesista Alejandro Salazar antes de morir y los mensajes que intercambió con un amigo
DEPORTES
La historia de Ronaldinho: de la relación de hermandad con Messi al episodio más oscuro que vivió cuando fue preso en Paraguay

La historia de Ronaldinho: de la relación de hermandad con Messi al episodio más oscuro que vivió cuando fue preso en Paraguay

La historia de la “Flecha de Plata”, el histórico auto de Juan Manuel Fangio que Franco Colapinto manejará en su exhibición

Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

10 frases de Úbeda tras la goleada de Boca: el grupo que se forjó, qué tiene Ander Herrera y el grito en el vestuario que lo descolocó

Los mejores memes de la goleada del “EuroBoca” ante Defensa: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River Plate

TELESHOW
Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

INFOBAE AMÉRICA

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

El besteller coreano Kim Ho-yeon está en Buenos Aires: “La vida se renueva y se eleva gracias a los pequeños actos de bondad de cada uno”

Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas