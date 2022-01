Resumen: Greg Michel, Michela Elías y más personajes de la farándula que hicieron noticia este jueves 20 de enero

Conoce las noticias más importantes de la farándula peruana de este 20 de enero. (Foto: Instagram)

Este miércoles 20 de enero, el enfrentamiento entre Sebastián Lizarzaburu y Greg Michel continuó dando de qué hablar, luego de que el modelo belga mostrara unas conversaciones que demostrarían que el “hombre roca” se quedó con el dinero de las donaciones para su recuperación.

Asimismo, la exchica reality Michela Elías contó para las cámaras de Amor y Fuego que se llevó malos recuerdos de su corta participación en Esto es Guerra y aseguró que no volvería a pisar el set de América Televisión.

Otra de las noticias que sorprendieron a los seguidores de la farándula peruana fue la reciente elección de hija de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, como candidata al Miss Perú La Pre 2022.

GREG MICHEL MUESTRA PRUEBAS CONTRA SEBASTIÁN LIZARZABURU

Greg Michel tomó la decisión de mostrar unas conversaciones para respaldar su versión de que Sebastián Lizarzaburu se habría quedado con parte del dinero que recaudó para su recuperación. El programa Amor y Fuego mostró el pantallazo en donde se daba a conocer que el ‘hombre roca’ pidió que se le transfiera todo el dinero de las donaciones para que pague las cuentas del hospital.

Por otro lado, uno de los primos de cariño del modelo belga señaló que Sebastián Lizarzaburu nunca les realizó algún deposito con el dinero que él recaudó. “Ya te dije que eso iba a pasar, llama al programa y aclara las cosas de una vez. Eso es mentira, Sebastián no nos mandó ni un sol“, dijo Diego Salinas.

Además, Greg mostró cuando Sebastián le pedía cortar el tema con la producción del programa y llegar a un acuerdo entre ellos de manera interna.

Greg Michel no da su brazo a torcer y mostró unas conversaciones que probarían que Sebastián Lizarzaburu se quedó con parte del dinero de las donaciones.

MICHELA ELÍAS ARREMETE CONTRA ESTO ES GUERRA

Durante una conversación con las cámaras de Amor y Fuego, Michela Elías recordó el tiempo en el que participó en Esto es Guerra. La exchica reality contó que antes tenía muchas ganas de formar parte del programa, pero una vez que logró ingresar, se llevó la peor de las experiencias.

“Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos (...) En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí. Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos”.

Además, comparó el ambiente laboral entre Esto es Guerra y Combate. “En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento... yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración”.

Michela Elías recordó su paso por Esto es Guerra, asegurando que el reality le provocó una fuerte depresión.

AMERICA HOY REGRESA A LA TELEVISIÓN CON NUEVA CONDUCTORA

Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, mejor conocido como “Giselo”, fueron confirmados como los conductores de la nueva temporada de América Hoy al transmitirse la promoción del pronto regreso del programa. Sin embargo, no aparece Christian Domínguez, por lo que su estadía en el espacio aún está en condicional.

Además, en clip se puede ver a los tres presentadores de televisión conversando por videollamada y de pronto, aparece una nueva llamada, una persona quiere acoplarse a la conversación. “¿Qué dicen? la dejamos entrar?”, pregunta Ethel Pozo, refiriéndose a la que sería el reemplazo de Melissa Paredes.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo confirman su regreso a América Hoy con un nuevo integrante. (Video: América TV/ América Hoy)

HIJA DE KEIKO FUJIMORI ES CANDIDATA AL MISS PERÚ LA PRE 2022

Kyara Villanella se ha convertido en una auténtica influencer y ahora se lanza de lleno al mundo del modelaje. La hija de Keiko Fujimori sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales el preciso momento en el que firmaba su participación en el Miss Perú La Pre 2022.

La adolescente de 14 años será asesorada por la ex Miss Perú, Mónica Chacón. Además, Jessica Newton se mostró feliz y no dudó en darle la bienvenida a través de sus historias de Instagram.

Kyara Villanella en las instalaciones de la escuela de modelaje de Mónica Chacón y la reacción de Jessica Newton. (Foto: Instagram)

