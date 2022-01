Melcochita se contagió de COVID-19 a los 85 años: “Siempre usen la doble mascarilla”

Melcochita recomienda el uso de doble mascarilla tras contagiarse de coronavirus. (Foto; Instagram)

El comediante Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, causó gran preocupación entre sus fans al revelar que se contagió de COVID-19, por lo que se vio en la obligación de suspender el show que tenía programado en la playa ‘La Herradura’.

A sus 85 años, el popular sonero sigue trabajando, aunque sostuvo que con la pandemia tuvo que parar durante un tiempo. Sin embargo, luego de haber recibido sus vacunas completas contra el coronavirus, volvió a realizar shows.

Sin embargo, ahora deberá descansar luego de contagiarse, aunque aseguró que los síntomas que tiene no son muy fuertes. “ Me hice la prueba y di positivo. Lo mío (síntomas) no es tan grave. Así tengan la vacuna siempre usen la doble mascarilla ”, expresó.

De otro lado, el humorista también aprovechó para pedirle disculpas a sus fans y a todas las personas que habían comprado sus entradas para irlo a ver a la playa La ‘Herradura’, en Chorrillos, pues no podrá presentarse.

“ Quiero pedir disculpas a mi público, si iba ponía en peligro a mi público a que se contagie y eso está mal. Un artista debe cuidar a sus seguidores y a su familia. A los que sacaron su entrada se devolverá la plata y se reprogramará una nueva fecha”, añadió.

Tras la publicación de este video explicando cómo se siente, sus seguidores no tardaron en darle todo su apoyo y pedirle que descanse, pues no desean que empeore o tenga que ser hospitalizado.

“Fuerza, eres el mejor comediante del Perú”, “Recupérate pronto” y “Todas las mejores vibras, maestro”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Asimismo, otros usuarios le recomendaron algunas recetas caseras para que recupere fuerzas pronto.

Melcochita tuvo que cancelar el show que iba a ofrecer en la playa 'La Herradura' luego de contagiarse de COVID-19.

SU ESPOSA SE ENCUENTRA PREOCUPA

Montserrat Seminario, esposa de Melcochita, afirmó encontrarse preocupa para la salud de su esposo, pues pese a que tiene las dosis completas contra el coronavirus, eso no quita que sea una persona de la tercera edad.

“Está aislado en uno de los cuartos de la casa. Yo lo atiendo, (mi esposo) está con doble mascarilla. Le duele mucho la garganta y tiene mucho ‘moquito’. Su saturación va bien y ruego a Dios que siga así. Los médicos le han pedido que descanse”, declaró.

Ella también recordó que el comediante peruano se vacunó en Estados Unidos y luego recibió sus dosis de refuerzo en el Perú, por lo que espera que los síntomas que presenta solo se mantengan como leves.

“Él se vacunó en cuando estuvo por allá y aquí en Lima recibió dos dosis de Pfizer, eso nos tiene tranquilos. Claro, a sus 85 años hay que estar muy pendientes de cada síntoma”, añadió la joven.

SUS PROBLEMAS DE SALUD

En octubre del 2021, Melcochita fue internado de emergencia en un hospital de Estados Unidos, país en el que venía dando algunos shows. De acuerdo al cómico, los médicos le dijeron que casi sufre un derrame cerebral debido a la alta tensión que tiene.

“ Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro ”, dijo el humorista.

